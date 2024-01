Der Kader von Deutschland für die Handball-EM

Bundestrainer Alfred Gislason hat am heutigen Donnerstag das DHB-Aufgebot für die Handball-EM in Deutschland bekannt gegeben. "Ich freue mich auf unser Team, die Arbeit in der Vorbereitung und das Turnier selbst", so der Bundestrainer, der 19 Spieler nominierte. Wer ist dabei, wer fehlt? Die Übersicht.

Alfred Gislason hat sich festgelegt: Mit 19 Spielern startet der Bundestrainer in die Vorbereitung auf die Handball-EM in Deutschland. Mit 16 von ihnen wird das DHB-Team in das Auftaktspiel der Europameisterschaft gegen die Schweiz gehen. Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf musste schon vor dem Jahreswechsel ausgebremst durch eine "muskuläre Verletzung am Bein" passen (wir berichteten).

"Wir haben eine richtig starke Mannschaft beisammen, die über sehr hohe Qualität und ebensolches Selbstvertrauen verfügt sowie das herausragende deutsche Heimpublikum in ihrem Rücken weiß", erklärte Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, in einer Pressemeldung des Verbandes.

Der DHB hatte für die Handball-EM in Deutschland bereits vor einigen Wochen einen 35er-Kader melden müssen, vor dem EM-Start muss dieser auf maximal 20 Akteure reduziert werden. Da Gislason nur zwei Torhüter unter den 19 Akteuren für die Vorbereitung hat, scheint wahrscheinlich, dass er sich den 20. Platz für eine Nachnominierung bei einer Verletzung - im Tor oder auf einer anderen Position - offen hält.

Deutschland: Der Kader für die EHF EURO 2024

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 David Späth TH 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TH 03.03.1991 Industria Kielce 34 Rune Dahmke LA 10.04.1993 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 24 Patrick Groetzki RA 04.07.1989 Rhein-Neckar Löwen 73 Timo Kastening RA 25.06.1995 MT Melsungen - Martin Hanne RL 12.05.2001 TSV Hannover-Burgdorf 11 Sebastian Heymann RL 01.03.1998 Frisch Auf Göppingen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 20 Philipp Weber RL 15.09.1992 SC Magdeburg 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 3 Nils Lichtlein RM 31.07.2002 Füchse Berlin 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 25 Kai Häfner RR 10.07.1989 TVB Stuttgart 44 Christoph Steinert RR 18.01.1990 HC Erlangen 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 14 Justus Fischer KM 06.02.2003 TSV Hannover-Burgdorf 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen Alfred Gislason Trainer 07.09.1959

Ein Legionär, vier Junioren-Weltmeister

Einziger Auslandsprofi ist Torhüter Andreas Wolff, sämtliche andere Spieler sind in der heimischen Bundesliga aktiv - so auch Wolffs Gespannpartner zwischen den Pfosten David Späth. Er ist einer von gleich vier Junioren-Weltmeistern, die der Bundestrainer für die Vorbereitung nominiert hat.

Im Rückraum setzt Deutschland bei der Handball-EM im eigenen Land auf bewährte Kräfte wie Kai Häfner, Juri Knorr und Julian Köster. Personelle Sorgen gab es unter anderem durch Philipp Weber und Luca Witzke, beide gaben vor kurzem ihr Comeback, doch nur Weber schaffte es rechtzeitig in den Kader.

Als Überraschung gilt auf jeden Fall die Nominierung von Martin Hanne, der nach dem Ausfall Michalcziks einer von gleich drei Akteuren der TSV Hannover-Burgdorf im Kader ist. Im Rückraum ist dies auch noch Renars Uscins. Hinzu kommen Nils Lichtlein, der bei der Junioren-WM als MVP des Turniers ausgezeichnet worden war, sowie Sebastian Heymann und Christoph Steinert.

Auf den Außen-Positionen erhielten etablierte Kräfte den Vorzug: Timo Kastening und Patrick Groetzki werden die rechte, Lukas Mertens und Rune Dahmke die linke Außenbahn bilden. Am Kreis entschied sich der Bundestrainer neben Kapitän Johannes Golla für Jannik Kohlbacher und Justus Fischer.

Wer kann eigentlich nachrücken?

Bei den Torhütern sind Silvio Heinevetter, Joel Birlehm und Daniel Rebmann in der Reserve. Alle drei besitzen Turniererfahrung. Während Heinevetter schon mehrere Großturniere absolviert hat, feierte Birlehm bei der letzten WM sein Turnierdebüt.

Der Keeper hätte eigentlich schon die vergangene Europameisterschaft spielen sollen, bekam damals aber Nachwuchs und verzichtete, obwohl er offiziell im 20er Kader stand. Als Gislason dann auch aufgrund zahlreicher Coronainfektionen die Torhüter ausgingen, kam hingegen Rebmann zu seiner Turnierpremiere.

Die Außen besitzen ein unterschiedliches Profil. Für die Magdeburger Matthias Musche und Tim Hornke spricht die Erfahrung, Tim Nothdurft konnte jüngst erst beim Tag des Handballs sein Länderspieldebüt geben und kann als Flügelspieler auch auf der Halbposition verteidigen. Auf der rechten Außenbahn steht zudem noch Lukas Zerbe auf Abruf bereit.

Am Kreis stellt Sebastian Firnhaber nach seinem Kreuzbandriss keine Alternative dar. Insbesondere mit Blick auf die Abwehr fehlt dem Bundestrainer somit eine Option aus dem 35er-Kader, der vielleicht auch ein Kandidat für den EM-Kader gewesen wäre. Vereinskollege Tim Zechel ist damit der einzig verbliebene Nachrückkandidat.

