Der Kramaric-Komplex

Einem der vormals sichersten Elfmeterschützen ist die Selbstsicherheit abhandengekommen. Darf Andrej Kramaric nach zwei Fehlschüssen beim nächsten Mal trotzdem wieder antreten?

Es ist schon kurios. In der Vorsaison war der TSG Hoffenheim kein einziger Elfmeter zugesprochen worden. In der laufenden Spielzeit nach sechs Spielen schon zwei, doch beide verschoss Andrej Kramaric. Schon im ersten Heimspiel gegen Bochum hatte der Toptorjäger die große Gelegenheit vergeben, die Kraichgauer, die zuvor einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten, in Führung zu schießen. Damals scheiterte Kramaric am hervorragend reagierenden VfL-Keeper Manuel Riemann. Erst kurz vor Schluss hatte Munas Dabburs 3:2 die TSG - und Kramaric - erlöst.

Am Samstag gegen Mainz nun bot sich die nächste Gelegenheit vom Punkt. Zunächst hatte Schiedsrichter Daniel Schlager nach Alexander Hacks Notbremse gegen Georginio Rutter auf Freistoß entschieden, sich dann aber korrekt korrigiert und auf den Punkt gezeigt. Kramaric trat erneut an, um seine nun numerisch überlegene Mannschaft unmittelbar auch in Führung zu schießen. Doch erneut versagten dem 30-Jährigen die Nerven. Erneut hatte er die aus seiner Sicht linke Ecke anvisiert, für die sich auch Robin Zentner entschieden hatte, doch der Mainzer Schlussmann musste gar nicht eingreifen, weil Kramaric den Ball am Tor vorbeischob. Erneut raufte sich Kramaric die Haare.

Kramaric wählt beim Elfmeter immer die anspruchsvolle Variante

Es ist offensichtlich etwas durcheinandergeraten im Selbstverständnis, in der Selbstsicherheit und bei den Abläufen dieses vormals so sicheren Schützen vom Elfmeterpunkt. Kramaric ist schließlich nicht einer derjenigen, die sich weit vor dem Schuss für eine Ecke entscheiden, um den Ball möglichst hart und platziert ins fest fixierte Ziel zu bugsieren. Kramaric wählt die anspruchsvollere Variante, den Torhüter zu beobachten und mit einem nochmals verzögerten Anlauf zu verladen. Kramaric hat den Gegner im Blick, nicht den Ball. Er will den Kontrahenten möglichst lange auszuspähen, zu einer verräterischen Auftaktbewegung verleiten, um die Kugel kurzentschlossen variabel zu platzieren. Kritisch wird das - nicht nur für Kramaric -, wenn der Keeper regungslos so lange wartet, bis der Schütze nicht mehr reagieren kann.

"Er hat in der Vergangenheit sehr gute Elfmeter geschossen", hielt Trainer André Breitenreiter fest, ließ aber offen, ob Kramaric auch beim nächsten Mal wieder antreten darf und wird. "Jetzt hat er zum zweiten Mal in Folge nicht getroffen. Grundsätzlich halte ich es so, dass die Spieler antreten sollen, die sich am besten fühlen. Das werden wir mal thematisieren, wenn das nächste Spiel ansteht." Immerhin hat Kramaric mit 20 Treffern bei insgesamt 24 Versuchen immer noch eine stattliche Erfolgsquote und damit gute Argumente vorzuweisen.

Kramaric: "Das 1:0 war schwieriger als der Elfmeter"

Zweimal waren seine jüngsten Fehlschüsse unterm Strich auch folgenlos geblieben, gegen Mainz korrigierte Kramaric seinen Fehlschuss höchstpersönlich und schoss die TSG wenig später doch noch in Führung mit einem technisch anspruchsvollen Seitfallzieher mit dem schwächeren linken Fuß. "Ich freue mich, dass ich nach meinem verschossenen Elfmeter der Mannschaft noch mit einem Tor helfen konnte. Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Das 1:0 war schwieriger als der Elfmeter, aber die Hauptsache ist, dass der Ball drinnen ist", erklärte der erleichterte Vizeweltmeister, "nach den Mainzer Chancen in der Anfangsphase tat es gut, dass wir in der zweiten Hälfte früh in Führung gegangen sind. Wir haben in Überzahl guten Fußball gezeigt."

Und sollte die TSG schon kommenden Sonntag im nächsten Heim- und Spitzenspiel gegen den SC Freiburg erneut einen Elfmeter bekommen, wird Kramaric sicher ebenso spontan wie beim Abschluss entscheiden, ob er antritt oder nicht. Für Robert Skov ist die Sache längst entschieden. Die Frage nach dem nächsten Hoffenheimer Elfmeterschützen beantwortete der Däne ohne nachzudenken: "Andrej Kramaric".