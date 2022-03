"Der Kader ist stark genug": Di Salvo will Personalproblemen trotzen

Zwei Spiele, zwei Siege. U-21-Trainer Antonio Di Salvo hält ungeachtet der vielen Ausfälle an seinem Ziel fest und nimmt fünf Führungsspieler besonders in die Pflicht. Die Torwart-Frage für das Lettland-Spiel am Freitag lässt er noch unbeantwortet.

Elf-gegen-elf-Spielformen blieben in der aktuellen Länderspielphase bisher ein frommer Wunsch des U-21-Trainerteams um Di Salvo. "Vielleicht kriegen wir es heute Abend für ein paar Minuten hin", meinte der 42-Jährige im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Sicher ist das jedoch keineswegs, auch wenn durch drei Nachnominierungen am Donnerstagvormittag nun 23 Profis im DFB-Quartier im niederländischen Vaals weilen.

Drei Fragezeichen bleiben

Während es beim zuletzt angeschlagenen Eric Martel (Austria Wien) wieder ganz gut aussehe, Malik Tillman (Bayern) nach zweiwöchiger Krankheitspause am Mittwoch erstmals wieder trainierte und am Freitagabend gegen Lettland (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) im Aachener Tivoli-Stadion laut Di Salvo eine Joker-Option sein könnte, gibt es neue Fragezeichen: Wolfsburgs Felix Nmecha und HSV-Offensivkraft Faride Alidou mussten die Einheit am Mittwoch früher beenden. Zeitlich sehr eng wird es mutmaßlich auch bei Hoffenheims Angelo Stiller, der nach Auskunft des Trainers in Folge einer heftigen Fußprellung am Mittwoch überhaupt erstmals wieder Fußballschuhe anziehen konnte.

Nimmt man die schon zuvor verletzten Yannik Keitel (Freiburg) und Youssoufa Moukoko (Dortmund) dazu, muss Di Salvo elf Ausfälle verkraften. Im aktuellen Aufgebot stehen nur noch sieben Akteure, die beim 3:1-Hinspielsieg in Lettland im September 2021 auf dem Rasen mitwirkten. Der Trainer rückt trotz der Personalprobleme allerdings nicht von seinem klaren Ziel ab. "Der Kader ist gut genug, um zwei Spiele zu gewinnen", betonte der DFB-Coach auch mit Blick auf die brisante Partie bei den punktgleichen Israelis am Dienstag: "Es ist für viele Spieler auch eine Chance, sich zu zeigen. So eine Situation kann auch beflügeln und Energien freisetzen."

Führungsspieler in der Pflicht

Die verbliebenen Etablierten sollen diesem neu zusammengewürfelten Team Halt geben - auf dem Platz und daneben. Am Mittwoch nahm Di Salvo daher in einer Gesprächsrunde ein Quintett besonders in die Pflicht. Kapitän Jonathan Burkardt (Mainz), die Fürther Jamie Leweling und Maximilian Bauer, Nürnbergs Tom Krauß und der verletzungsbedingt erstmals im neuen Zyklus berufene, amtierende U-21-Europameister Josha Vagnoman (HSV) sind "auch verantwortlich, die neuen Spieler zu integrieren, denen die Abläufe zu zeigen, weil es in der kurzen Zeit unheimlich schwierig ist, alles vom Trainerteam aus vorzugeben", erklärte die Salvo.

Torwartfrage noch offen

Die Frage, ob gegen Lettland Freiburgs Drittliga-Stammkeeper Noah Atubolu oder Salzburgs Ersatzmann Nico Mantl im Tor stehen wird, ließ der U-21-Chefcoach am Donnerstag noch unbeantwortet. Fest steht derweil eine Premiere auf der Tribüne. DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird sein erstes Länderspiel in neuer Funktion begleiten. Bislang sind für die Partie, bei der der DFB durch zahlreiche Aktionen seine Solidarität mit der Ukraine demonstrieren möchte, 6800 Tickets abgesetzt. Darunter auf Verbandseinladung: 27 vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete U-17-Fußballer, die aktuell in der Sportschule Hennef wohnen.