Über Abwehrqualitäten verfügen auch die Rechtshänder im Rückraum, die es nicht ins Aufgebot geschafft haben: Lukas Stutzke ist beim Bergischen HC ebenso ein Eckpfeiler wie auch Tim Suton beim TBV Lemgo Lippe. Luca Witzke hatte gerade erst nach einer Oberschenkelverletzung am Sonntag sein Comeback gegeben, fehlte aber schon am Mittwochabend im Ligaspiel. Weitere Optionen sind Simon Ernst sowie die Linkshänder Franz Semper, David Schmidt und U21-Weltmeister Max Beneke.

Wechsel-Optionen während der Handball-EM

Zum Turnier selbst muss das Aufgebot formal erst am 9. Januar bei der technischen Besprechung offiziell gemeldet werden. Wechsel während des Turniers sind lediglich mit den 35 Spielern möglich, die Alfred Gislason Ende November nominiert hat. "Wer es in diesen Kreis geschafft hat, darf davon träumen, im Januar Teil einer großen Handball-Geschichte zu sein. Wir werden eine sehr ambitionierte Nationalmannschaft erleben", hatte Axel Kromer, Vorstand Sport beim DHB, bei der Bekanntgabe des erweiterten Aufgebots erklärt.

Die Verbände müssen im Vorfeld eine bis zu 20 Spieler umfassende Delegation an die Europäische Handballföderation melden. Vor jedem Spiel muss der Bundestrainer dann eine Stunde vor dem jeweiligen Anpfiff 16 Spieler auswählen. Im Laufe des Turnier kann maximal sechsmal gewechselt werden, in jeder Turnierphase (Vorrunde, Hauptrunde, Finalwochenende) zweimal. Sollte ein Spieler ausgewechselt werden und später zurückkehren, würde das als zwei Wechsel zählen.

Nach einem Kurzlehrgang in Frankfurt (27. bis 29. Dezember) setzen Gislason und sein Trainerteam die EM-Vorbereitung bereits am Neujahrstag in Brunsbüttel fort. Im Vorfeld der Europameisterschaft trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft in zwei Länderspielen auf Portugal (Donnerstag, 4. Januar, 16 Uhr in Flensburg und Samstag, 6. Januar, 18 Uhr in Kiel). Das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz steht am 10. Januar 2024 in Düsseldorf an. Weitere Vorrundengegner in der Mercedes-Benz-Arena zu Berlin sind Nordmazedonien (14. Januar) und Frankreich (16. Januar).

Handball-EM in Deutschland: Diese Spieler fehlen

Einige prominente Namen fehlten bereits bei der Bekanntgabe des erweiterten Kaders für die Handball-EM: Uwe Gensheimer hatte ebenso schon vor längerer Zeit seinen Rücktritt erklärt, auch Patrick Wiencek, Steffen Weinhold und Johannes Bitter stehen für die DHB-Auswahl nicht mehr zur Verfügung.

Hendrik Pekeler hatte ein Ende seiner Nationalmannschaftspause überlegt, dem DHB aber "schweren Herzens" einen Korb gegeben. "Ich bin noch nicht wieder in der notwendigen Form, um Alfred und dem Team wirklich helfen zu können. Jetzt bin ich eben Fan unserer Nationalmannschaft und hoffe auf einen begeisternden Januar", so der Kieler.

Auch die Berliner Fabian Wiede (Sprunggelenkfraktur) und Paul Drux stehen nicht zur Verfügung. Drux hat noch nach monatelanger Auszeit aufgrund einer Achillessehnenrisses jüngst sein Comeback gegeben, sieht sich aber auch nicht bei 100 Prozent und steht auch nicht im erweiterten Kader.

Blickt man auf die Kader der vergangenen Turniere, dann fehlen zudem unter anderem Till Klimpke (HSG Wetzlar), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart), Julius Kühn (MT Melsungen), Hendrik Wagner (HSG Wetzlar), Veit Mävers (HC Erlangen) oder Djibril M’Bengue (Bergischer HC).

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden

Nr. Name Pos. Geb. Verein 12 Silvio Heinevetter TH 21.10.1984 TVB Stuttgart 41 Joel Birlehm TH 25.04.1997 Rhein-Neckar Löwen 45 Daniel Rebmann TH 16.01.1994 VfL Gummersbach 28 Tim Nothdurft LA 11.07.1997 Bergischer HC 37 Matthias Musche LA 18.07.1992 SC Magdeburg 17 Lukas Zerbe RA 17.01.1996 TBV Lemgo Lippe 29 Tim Hornke RA 04.08.1990 SC Magdeburg 39 Lukas-Maximilian Stutzke RL 14.01.1998 Bergischer HC 8 Tim Suton RL 08.05.1996 TBV Lemgo Lippe 40 Simon Ernst RM 02.04.1994 SC DHfK Leipzig 99 Luca Witzke RM 03.04.1999 SC DHfK Leipzig 6 Max Beneke RR 27.05.2003 Füchse Berlin/VfL Potsdam 32 Franz Semper RR 05.07.1997 SC DHfK Leipzig 77 David Schmidt RR 19.10.1993 Frisch Auf Göppingen 30 Sebastian Firnhaber KM 18.04.1994 HC Erlangen 96 Tim Zechel KM 28.09.1996 HC Erlangen

