Der Kampf um den Giro bleibt spannend

Der Kampf um den Gesamtsieg beim 105. Giro d'Italia bleibt auch an den beiden letzten Tagen spannend.

Den Tagessieg sicherte sich am Freitag der Niederländer Koen Bouwman

vor dem Schweizer Mauro Schmid und Alessandro Tonelli aus Italien. Er

setzte sich nach 178 Kilometern, rund 40 davon durch Slowenien, von

Marano Lagunare zur 612 Meter hoch gelegenen Bergankunft nach

Santuario di Castelmonte im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe

durch. Bouwman hatte bereits die siebte Etappe in Potenza für sich

entschieden.

Carapaz und Hindley die Favoriten

Auf der 19. Etappe am Freitag verteidigte Richard

Carapaz aus Ecuador sein Rosa Trikot und geht mit drei Sekunden

Vorsprung auf den Australier Jai Hindley vom deutschen

Bora-hansgrohe-Rennstall in die letzten beiden Renntage.

Carapaz und Hindley erreichten rund vier Minuten später in der

Verfolgergruppe das Tagesziel. Hindleys deutscher Teamkollege Emanuel

Buchmann musste im anspruchsvollen Schlussanstieg abreißen lassen,

verteidigte aber seinen siebten Gesamtrang und liegt nun 8:21 Minuten

hinter Carapaz. Dritter bleibt vor dem Showdown am Wochenende der

Spanier Mikel Landa mit 65 Sekunden Rückstand. "Die Jungs haben heute

gut gearbeitet. Es wird nicht nicht einfach werden auf den letzten

beiden Etappen", sagte Hindley.

In Verona hat auch Landa noch Chancen

Auf der vorletzten Etappe am Samstag wird den Fahrern im Kampf um die

vorderen Plätze in der Gesamtwertung noch einmal alles abverlangt.

4490 Höhenmeter stellen sich den Radprofis auf den 168 Kilometern von

Belluno zur Bergankunft in Marmolada auf den 2057 Meter hohen

Fedaia-Pass in den Weg. Zuvor geht es über den 1918 Meter hohen

San-Pellegrino-Pass und das Pordoijoch (2239 Meter). Zu Ende geht die

Italien-Rundfahrt 2022 am Sonntag mit einem 17,4 Kilometer langen

Einzelzeitfahren in Verona.

19. Etappe: Marano Lagunare/Italien - Castelmonte/Italien (178,00 km)

1. Koen Bouwman (Niederlande) - Jumbo-Visma 4:32:55 Std.; 2. Mauro Schmid (Schweiz) - Deceuninck-Quick-Step + 0 Sek.; 3. Alessandro Tonelli (Italien) - Bardiani + 3; 4. Attila Valter (Ungarn) - Groupama-FDJ + 6; 5. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R Citroën Team + 10; 6. Tobias Bayer (Österreich) - Alpecin-Fenix + 2:45 Min.; 7. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis + 3:49; 8. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers + 3:56; 9. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 10. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 19. Etappe

1. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers 81:18:12 Std.; 2. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 3 Sek.; 3. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:05 Min.; 4. Vincenzo Nibali (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 5:53; 5. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 6:22; 6. Jan Hirt (Tschechien) - Wanty-Gobert + 7:15; 7. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 8:21; 8. Domenico Pozzovivo (Italien) -

Wanty-Gobert + 12:55; 9. Juan Pedro López (Spanien) - Trek - Segafredo + 15:29; 10. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 17:10