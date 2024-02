"Der Klub hat einen klaren Plan": Koulis bleibt in Münster

Preußen Münster hat den Vertrag mit Leistungsträger Niko Koulis vorzeitig verlängert. Der Innenverteidiger gehört zum absoluten Stammpersonal von Trainer Sascha Hildmann.

Aktuell erlebt Preußen Münster einen Höhenflug in der dritten Liga: Die Adlerträger sind seit acht Spielen ungeschlagen und führen die Rückrundentabelle an. So ist der Aufsteiger bis auf Platz fünf im Drittliga-Tableau geklettert. Großen Anteil an der starken Saison der Münsteraner hat Innenverteidiger Niko Koulis. In 25 Partien (24 davon über 90 Minuten) kommt der Abwehrchef auf einen kicker-Notenschnitt von 2,92. Zudem hat er in der laufenden Spielzeit bereits vier Treffer erzielt.

Wie der Verein bekannt gab, hat der 24-Jährige seinen Vertrag nun vorzeitig verlängert. Geschäftsführer Peter Niemeyer freut sich über das Treuebekenntnis seines Leistungsträgers: "Wir freuen uns total, dass unser gemeinsamer Weg weitegeht. Seit Niko bei uns ist, hat er kontinuierlich eine starke Entwicklung genommen und das in dieser Saison Woche für Woche mit starken Leistungen unter Beweis gestellt. Dazu passt er als Typ wunderbar in die Mannschaft und auch in die Stadt Münster. Für uns war die vorzeitige Verlängerung daher ein logischer Schritt und wir sind sehr glücklich, dass Niko es genauso sieht." Eine genaue Vertragslaufzeit gab der Verein nicht bekannt.

Es macht extrem viel Spaß mit den Fans, die uns überall unterstützen. Niko Koulis

Der in der Hauptstadt aufgewachsene Koulis trägt seit Sommer 2022 das Preußen-Trikot und schaffte mit der Mannschaft von Sascha Hildmann im vergangenen Jahr den Aufstieg in die dritte Liga. Zuvor hatte er für die Zweitvertretungen von Holstein Kiel und Hertha BSC auf dem Platz gestanden, für die Störche absolvierte er auch eine Zweitligapartie. In der Jugend spielte er unter anderem für Hertha Zehlendorf und Tennis Borussia Berlin.

Mit den Adlerträgern hat der torgefährliche Defensivmann noch einiges vor: "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Der Klub hat einen klaren Plan und ist sehr ambitioniert - so wie ich auch. Ich will auch weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass wir maximal erfolgreich sind und in der Zukunft etwas aufbauen." Und auch vom Umfeld des Vereins ist Koulis angetan: "Es passt hier einfach vieles zusammen. Dazu macht es extrem viel Spaß mit den Fans, die uns überall unterstützen. Und das auch in Phasen, wo die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Wir wollen den Leuten dann einfach möglichst viel zurückgeben. Jetzt und auch in Zukunft.“