Der kleine League Cup zählt doch noch was

Das League-Cup-Finale zwischen Chelsea und Liverpool war ein hochklassiges, ein wuchtiges Fußballspiel, auf dem Rasen und auf den Rängen. Und ganz offensichtlich eines, das von sehr großer Bedeutung war.

Was zunächst 0:0 endete, obwohl es gut und gerne auch 5:5 hätte ausgehen können, wie Liverpools Trainer Jürgen Klopp sagte, lief unwillkürlich auf eine dramatische und kuriose Pointe zu: den entscheidenden Fehlschuss des extra in der Verlängerung noch eingewechselten Chelsea-Torhüters Kepa (11:10 im Elfmeterschießen für Liverpool).

Damit ist Klopp, nicht sein Gegenüber Thomas Tuchel, der erste deutsche Trainer, der den englischen Ligapokal gewinnen konnte. Er folgt auf 31 Engländer, 13 Schotten, fünf Spanier und weitere internationale Kollegen, die ihre Mannschaften in dem seit 1960 ausgetragenen Wettbewerb zum Erfolg geführt haben. Liverpool ist mit neun Erfolgen wieder Rekordgewinner dieses Wettbewerbs vor Manchester City. Erstmals seit 2015 setzte sich kein Team aus Manchester durch - damals war es Chelsea. ManUnited hatte die Siegesserie des Lokalrivalen 2017 nur noch einmal unterbrechen können.

Graeme Souness gewann den League Cup als Spieler der Reds von 1981 bis 1984 viermal in Folge, als Trainer mit den Blackburn Rovers 2002. Er weiß: "Der Ligapokal schafft einen Feelgood-Faktor im Klub und seinem Umfeld. Spieler haben ein großes Ego und es ist schön, das mit dem Gewinn einer Trophäe bedienen zu können. Es gibt dir das Selbstvertrauen, in der Saison weiter zulegen zu können."

Klopp gewinnt im dritten Anlauf ein Finale in Wembley

Gleichzeitig aber ist das nicht ansatzweise ein Anlass zum Ausruhen für Liverpool, das noch in der Meisterschaft, in der Champions League und im FA Cup im Rennen ist. In der Ära Klopp kamen die Reds in den nationalen Pokalwettbewerben bisher auf eine eher dürftige Bilanz. 2016 gab es ein 1:3 im Elfmeterschießen gegen ManCity. Klopp, der sich 2013 im Königsklassen-Endspiel mit Borussia Dortmund dem FC Bayern geschlagen geben musste, gewann im dritten Anlauf erstmals ein Finale in Wembley.

Der in England 2015 als "Heavy-Metal"-Mann angekündigte Deutsche feierte den frischen Triumph mit Techno- und Hip-Hop-Moves ab - im Mittelrang von Wembley, wo sonst die Queen sitzt. Der fünfte Titelgewinn mit dem LFC war der erste, den er auf englischem Boden vor Fans genießen durfte. Der Jubel der 40.000 auf seiner Seite war gewaltig.

Viele Facetten in dem spektakulären Spiel und bei den Szenen drumherum und danach zeigten: Der kleine League Cup zählt doch noch was, auch wenn es umgerechnet nur etwas mehr als 100.000 Euro Siegprämie für den Gewinner gibt, während jeder einzelne Sieg in der Champions-League-Gruppenphase schon über 2,5 Millionen bringt.

Klopp: "Kelleher ist die beste Nummer 2 der Welt"

Sicher vom Punkt: LFC-Keeper Caoimhin Kelleher verwandelt den entscheidenden elften Versuch. AFP via Getty Images

Wo oftmals von einem Teamerfolg die Rede ist, können sich die Reds einen für diese Saison symptomatischen Kadererfolg auf die Fahnen schreiben. Das hob auch Klopp anschließend hervor. Torhüter Caoimhin Kelleher, dem er früh das Vertrauen fürs Finale geschenkt hatte, ist die herausragende Figur der Kaderspieler und Talente, die in den ersten Runden mitmischen durften.

Nach mehreren Glanzparaden hielt der 23-Jährige zwar keinen Schuss im Shootout, doch er verwandelte seinen Versuch, Liverpools elften, sicher. Kein Wunder: Der Ire aus Cork war in seiner Jugend viele Jahre als Stürmer aktiv. Nun hat er bereits drei Elfmeterschießen mit Liverpool gewonnen - so viele wie kein Keeper zuvor. In 17 Einsätzen insgesamt für die Reds blieb er in der regulären Spielzeit bislang achtmal ohne Gegentor. Sein Stammtorwart Alisson sei der beste Schlussmann der Welt, so Klopp. "Aber Kelleher ist die beste Nummer 2 der Welt."

Tuchel hat mit seinem Torwart-Trick kein Glück

Auf der anderen Seite hatte Tuchel mit seinem Torwart-Trick kein Glück. Mendy hatte in der regulären Spielzeit wie in der Verlängerung ebenfalls stark gehalten, musste dann Kepa weichen. Hinter Tuchels Plan steckte die Erinnerung an Kepas entscheidende Leistungen bei Elfmetern wie im europäischen Supercupfinale gegen Villarreal. Tuchel das als schweren Fehler vorzuwerfen geht zu weit, wenngleich Mendy erst kürzlich im Finale des Afrika Cup gegen Ägypten den entscheidenden Elfmeter für Senegal (4:2 i. E.) hielt.

Hinter der ersten Kritik in England steckte wohl die Erinnerung an das Elfmeterschießen im EM-Finale 2021, als Englands Nationaltrainer Gareth Southgate für die Entscheidung gegen Italien (2:3 i. E.) zwei Schützen extra einwechselte und mit dieser Idee scheiterte. Hier stand nun wieder Kepa im Fokus, ausgerechnet Kepa, der sich 2019 geweigert hatte, vor dem Elfmeterschießen gegen ManCity vom Feld zu gehen, trotz der Aufforderung von Trainer Maurizio Sarri.

In Tuchels Team war ein lebendiger Kai Havertz wiederholt an den gefährlichen Aktionen Chelseas beteiligt, Antonio Rüdiger beeindruckte im gesamten Abwehrverhalten und speziell in der Arbeit gegen Liverpools Toptorjäger Mohamed Salah. Timo Werner konnte nach seiner Einwechslung keine spielverändernden Akzente mehr setzen. Auch auf die drei deutschen Nationalspieler warten mit Chelsea noch größere Aufgaben in dieser Saison. Dass der Gewinn des Henkelpotts in diesem Spieljahr erneut möglich ist, hat dieses hochklassige, von allen Beteiligten so extrem leidenschaftlich ausgetragene Finale unterstrichen - auf beiden Seiten.