Der Kia EV9 ist ein Elektro-Riese für die Großfamilie

Mächtig sieht er aus, und entsprechend hat er auch mächtig viel Platz zu bieten: Der Kia EV9 ist ein Elektro-SUV im XXL-Format, in dem eigentlich ein Van steckt. Auf drei Sitzreihen finden bis zu sieben Personen Platz. Am Gepäck müssen sie nicht sparen. Knapp bei Kasse sollte die Kundschaft allerdings auch nicht sein.

Das neue Flaggschiff von Kia ist im Straßenverkehr definitiv nicht zu übersehen. Stattliche 5,02 Meter misst der EV9 in der Länge, ein Elektro-SUV von ausladenden Dimensionen und einer Karosserie, die fast schon klobig wirkt, mit imposanter Front - Kia nennt sie "Tiger Face" - und großen, glatten Oberflächen.

Unter den mächtigen Maßen verbirgt sich aber ein fast schon luxuriöser Komfort. Und eine Variabilität sowie ein Platzangebot, das selbst den Ansprüchen einer Großfamilie gerecht wird. Der EV9 wird immer mit drei Sitzreihen angeboten. Die sechssitzigen Varianten verfügen in zweiter Reihe über zwei Einzelsitze, die sich entweder drehen oder - als sogenannte Relaxation-Sitze - in Liegeposition bringen lassen. Alternativ gibt es den EV9 als Siebensitzer, dann mit drei Sitzgelegenheiten in Reihe zwei, die als Dreier-Sitzbank ausgeführt sind.

Drehbar: Die beiden Einzelsitze in zweiter Reihe lassen sich auch in Vis-a-Vis-Position bringen. Hersteller

Ins Gepäckabteil passen bei dreireihiger Bestuhlung immerhin noch 333 Liter, damit rangiert der Kia im Segment an der Spitze. 807 Liter sind es bei umgeklappter dritter Reihe, 2393 Liter, wenn auch das Gestühl in zweiter Reihe flachgelegt wird. Im "Frunk" unter der Fronthaube lassen sich 52 Liter (Allradmodell) oder 90 Liter (Hecktriebler) unterbringen, zum Beispiel können die Ladekabel hier ein Unterkommen finden. Außerdem kann das große E-Mobil bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast auf den Haken nehmen und maximal 125 Kilo Stützlast schultern.

Zwei Antriebsvarianten stehen zur Wahl. Die Allradversion "AWD" leistet über Vorder- und Hinterachse je 192 PS, insgesamt ergeben sich 283 kW/385 PS. Der heckgetriebene "RWD" stellt 150 kW/204 PS bereit.

Mit 800-Volt-Ladetechnik

Der rund 567 Kilo schwere Akku im Unterboden hat eine Kapazität von 99,8 kWh. Kombiniert im WLTP-Zyklus kommt der RWD damit 563 Kilometer weit, beim AWD sind es bis zu 512 Kilometer. Dank leistungsstarker 800-Volt-Ladetechnik und bis zu 210 kW Ladeleistung ist die Batterie am Turbocharger in etwa 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladestand zu bringen, verspricht Kia. Oder, anders ausgedrückt: In 15 Minuten soll der EV9 Strom für bis zu 249 Kilometer nachladen. Bequem: Dank "Plug & Charge" kann sich das Fahrzeug automatisch an entsprechend kompatiblen Ladestationen authentifizieren; um den Ladevorgang zu starten, genügt es, den EV9 an die Station anzuschließen, es braucht weder eine App noch eine Ladekarte.

Kia EV9: Man kann trefflich darüber streiten, ob ein solch großer Stromer statthaft ist. Fest steht aber: Es gibt Zielgruppen, die so viel Platz brauchen. Hersteller

Optimieren lässt sich die Ladezeit durch Batterie-Vorkonditionierung, eine Wärmepumpe trägt zum Energiesparen bei. Was am Ende auch noch zählt, ist die relativ günstige Aerodynamik (cw-Wert: 0,28), die unter anderem durch die komplette Verkleidung des Unterbodens erreicht wurde.

