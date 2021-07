Der kicker jetzt auch bei TikTok

Geballtes Fußballwissen, spannende Analysen, Einblicke in die Welt der Stars: Das gibt es nun informativ aufbereitet und unterhaltsam erzählt mit dem kicker auf TikTok.

Die beiden Gesichter des kicker auf TikTok: Christoph Dannenberg und Laura Knöll. We Are Era

Auf dem pünktlich zur EURO 2020 gestarteten TikTok-Kanal bekommt ihr kicker-Nachrichten, Daten und Portraits aus der Welt des Fußballs kurzweilig aufbereitet. Dafür setzen wir auf drei wechselnde Formate. Entertainende Wissensvermittlung steht dabei im Fokus.

"Behind the Stars" erlaubt einen Blick in die Karrieren einzelner Profis - egal, ob Superstar oder aufstrebendes Nachwuchstalent der Bundesliga - überraschende Fakten wie ungewöhnliche Hobbys, Transfersummen oder Karriererückblicke sind hier Programm.

Warum wählt der Coach dieses System für sein Team? Welche Mannschaft liegt in der Fair-Play-Wertung ganz vorn? Welcher Profi spult pro Saison die meisten Kilometer ab? Mit Liebe zum Detail werden Statistiken und Taktiken genau analysiert und unter die Lupe genommen.

So sehen die TikTok-Videos des kicker aus. kicker/TikTok

In "Wusstest Du schon?" klären Laura Knöll und Christoph "Danne" Dannenberg über historische Highlights und kuriose Ereignisse im Fußball auf. Perfektes Stammtischwissen und Angeberfakten für den Schulhof oder die Kantine.

Die beiden Hosts wollen gemeinsam mit euch eine lebendige TikTok-Community schaffen. Mit drei Videos pro Woche liefern Laura und Danne immer wieder spannenden Input und Fußballwissen, mit dem ihr garantiert vor euren Freunden prahlen könnt.

