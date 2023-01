Der Konter der Super League

Nach der heftigen Kritik des spanischen Liga-Präsidenten Javier Tebas kontert die Super League und widerspricht dem Vorwurf, sie wolle einen offenen Zugang nur auf dem Papier.

Der Ton bleibt scharf. 2021, als Juventus Turin, Real Madrid, der FC Barcelona und weitere Klubs die Gründung der Super League forciert hatten, sprach UEFA-Präsident Aleksander Ceferin von Schlangen. Unter anderem bezeichnete er seinen einst engen Freund Andrea Agnelli so, damals Vorstandschef bei Juve und der Großklubvereinigung ECA.

Agnelli ist längst zurückgetreten, nicht zuletzt ob des in Turin schwelenden, mutmaßlichen Bilanzskandals. An der Tonalität zwischen den Funktionären hat sich wenig geändert. Javier Tebas, Spaniens Liga-Präsident, etwa bezichtigte die Super-League-Macher um Florentino Perez am Donnerstag der Täuschung, wobei auch der Real-Boss durchaus austeilen kann.

Tebas jedenfalls hatte nach einigen Wochen der Ruhe das verbale Duell bei einer Veranstaltung in Brüssel, an der Rechtsexperten, EU-Politiker und Funktionäre teilgenommen hatten, sozusagen offiziell für 2023 wiedereröffnet. Unter anderem warf er A22-Sports, das ist die Beratungsagentur hinter der Super League, vor, offenen Zugang über die nationalen Ligen zu einer möglichen Eliteklasse nur vorzugaukeln.

Der 60-Jährige ist der festen Überzeugung, dass der Zugang ähnlich geregelt werde wie in einem Modell, das die Großklubvereinigung ECA und die UEFA 2019 diskutiert hatten, welches aber auf Ablehnung und heftigen Protest stieß. Die damaligen Pläne sahen vor, dass nur acht der 32 Champions-League-Starter sich über die nationalen Ligen qualifizieren könnten und das Gros gesetzt sei. Ein elitäres Nadelöhr sozusagen.

Berateragentur weist Vorwurf zurück

Ein Sprecher von A22-Sports reagierte auf den Vorwurf und richtete dem kicker aus, man führe einen offenen Dialog mit Klubs im Sinne des besten Formats: "Wir haben jedoch immer wieder deutlich gemacht, dass der Wettbewerb auf offenem Zugang und sportlicher Leistung beruhen und die bestehenden nationalen Ligen voll respektieren wird."

Bei dem Beratungsunternehmen, dem der deutsche Medienmanager Bernd Reichart vorsteht, sieht man die jüngsten Ausführungen des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) als Aufforderung an die UEFA, neue Wettbewerbe zu ermöglichen. "Eine große Veränderung im europäischen Fußball ist greifbar nah und wird den Vereinen schließlich die Möglichkeit geben, ihr Schicksal in Europa selbst in die Hand zu nehmen. A22 bereitet sich auf diesen Moment vor und wird die Ergebnisse des Dialogs zu gegebener Zeit vorstellen." Bleibt allerdings abzuwarten, was der EuGH final sagt, bis März wird ein Urteil erwartet.

Drähte nach Brüssel werden geknüpft

Unterdessen werden offenbar weder die eine noch die andere Seite müde, engste Drähte nach Brüssel zu knüpfen, dem Hauptsitz der Europäischen Union mit diversen EU-Institutionen wie dem Rat und der EU-Kommission, also entsprechend lobbyierungsbedürftig, gerade in Sachen europäischer Sportpolitik. Der Donnerstagsveranstaltung, auf der Tebas sprach und die von der spanischen "La Liga" mitausgerichtet wurde, folgte am Freitag eine politisch-akademische Talkrunde einer Kartellrechtsveranstaltungsreihe in Brüssel. Sponsoren: A22-Sports und Clifford Chance. Die Anwaltskanzlei, die die Super League vertritt.