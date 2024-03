Der Kader steht für Aufbruch, Nagelsmanns Worte nicht

Die Ankündigung, dass er im März personelle Veränderungen vornehmen werde, hatte Julian Nagelsmann mit dem Zusatz versehen, dass es keine "Radikalkur" gebe. Genau diese ist es nun geworden. Mit seinem öffentlichen Auftritt verpasste es der Bundestrainer, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Inklusive Robin Gosens, der im November zunächst nominiert und dann wegen Vaterfreuden vorzeitig abgereist war, hat Nagelsmann gleich zwölf Profis nicht mehr eingeladen, die beim letzten DFB-Lehrgang noch dabei waren. Stattdessen werden beim letzten Zusammenkommen vor der Nominierung zur Heim-EM nun sechs Debütanten und dazu noch drei Profis anreisen, die lange nicht zur Delegation der Nationalmannschaft gehört haben - eine Nominierung, die so etwas wie der Inbegriff einer Radikalkur ist.

Es ist eine, die Fragen aufwirft, obwohl Nagelsmann Antworten parat hatte bei der Pressekonferenz. "Es geht um das Momentum", sagt er und führt als Beispiel den Höhenflug des VfB Stuttgart an, der vier Spieler abstellt. "Vor einem Jahr wäre wohl keiner dabei gewesen, jetzt hätten es sogar noch zwei, drei Stuttgarter mehr sein können."

Das Momentum als Kriterium ist einerseits nachvollziehbar und kann Frische reinbringen. Aktuell wackelnde und einstige Säulen wie Mats Hummels, Niklas Süle oder Leon Goretzka wurden indes auch wegen ihres Rollenverständnisses ausgetauscht durch Aufsteiger der letzten Monate. Deutlich wie selten hat Nagelsmann erklärt, dass er Hummels oder Goretzka nicht als Charaktere einordnet, die sich auch in der zweiten Reihe einsortieren würden.

Doch so sehr Formstärke wie etwa bei Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton, Jan-Niklas Beste oder auch Deniz Undav ein Argument ist (und auch sein muss), so klar ist auch: Von allen Erstberufenen hat einzig Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic schon auf allerhöchstem Niveau agiert. Allein dieser Fakt verdeutlicht wie groß das Wagnis beim letzten Lehrgang vor der Endrunde ist.

Nagelsmann tut das Gegenteil von dem, was er zuvor probiert hat

Mit viel Wohlwollen betrachtet, lässt sich sagen, Nagelsmanns Kehrtwende belegt, wie groß die Probleme in der deutschen Nationalelf sind. Sie belegt zudem, dass der frühere Bayern-Coach in seinem neuen Job noch keinen Schritt vorangekommen ist. In jedem Lehrgang hat er, überspitzt formuliert, das Gegenteil von dem getan, was er zuvor probiert hat. Die Aufforderung an Hansi Flick war schon im vergangenen Herbst, endlich die Zeit der Experimente zu beenden, damit sich eine Kern bilden kann.

Sein Nachfolger beginnt ein halbes Jahr nach seinem Start nun den nächsten Neuanfang. Und steht bei diesem mit seinen verkündeten Botschaften doch nicht für einen Aufbruch. Dass er drei Monate vor dem Turnier durchklingen lässt, dass er grundsätzlich gern seine Zukunft geklärt hätte und dies womöglich auch vor dem Startschuss passieren könnte, mag aus persönlicher Sicht nachvollziehbar sein, ein klares Commitement zum DFB ist es nicht. "Noch liegt kein Angebot vor mir. Aber wenn ich vor der EM eines habe, mit dem ich mich wohlfühle, ist auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ich es unterschreibe."

Dass ein solches Angebot angesichts der dominierenden Fragezeichen vor dem Turnier vom jetzigen Arbeitgeber kommt, ist aus logischen Gründen ausgeschlossen. Dass Nagelsmann es überhaupt annehmen würde, erscheint angesichts seiner Ausführungen zur Arbeitsweise als Bundestrainer außerdem wenig wahrscheinlich. Gleich mehrfach erklärte er am Donnerstag, wie wenig er durch den fehlenden Alltag Einfluss er durch die klassische Trainerarbeit nehmen könne.

"Es geht nicht um eine taktische Philosophie. Ich habe ja kein Training. Es geht nicht um taktische Meisterwerke, in ein Taktikbuch kommt man damit nicht." Das Wissen darüber hätte Nagelsmann vor seinem Dienstantritt haben müssen. Diese Erkenntnisse nun drei Monate vor dem Heim-Turnier nach außen zu transportieren, wirkt desillusioniert. Weil er damit nicht wie einer wirkt, der die Fußballnation anzustecken vermag.