"Der Kontext ist jetzt anders": Mbappé erklärt PSG-Verbleib

Noch vor einem Jahr wollte er unbedingt zu Real Madrid, jetzt bleibt er doch bei Paris St. Germain. Am Montag erklärte Kylian Mbappé (23) seinen Sinneswandel.

Dass er noch im letzten Monat ganz anders gedacht hatte, daraus machte er gar keinen Hehl. "Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich heute hier sitze", sagte Kylian Mbappé am Montag bei seiner eigens zur Vertragsverlängerung einberufenen Pressekonferenz. "Die bestmögliche Entscheidung damals war für mich, zu gehen." Doch PSG ließ ihn trotz 200-Millionen-Angebot der Königlichen nicht - und jetzt hat der hochveranlagte Angreifer seinen Vertrag doch bis 2025 verlängert.

"Der Kontext ist jetzt anders", erklärte Mbappé seinen Sinneswandel. "Dazu gehören natürlich die sportlichen Bedingungen, aber es ist mir auch wichtig, in Frankreich zu bleiben, wo ich aufgewachsen bin - das ist ein sentimentaler Aspekt. (...) Ich hoffe, dass die Real-Fans verstehen, dass ich in meinem Land bleiben möchte. Ich bin Franzose und als Franzose möchte ich hier bleiben und den Verein und die Liga voranbringen."

"Keine Ambitionen" auf das Kapitänsamt

Allerdings habe sich auch am "sportlichen Projekt etwas geändert", sagte Mbappé, ohne dies genau zu präzisieren. Die Aussicht, weiterhin einen Dreiersturm mit Lionel Messi und Neymar bilden zu können, zählte er allerdings explizit nicht dazu. "Bei PSG spielen viele sehr gute Spieler, aber bei Real auch. Das sind beides große Klubs, einzelne Spieler haben bei der Entscheidung nicht den Ausschlag gegeben", sagte Mbappé, fügte aber auch hinzu: "Mit solchen Spielern zusammenzuspielen, ist das, was ich immer wollte."

Auch eine in Aussicht gestellte Kapitänsrolle sei nicht Teil der Vereinbarung mit PSG gewesen. Zwar wolle Mbappé "mehr Verantwortung auf dem Feld übernehmen", er habe aber "keine Ambitionen, Kapitän zu werden. Das hat keine Priorität für mich. Es gibt in jeder Mannschaft nur einen Kapitän, unserer ist Marquinhos. Ich muss nicht Kapitän sein, um Verantwortung zu übernehmen."

Ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle habe die Thematik der Bildrechte gespielt. Medienberichten zufolge wollte Real ihm diese komplett überlassen, PSG hingegen hatte sich dagegen gesträubt. "Wir haben monatelang über das sportliche Projekt gesprochen und ein paar Minuten über die Bildrechte", erklärte Mbappé. "Im Sponsoring hat sich viel geändert, in der Welt des Fußballs hat sich viel geändert. Ich will meine Karriere so gut managen wie möglich, nicht den Fußball revolutionieren."

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi fügte hinzu: "Wir hatten nie ein Problem mit Kylian und seinen Bildrechten". Generell gebe es eine "starke Verbindung" zwischen "dem besten Spieler der Welt" und dem Klub. "Das können Sie jetzt noch nicht verstehen, aber in Zukunft werden Sie das", richtete er das Wort an die anwesenden Journalisten.

Einen späteren Real-Wechsel schließt Mbappé nicht aus

Die endgültige Entscheidung für PSG - und gegen Real Madrid - sei in der letzten Woche gefallen, berichtete Mbappé weiter. Danach habe man sie noch einige Tage unter Verschluss gehalten - selbst vor den Teamkollegen. "Ich habe die Entscheidung der Mannschaft nicht mitgeteilt, weil der Verein es nicht wollte", so der Weltmeister von 2018. "Wir wollten es geheim halten, als Überraschung. Es war dann nicht mehr die ganz große Überraschung, weil Ihr es herausgefunden habt", sagte er in Richtung der Medienvertreter. Neymar, Messi & Co. hätten demnach erst vor dem abschließenden Saisonspiel gegen Metz (5:0) auf dem Fernseher in der Kabine vom Verbleib ihres Kollegen erfahren.

Dass Mbappé in seiner Karriere doch noch für Real Madrid auflaufen wird, schloss der Angreifer nicht aus. "Wenn ich etwas im Fußball gelernt habe, dann, dass man nicht zu weit vorausschauen darf", sagte er. "Ich schaue jetzt nur auf meinen neuen Vertrag und fokussiere mich auf unser neues Projekt, auf eine neue Ära für den Verein, auf die nächsten drei Jahre. Aber ich weiß nicht, wo ich danach sein werde."