Kampf um die letzten drei Play-off-Tickets: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Elf Play-off-Tickets sind bereits vergeben, drei sind aber noch offen. Und darum geht es an diesem Wochenende in der finalen Week 18 der Regular Season 2022/23. Jaguars oder Titans, Patriots, Dolphins, Steelers, Seahawks, Lions oder Packers? Wer macht das Rennen? Die neue Folge "Icing the kicker" sorgt für Anregungen. Jetzt hören!

Besser kann das neue Jahr aus Sicht der Football-Fans kaum starten: An diesem Wochenende - beginnend bereits an diesem Samstag - steigt Week 18 und damit der letzte Spieltag dieser Regular Season 2022/23. Während es für die bereits qualifizierten elf Teams, darunter etwa die Philadelphia Eagles oder Kansas City Chiefs, noch um die genauen Platzierungen in den bereits nächste Woche startenden Play-offs geht, wollen es einige Teams überhaupt erst noch in die spannende Endrunde der National Football League schaffen.

Richtig spannend wird es dabei direkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ), wenn sich die Jacksonville Jaguars (8:8) und die Tennesee Titans (7:9) gegenüberstehen. Der Sieger dieser Partie ist Gewinner der AFC South und damit automatisch in den Play-offs - Heimspiel in der Wild Card Round inklusive. Doch wer geht als Sieger hervor? Die zuletzt starken Jags oder die jüngst arg strauchelnden Titans, die wohl all ihre Hoffnung auf Running Back Derrick Henry münzen müssen?

Fleißig darüber diskutiert wird in der neuen Folge von "Icing the kicker". Der frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Moderator Kucze, der dieses Mal von Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Grille flankiert wird, stimmt fleißig auf dieses interessante Duell ein.

Doch nicht nur das: Die Icing-Crew hat noch weit mehr Themen im Gepäck. Detti führt zum Beispiel genau aus, warum das für die New England Patriots (8:8) so wichtige Gastspiel bei den Buffalo Bills (12:3) - die Pats brauchen nur einen Sieg und sind dabei - so schwer vorherzusagen ist. Schließlich dreht sich bei den Bills dieser Tage alles um Safety Damar Hamlin, der beim jüngst abgebrochenen Spiel in Cincinnati einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hat und noch immer mit kritischem Zustand im Krankenhaus liegt.

Spannend wird es auch sein, wie die Liga mit dieser abgebrochenen und für die Play-off-Plätze eventuell sehr wichtigen Partie umgehen wird. Im Raum steht aktuell sogar die Möglichkeit, dass die Play-offs um eine Woche nach hinten geschoben werden, um das Duell nachzuholen.

Neben den Seahawks (8:8) und Steelers (8:8), die jeweils auch noch ein Wörtchen in Sachen Endrundenticket mitsprechen können, geht es im Podcast natürlich auch noch um das kommende Sunday Night Game in Green Bay. Die Packers (8:8), die einen famosen Lauf nach 4:8-Zwischenstand hingelegt haben, treffen hier im heimischem Lambeau Field bei eisigen Temperaturen auf die Detroit Lions (8:8). Während die Gäste aus "Motor City" selbst im Falle eines Sieges von Seattle im Vorfeld sicherlich alles raushauen werden, steht Aaron Rodgers mit seiner Truppe um Top-Returner Keisean Nixon kurz vor der Krönung nach dem eigentlich schon sicheren Play-off-Aus.

