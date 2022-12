Der Kreis schließt sich: Regragui und der "Rat des weisen Rudi"

Marokkos Erfolgstrainer Walid Regragui (47) spielt am Mittwoch im WM-Halbfinale gegen sein Geburtsland Frankreich. Die Einflüsse sind bis heute präsent.

Als Walid Regragui nach dem 1:0 gegen Portugal von seinen Spielern in die Luft geworfen wurde, da gehörte mindestens eine Hand - wenn auch nicht physisch - Rudi Garcia. "Er ist wie der Sohn, den ich nie hatte", sagte der international erfahrene Coach zuletzt im französischen Fernsehen. Garcia, der über 400 Spiele in der Ligue 1 gecoacht und 2011 Lille OSC sensationell zur Meisterschaft geführt hatte, ist der vielleicht wichtigste Einfluss in der Karriere des marokkanischen Nationaltrainers. Denn ohne ihn hätte es diese nie gegeben.

Es ist allerdings auch nur ein Aspekt des besonderen Aufeinandertreffens Regraguis mit Frankreich. Mit dem größten Spiel seiner bisherigen Karriere am Mittwoch schließt sich für den 47-Jährigen auch ein Kreis. Das Land, gegen das er antritt, ist das Land, in dem er geboren und aufgewachsen ist - und in dem er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat.

Corbeil-Essonnes heißt der Heimatort von Regragui, gelegen am südöstlichen Rand des Pariser Speckgürtels - da, wo so viele hochbegabte Fußballspieler herkommen. Und jetzt auch der Trainer eines der überraschendsten WM-Halbfinalisten der Turniergeschichte. Auf eine große Laufbahn von Regragui deutete zunächst eigentlich wenig hin.

Der Sohn marokkanischer Einwanderer wuchs in einem Problemviertel in ärmlichen Verhältnissen auf. "Als ich 18 und er 20 war, gingen wir zum Friseur und danach in eine Bäckerei. Dort gab es ein Angebot - Gebäck und Orangensaft - für zehn Francs. Aber keiner von uns hatte noch zehn Francs", erinnerte sich ein ehemaliger Mannschaftskollege zuletzt bei "RMC Sport". Also habe man zusammengelegt und geteilt.

Die Karriere beginnt mit einem Zufallsbesuch

Regragui studierte zu dieser Zeit Wirtschaftswissenschaften, spielte samstags auf Nachbarschaftsturnieren, sonntags beim Sechstligisten AS Corbeil-Essonnes - allerdings nicht einmal in der ersten Mannschaft. Sein Glück: Der Trainer dieser ersten Mannschaft wurde kurze Zeit später der damals 32 Jahre alte Jung-Trainer Rudi Garcia.

"Eines Tages ging ich zufällig zu den Junioren, zur dritten Mannschaft, und dort sah ich diesen langbeinigen, schnellen, geschickten und temperamentvollen Spieler. Ich fragte mich, was er in dieser Mannschaft zu suchen hatte", sagte Garcia einige Jahre später "Le Parisien". "Ich nahm ihn mit zur ersten Mannschaft, wo er zwei Jahre blieb. Dann ging er seinen eigenen Weg."

Derzeit beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag: Rudi Garcia. Getty Images

Aus dem Amateurfußball kämpfte sich der Rechtsverteidiger in der Folge nach oben. Von der sechsten in die vierte Liga, von der vierten in die zweite, von der zweiten in die erste - und schließlich in die marokkanische Nationalmannschaft.

Als Trainer führte Regraguis Weg ein wenig schneller nach oben - und doch musste wie bei Garcias Trainingsbesuch der Zufall wieder mithelfen. Schließlich hatte nicht Regragui Marokko zur WM geführt, sondern Vahid Halilhodzic.

Der verlor allerdings den Machtkampf mit den Top-Spielern Mazraoui und Ziyech und Regragui übernahm nur zweieinhalb Monate vor Turnierbeginn. Aus der unruhigen Mannschaft formte der nun eine Einheit - auch dank Vaterfigur Rudi Garcia.

Der mittlerweile 58-Jährige, den Regragui als Inspiration bezeichnet, gilt als Verfechter einer klaren Hierarchiestruktur. "Das ist der Rat des weisen Rudi", schmunzelte Regragui zuletzt noch während der WM. "Ich habe ihn aber ein wenig angepasst. Die Ansprechpartner für mich sind Saiss, Hakimi, Ziyech und Bono. Man darf aber nicht vergessen, auch mit den jungen Spielern zu sprechen." Schließlich muss man ja auch nicht alles so machen wie der Vater.