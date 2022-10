Der Keller im Fokus: Illertissen, Augsburg und Buchbach feiern Heimsiege

Der Freitagabend in der Regionalliga Bayern rückte die Abstiegszone in den Fokus: So gewann der FV Illertissen gegen den VfB Eichstätt, auch der FC Augsburg II setzte sich klar gegen den FC Pipinsried durch und bringt nun ebenfalls etwas Luft zwischen sich und die Rote Zone wie der TSV Buchbach, der gegen die SpVgg Ansbach die Oberhand behielt. Gespielt wurde auch in Schweinfurt und Aschaffenburg.

Abstiegskampf gab es in Illertissen zu sehen, wo der heimische FVI die Krise des zuletzt arg gebeutelten VfB Eichstätt mit einem 3:1 verschärft - Sieg Nummer zwei im zweiten Spiel unter Neu-Coach Holger Bachthaler. Mann des Abends für die Heimelf war Nicola della Schiava, der Illertissen mit einem Doppelpack in Durchgang eins auf Kurs brachte. Zunächst köpfte er eine Flanke zum 1:0 ein (31.), dann war er nach einer Ecke beim zweiten Ball zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (44.). Eine hochverdiente Führung, die sich zuvor mit zwei Großchancen - unter anderem einem Lattentreffer - bereits abgezeichnet hatte. Nach Wiederanpfiff war zwar ein Aufbäumen der Eichstätter zu sehen, die nach einem Fehler in der Hintermannschaft Pöschl aber die 3:0-Entscheidung ermöglichten (73.). Das 1:3 durch Eberle in der Nachspielzeit war nur mehr kosmetischer Natur (90.+1) - Liga-Niederlage Nummer vier in Folge für Eichstätt.

Mit einem 4:0-Erfolg über Tabellennachbar FC Pipinsried konnte sich derweil die U 23 des FC Augsburg vorerst etwas von der Roten Zone entfernen. Überschattet wurde der klare Sieg aber vom frühen Aus von Profi-Rekonvaleszent Niklas Dorsch, der im ersten Spiel nach seinem Mittelfußbruch bereits in der Anfangsphase erneut mit einer Verletzung des betroffenen Fußes ausgewechselt werden musste. Ergebnistechnisch war die zuletzt formstarke FCA-Reserve schon zur Pause klar auf Kurs: Ivanovic brachte seine Elf per Foulelfmeter in Führung (27.), bevor ein Doppelschlag die Verhältnisse klarstellte: Zunächst staubte M´bila nach einem Pfostentreffer zum 2:0 ab (37.), dann erhöhte erneut Ivanovic aus rund elf Metern auf 3:0 (39.). Nach Wiederanpfiff schnürte Ivanovic dann seinen Dreierpack zum 4:0 (62.). Ein hochverdienter Erfolg gegen einen Gegner, der nun schon seit sieben Partien auf einen Dreier wartet.

Wichtige Drei Zähler gegen den Kellersog holte auch der TSV Buchbach, der mit einem 4:2-Erfolg den Kontrahenten SpVgg Ansbach auch in der Tabelle hinter sich ließ. Die Ansbacher lauerten zu Beginn und gingen etwas überraschend in Führung: Nach einem langen Ball witterten die Gastgeber Abseits, aber Landshuter wurde nicht zurückgepfiffen - 1:0 (27.). Die Heimelf aber hatte eine Antwort, Steer traf in bester Mittelstürmermanier zum 1:1-Ausgleich (36.), eher die SpVgg kurz vor der Pause erneut in Führung ging: Goalgetter Kroiß profitierte bei seinem 2:1-Treffer allerdings von einem vorherigen Fehler in der Hintermannschaft (44.). Nach Wiederanpfiff zeigte die Heimelf eine starke Reaktion: Nach Flanke und Ablage war Sztaf mit dem 2:2-Ausgleich zur Stelle (65.), wenig später sorgte Steer gar für die erste Führung der Buchbacher (67.). Mit dem 4:2 durch Sztaf, der nach einem Steckpass frei vor Keeper Heid auftauchte (78.), war das Spiel entschieden. Ansbach war in Folge noch gut bedient mit dem Resultat.

