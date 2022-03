Der Kampf des VfB gegen den Negativrekord

Es ist das erste der Spiele, die man so gerne Endspiele nennt. Stuttgart erwartet Augsburg und hofft, endlich mal wieder vor heimischem Publikum zu Null zu spielen.

Diese Serie kann Pellegrino Matarazzo nicht gefallen. In den vergangenen 17 Heimspielen kassierte Stuttgart immer mindestens ein Gegentor, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Alle anderen Mannschaften spielten in dieser Saison zu Hause wenigstens einmal zu Null. Jetzt kommt Augsburg nach Stuttgart, das in all seinen acht Begegnungen in der bisherigen Rückrunde mindestens einmal ins Schwarze getroffen hat. Trotz der wenig erfreulichen Tor-Statistik im eigenen Haus ist dem VfB-Cheftrainer nicht bange. "Ich würde nicht zwischen Heim- und Auswärtsspiel differenzieren", sagt der 44-Jährige, der auf das jüngste 1:1 in Berlin hinweist. "Union hatte in der vergangenen Woche gegen uns wenige Chancen."

Insgesamt habe man zuletzt zu etwas mehr Stabilität und Sicherheit gefunden, was den Umstellungen im Lauf der vergangenen Wochen zu verdanken sei. "Wir verteidigen etwas anders als in der Hinrunde, mit einer anderen Struktur", so Matarazzo, der damit auf den Wechsel vom lange praktizierten asymmetrischen 3-4-3 zu einem 4-3-3 mit einem Sechser und zwei Achtern im Zentrum anspielt. Außerdem habe man "mehr Kompaktheit und eine andere Bereitschaft zu verteidigen" entwickelt. Bei Umklammerung des Gegners durch dessen Pressing, wird nicht mehr auf Teufel komm raus im und vor dem eigenen Strafraum mit riskantem Ballgeschiebe, sondern auch mal mit einem Befreiungsschlag reagiert. Leidenschaftliches und konsequent aggressives Gegenhalten inklusive.

Augsburgs starke Bilanz gegen den VfB

Eine Entwicklung, die Matarazzo optimistisch stimmt. "Ich sehe weiterhin Schritte in unserem Defensivspiel, die mir das Gefühl geben, zu Null spielen zu können. Unabhängig davon, ob daheim oder auswärts." Am liebsten schon gegen den FC Augsburg, vor dem der gebürtige New Yorker warnt. "Die Mannschaft hat den Abstiegskampf sehr früh angenommen, agiert mit viel Wucht, mit einer guten Körperlichkeit, pflegt ein gradliniges Spiel nach vorne mit vielen langen Bällen und läuft extrem viel." Und macht den Stuttgartern seit jeher das Leben schwer. Neun Siege feierten die Augsburger bereits gegen den VfB in der Bundesliga. Nur gegen Werder Bremen und den FSV Mainz gelang ihnen jeweils einer mehr. Dazu kommen im Schnitt 1,88 Treffer pro Spiel gegen Stuttgart. Zeit, die Statistik aufzuhübschen, wollen die Schwaben die Klasse halten.