Der Kapitän bleibt an Bord: FC Bayern bindet Kern bis 2025

Timo Kern bleibt ein Münchner. Der FC Bayern hat den auslaufenden Vertrag mit dem Kapitän der Bayern-Amateure um ein weiteres Jahr verlängert. Der 34-jährige Offensiv-Allrounder geht damit in seine siebte Saison an der Säbener Straße. Seit seinem Wechsel im Jahr 2019 absolvierte Kern 52 Drittliga- und 74 Regionalligaspiele für die kleinen Bayern. Vor seiner Zeit in München stand Kern viele Jahre in Karlsruhe und Mannheim unter Vetrag, wo er weitere 65 Drittliga und sogar ein Zweitligaspiel bestritt.