Handlich statt schwerfällig

Wer befürchtet, dass das 2,5 Tonnen gewichtige XXL-SUV fahrtechnisch ein schwerfälliger Partner ist, sieht sich angenehm enttäuscht. Der EV9 lässt sich durchaus handlich pilotieren, man gewöhnt sich schnell an die mächtigen Maße. Das gilt selbst für Situationen, in denen das große Gefährt durch enge Altstadtgassen bugsiert werden muss, wo der mit 12,40 Metern ziemlich große Wendekreis (bei 3,10 Meter Radstand) nur an besonders spitzwinkeligen Ecken und beim Rangieren manchmal stört. Leise und komfortabel abgestimmt rollt der große Koreaner dahin, ein entspannter und souverän gelassener Cruiser.

Die sportlichsten Fahrleistungen legt das Allradmodell in GT-line-Ausführung vor: Wenn es sein muss, gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 5,3 Sekunden, 200 km/h beträgt das Spitzentempo.

Lederfrei: Die Sitzbezüge sind vegan. Hersteller

Auf unserer 124 Kilometer langen Strecke mit überwiegend kurvigen Landstraßen sowie kurzen, tempolimitierten Autobahnabschnitten zeigte die Verbrauchsanzeige günstige 16,6 kWh an, in der WLTP-Norm angegeben werden 22,8 kWh jeweils auf 100 Kilometer.

Umfangreich ausgestattet

Kia gibt seinem neuen Flaggschiff reichlich Ausstattung mit: Das Digitalcockpit gehört ebenso zum serienmäßigen Lieferumfang wie das (manchmal etwas spät reagierende) Navi samt E-Routenplanung, eine Dreizonen-Klimaautomatik, elektrisch einstellbare und belüftete Vordersitze sowie eine sensorgesteuert elektrische Heckklappe. Bei der GT-Line-Ausstattung kommen Premium-Komfortsitze vorn hinzu, eine Massage- und Memory-Funktion für den Fahrersitz, ferner ein Head-up-Display und 21-Zoll-Felgen. Optionen in der GT-Line: die sechssitzigen Interieur-Varianten, der digitale Außenspiegel über Kameras neben den A-Säulen und Displays innen. Der digitale Innenspiegel (ebenfalls Option) lässt sich erfreulicherweise für Brillenträger auf das Spiegelglas umschalten.

Darüber hinaus steht im EV9 ein Heer von Assistenten parat: Angefangen bei der navigationsbasierten adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage über den Autobahnassistenten mit Spurwechselunterstützung, den Frontkollisionswarner mit Abbiege-Funktion und Querverkehrserkennung, den Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion, den aktiven Totwinkelassistenten bis hin zum Ausstiegsassistenten. Hinzu kommen noch die Multikollisionsbremse und der sensorgesteuerte Insassenalarm, auch neun Airbags sorgen für Sicherheit. Weitere elektronische Helfer finden sich in der GT-Line wie Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, adaptive Dual-LED-Scheinwerfer, Rundumsichtkamera und ferngesteuertes Parken. Extra bestellbar ist eine Niveauregulierung.

Die Kia-Verkaufsstrategen bewerten die Zukunftschancen des EV9 deshalb optimistisch, weil er "nur wenige Wettbewerber im direkten Konkurrenzumfeld" hat. Klamm bei Kasse sollten Kunden freilich nicht sein: Die Preisspanne reicht von 72.490 Euro für die frontgetriebene Version bis hin zu 82.380 Euro für den Allradler in Topausstattung "GT line".

Ingo Reuss

Kia EV9 in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar

Wen er ins Visier nimmt: BMW iX, Tesla Model X, VW ID. Buzz, Mercedes EQS SUV

Was ihn antreibt: Elektromotor hinten mit 150 kW/204 PS (RWD), je ein Elektromotor vorn und hinten mit zusammen 283 kW/385 PS (AWD). Batteriekapazität 99,8 kWh.

Was er kostet: Ab 72.490 Euro