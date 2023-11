Irgendwie war es wie immer: Bayern gegen Dortmund, und die Bayern gewinnen. Der Klassiker war einseitig - und hat Folgen. Die Dortmunder verabschiedeten sich vorerst aus dem Titelrennen.

Die Krise

Volland, Gosens, Bonucci - nur der drei vielen Neuen, die Union Berlin nach dem Erreichen der Champions League holte. Doch die aktuelle Krise ist auch eine Krise der Zugänge.

Die Komplikationen

Schalke will direkt wieder aufsteigen. Die Realität für Königsblau heißt allerdings Abstiegskampf in Liga zwei, trotz des Sieges in Nürnberg. Der große Report über große Probleme.