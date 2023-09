Der Katastrophenfall tritt ein: Ujah fehlt der Eintracht lange

Aus der Befürchtung ist Gewissheit geworden: Anthony Ujah wird Zweitligist Eintracht Braunschweig wochenlang fehlen. Der Stürmer zog sich beim 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg eine schwere Schulterverletzung zu. Die Zahlen zeigen, wie sehr der 32-Jährige den Niedersachsen fehlen wird.

Es wäre "eine mittlere Katastrophe", hatte Eintracht-Trainer Jens Härtel am Samstag noch über einen möglichen Ausfall von Torjäger Anthony Ujah gesagt. Dieser Katastrophenfall tritt nun ein: Der Stürmer, der bislang drei der erst fünf Braunschweiger Tore in dieser Saison erzielte, hat sich bei seinem Zusammenprall mit Nürnbergs Torwart Christian Mathenia eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen und wird in den nächsten Wochen fehlen. Wie lange genau, so berichtet die Eintracht, stehe noch nicht fest. Das hänge davon ab, "ob die Verletzung operativ oder konservativ behandelt wird. Dies wird sich in den nächsten Tagen nach genauer Abstimmung mit Spezialisten entscheiden."

Seit Mitte März war Ujah an zwei Dritteln der Eintracht-Tore beteiligt

"Es sieht nicht gut aus", hatte Ujah am Samstag unmittelbar nach dem Spiel unter starken Schmerzen gesagt. Was da vor allem für ihn persönlich galt, trifft nun auf seinen Klub zu, der in den nächsten Wochen ohne die "Lebensversicherung" (Torwart Ron-Thorben Hoffmann) auskommen muss.

Die Zahlen zeigen: Ujah ist für den Tabellenvorletzten kaum zu ersetzen. Seit Mitte März 2023 war der Nigerianer an zwölf von 18 Braunschweiger Toren direkt beteiligt, schoss sieben Treffer und bereitete fünf weitere vor. Die direkte Beteiligung an zwei Dritteln aller Treffer eines Klubs - kein anderer Spieler, der in dem Zeitraum durchgängig in Liga 2 aktiv war, kommt auf eine solche Quote. Obendrein gab Ujah für einen weiteren Treffer den vorletzten Pass.

Ujah schoss achtmal aufs Tor, der Rest des Kaders elfmal

Mehr noch: In der aktuellen Saison gab der Eintracht-Routinier bereits acht Schüsse ab, die tatsächlich aufs Tor gingen. Seine Teamkollegen kommen zusammengerechnet auf insgesamt elf Versuche aufs gegnerische Gehäuse. Insgesamt gab Ujah bereits 27 Torschüsse in dieser Saison ab und gehört damit zu den gefährlichsten Spielern der 2. Liga.

Krüger, Caliskaner, Philippe? Wer ersetzt Ujah?

Abschlüsse, die nun andere Spieler bei der Eintracht übernehmen müssen. Nur wer? Neuzugang Florian Krüger, gegen Nürnberg im 4-2-3-1 auf der linken Seite eingesetzt, könnte nun ins Sturmzentrum rücken, erzielte im Unterhaus für Erzgebirge Aue 20 Tore in 82 Partien. Auch Kaan Caliskaner ist eine Option, der Ex-Regensburger kommt in bislang 84 Zweitligaspielen auf neun Treffer. Die Nummer 9 im Braunschweiger Kader trägt wiederum Rayan Philippe: Der 22-Jährige kam mit der Empfehlung von 58 Scorerpunkten (32 Tore, 26 Vorlagen) vom FC Swift Hersperange aus der ersten Liga Luxemburgs, tut sich in Braunschweig aber noch schwer. Die Bilanz des Franzosen bislang: Vier Spiele, viermal eingewechselt, noch kein Tor. Am Samstag gegen Nürnberg fehlte Philippe im Kader. Bei jenem Spiel, das für Doppelpacker Ujah und die Eintracht trotz des erkämpften 2:2 mit einer sportlichen Katastrophe endete.