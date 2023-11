Der "kleine Lockvogel" für Müller

Im Sommer läuft der Vertrag von Thomas Müller (34) beim FC Bayern aus. Kapitän Manuel Neuer macht sich für seinen Stellvertreter stark.

Manuel Neuer ist zwar erst seit viereinhalb Wochen wieder zurück im Tor des FC Bayern, die Nummer eins hat in dieser Saison aber trotzdem schon jetzt mehr Startelfeinsätze gesammelt als Thomas Müller. Am Mittwoch, beim 0:0 gegen Kopenhagen, stand das Münchner Urgestein erst zum sechsten Mal von Beginn an auf dem Feld, Neuer zum siebten Mal.

Wenig spricht aktuell dafür, dass Thomas Tuchel bis zur Winterpause verschont bleibt von weiteren Thomas-Müller-Fragen, auch wenn er am Dienstag, vor dem Spiel gegen Kopenhagen, noch mehr oder weniger gebeten hatte, Müllers durchaus knifflige Situation nicht Woche für Woche "unters Brennglas" zu legen.

Müller wiederum gibt sich nach außen weiterhin entspannt. Als Trainer, beschwichtigte Müller, müsse Tuchel nun mal Entscheidungen treffen. Aber: "Beim FC Bayern müssen alle damit klarkommen, dass von euch auch mal Fragen kommen, die einem vielleicht nicht passen."

Wer spielt auf der Zehn?

Tuchel lobt Müller wieder und wieder als "spielende Legende" und darf das wohl noch ein paar Mal machen. Vielleicht schon am Freitag, wenn der Trainer vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin erklären darf, ob der zuletzt verletzte Jamal Musiala schon wieder eine Option ist. Und wer dessen Platz auf der Zehn dieses Mal einnehmen könnte, wenn es eben nicht reichen sollte. In Köln (1:0) hatte sich Tuchel für Eric Maxim Choupo-Moting anstelle von Müller entschieden und dessen Kopfballstärke als Argument aufgeführt.

Im Sommer läuft Müllers Vertrag beim FC Bayern aus, der 34-Jährige will auf jeden Fall mindestens bis 2025 Fußball spielen. Aber wo? "Thomas Müller gehört einfach zu Bayern München", findet Neuer, der selbst gerade erst um ein Jahr verlängert hat. "Wir kennen und schätzen seine Klasse. Ich gehe davon aus, dass das auch funktioniert, wenn Thomas mit Bayern spricht und Bayern mit Thomas."

Champions-League-Finale wie schon 2012 in München

Müller lässt sich nicht in die Karten schauen, gibt weder in die eine noch in die andere Richtung eine Tendenz ab. Gleichwohl hat auch der zweimalige Triple-Sieger ein spezielles Spiel im Jahr 2025 vor Augen, wenn das Champions-League-Finale wie schon 2012 in München stattfinden wird. "Absolut" sei das ein Argument für ein weiteres Jahr Bayern, erklärt Müller. Oder, anders ausgedrückt: "Schon ein kleiner Lockvogel, keine Frage."