Hinten drin steht auch der TSV Rain/Lech, der in einem ereignisarmen Spiel einen Zähler bei Viktoria Aschaffenburg mitnehmen konnte. Die Treffer beim 1:1 fielen bereits in Durchgang eins: Ekin sorgte mit einem direkten Freistoß für die Gästeführung (16.), die Hebisch noch vor der Pause nach einem Gegenstoß egalisierte (40.). Unterm Strich war es ein gerechtes Remis, das den TSV dennoch auf Rang 18 abrutschen lässt.

Im einzigen Spiel ohne Beteiligung eines Keller-Teams setzte sich derweil Türkgücü München knapp mit 1:0 beim FC Schweinfurt durch. In Durchgang eins waren die "Schnüdel" noch tonangebend, brachten ihre Chancen aber nicht im Tor unter. Das rächte sich nach der Pause, als eine schöne Kombination über die Außenbahn zentral Woudstra in Szene setzte, der den Ball zum 1:0 für Türkgücü am Keeper vorbeispitzelte (47.). In Folge war der Heimelf das Bemühen nicht abzusprechen, die Offensivaktionen am heutigen Tag versandeten aber glücklos.

Weniger Optionen für Wagner

Die SpVgg Unterhaching eröffnet dann am Samstag das enge Fernduell um Platz eins mit dem Heimauftritt gegen die DJK Vilzing. "Es ist echt krass, was aktuell los ist bei uns", sagt Trainer Sandro Wagner und meint damit die Verletzungsmisere. Insgesamt besitzen die Hachinger allerdings immer noch einen Kader, der dem Anspruch eines Favoriten gerecht wird. Gegen Ansbach stand zuletzt ein Dutzend an Spielern im Kader, das in den ersten drei Ligen Profierfahrungen gesammelt hat. Allerdings werden durch die Verletzungen die Optionen für Wagner weniger. Insbesondere in Spielen gegen die direkte Konkurrenz im Meisterschaftsrennen könnte dies ausschlaggebend sein.

Tabellendritter, aber schon mit acht Zählern Rückstand auf das Führungsduo Würzburg/Unterhaching, ist Wacker Burghausen. Einerseits kein Beinbruch, da der Aufstieg ohnehin nie das ausgegebene Ziel gewesen sei, doch anderseits ärgert man sich an der Salzach, dass man wiederholt Vorsprünge verspielt hat. Gegen Würzburg (1:3), Fürth II (2:2), Augsburg II (1:1), Buchbach (2:2) lag Burghausen immer vorne, teilweise sogar mit zwei Toren, holte am Ende allerdings nur drei von zwölf möglichen Punkten. Gegen den im Tabellenmittelfeld komfortabel gepolsterten Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing steht Burghausen vor der nächsten Bewährungsprobe.

Zudem sind die beiden mittelfränkischen Zweitliga-Reserven im Einsatz. Die SpVgg Greuther Fürth II misst sich mit dem TSV Aubstadt, die U 23 des 1. FC Nürnberg fährt zum Schlusslicht SV Heimstetten.

Deutliche Worte von Buck

Die einzige Sonntagspartie hat es in sich: Der torhungrige Spitzenreiter Würzburger Kickers spielt an der Grünwalder Straße bei der strauchelnden Reserve des FC Bayern München. Die Bayern Amateure stehen nur noch drei Punkte vor einem Abstiegsrelegationsplatz, zum Teil mit großer personeller Fluktuation und einer starken Fokussierung auf die vereinseigene U 19 erklärbar, doch man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man unterstellt, dass Abstiegskampf am FC-Bayern-Campus eigentlich nicht eingeplant gewesen ist. Co-Trainer Stefan Buck, der den an Corona erkrankten Martiin Demichelis zuletzt vertreten hatte, zeigte sich nach der 0:2-Niederlage in Aubstadt "sehr enttäuscht von meinem Team".

Bei den Würzburgern ist derzeit genau das Selbstverständis vorhanden, was man normalerweise von der Säbener Straße, insbesondere vom "großen" FC Bayern, kennt. Trainer Marco Wildersinn konnte den zwischenzeitlichen Rückstand gegen Burghausen (Endstand 3:1) gut verdauen: "Wir haben das Spiel 90 Minuten kontrolliert, viele Chancen herausgespielt und sind auch nach Rückstand ruhig geblieben. Das Gegentor war ärgerlich, aber so wie wir momentan drauf sind, wissen wir auch, dass wir immer in der Lage sind, weitere Tore zu machen", wird der FWK-Trainer auf der Internetseite der Mainfranken zitiert.