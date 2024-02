Der Kramaric-Verzicht wirft Fragen auf

Gegen den 1. FC Union muss die Wende her für die TSG Hoffenheim, sonst droht Pellegrino Matarazzo nach nur einem Jahr das Aus im Kraichgau. Dabei muss der Trainer ausgerechnet auf Andrej Kramaric hoffen, den er gegen Köln noch auf die Bank gesetzt hatte.

Dass der Kroate ihm mit seinem Ausgleichstreffer gegen den FC in der Nachspielzeit schon jetzt eine heftigere Jobdiskussion erspart hat, war Matarazzo bereits am Sonntagabend klar. "Es spricht für Andrej, dass er reinkommt und das 1:1 schießt. Er ist ein Vollprofi und ich freue mich über sein Tor", lobte der 46-Jährige den Ausnahmeangreifer.

Den Startelf-Verzicht auf Kramaric hatte Matarazzo wie folgt erklärt: "Es war die Entscheidung für zwei schnelle Stürmer mit Maxi und Ihlas (Beier und Bebou, d. Red) und einer zentralen Spitze mit Wout (Weghorst, d. Red.)." Die Flügelangreifer sollten im Verbund mit den Schienenspielern Pavel Kaderabek und Robert Skov die tiefstehende Kette der Gäste in die Breite ziehen, um möglichst viele Eins-zu-Eins-Situationen zu erzeugen. Das ging nicht wirklich auf, über 90 Minuten erspielte sich die TSG lediglich vier ernsthafte Torchancen.

Womöglich hätte gegen die engmaschige Defensive der Rheinländer ein feiner Techniker wie Kramaric, der auch auf engstem Raum in der Lage ist, gefährliche Situationen auszulösen, gerade gut getan anstelle der eher als Tiefensprinter geltenden Bebou oder Beier. Diesen Vorwurf muss sich Matarazzo gefallen lassen. Bebou war dennoch noch der gefährlichste Angreifer in einer ansonsten weitgehend enttäuschenden Offensive, die am Samstag gegen den 1. FC Union (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) endlich wieder die Schärfe aus der ersten Saisonhälfte an den Tag legen muss. Das Problem scheint die Balance: Gegen Köln und Heidenheim zeigte sich die Defensive stabiler, was zu Lasten der Offensive ging.

Womöglich muss Matarazzo auch die Idee mit dem Zielspieler Weghorst hinterfragen. Der Niederländer hinkt mit fünf Toren und einem Assist bei 17 Einsätzen seinen einst starken Quoten in Diensten des VfL Wolfsburg hinterher. Weghorst ackert, keine Frage. Doch zuletzt beim 2:2 an alter Wirkungsstätte in Niedersachsen und eben nun gegen den FC ließ er beste Gelegenheiten liegen. Theoretisch kann auch Bebou die Rolle der zentralen Neun einnehmen - der Togolese wirkte am Sonntag in jedem Fall gefährlicher als Weghorst.