Der Kader des SC Magdeburg für die Handball-Saison 2023/24

Der SC Magdeburg muss zum Saisonstart vier neue Spieler einbauen - und das auf zentralen Positionen. Neuzugänge sind Albin Lagergren, der Kay Smits ersetzen soll, Felix Claar von Aalborg und Janus Dadi Smarason von Kolstad, die den langfristigen Ausfall von Spielmacher Gisli Kristjansson kompensieren sollen sowie der spanische Torhüter Sergey Hernandez Ferrer. Zudem vermeldete der Verein einige langfristige Verlängerungen. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung und sieben Siegen in sieben Testspielen trifft der SC Magdeburg zum HBL-Start am Freitag, 25. August, um 19 Uhr auswärts auf die HSG Wetzlar.

Im Tor kann der SC Magdeburg nun verlässlich mit Nikola Portner und Sergey Hernandez Ferrer planen. Der Schweizer Neuzugang besitzt noch einen Vertrag bis 2024, bei Gespannpartner Mike Jensen und Youngster Niclas Behrendt laufen hingegen die Verträge nach Angaben des Ligaverbands HBL und des Klubs zum Saisonende aus.

Kurz vor Weihnachten bestätigte der SCM den Abschied des Dänen Mike Jensen, der Vertrag werde nicht verlängert. "Mike bildete in seiner ersten Saison mit Jannick und nun mit Niko ein tolles Torhüter-Gespann und wir konnten und können uns stets auf ihn als Rückhalt verlassen. Nach zwei Jahren haben Mike und wir uns jedoch gemeinsam für eine Veränderung entschieden", so SCM-Trainer Bennet Wiegert. Einen Nachfolger hat der gerade entthronte Deutsche Meister einen Tag nach Saisonende präsentiert, der Spanier Sergey Hernandez kommt von Benfica Lissabon. Mike Jensen wird den umgekehrten Weg zum drittplatzierten der portugiesischen Liga antreten.

"Mit Sergey bekommen wir einen sehr talentierten und international erfahrenen Keeper, der sich in der kommenden Saison super im Team mit Nikola Portner ergänzen wird. Wie gut er ist und welchen Push er seiner Mannschaft auch mit seiner Emotionalität auf dem Feld geben kann, haben wir nicht zuletzt im Finale der letztjährigen European League gesehen. Wir freuen uns, ihn nun in unserem Team zu haben", so Magdeburgs Cheftrainer Bennet Wiegert.

Konstanz herrscht hingegen auf den Außenpositionen: Matthias Musche besaß schon vor der Saison einen Vertrag bis 2024, Gespannpartner Lukas Mertens hat sich im November 2022 bis 2027 gebunden. "Magdeburg ist mittlerweile meine zweite Heimat geworden. Der SCM weiß, was er an mir hat und ich weiß, was ich am SCM habe - deswegen passte das alles sehr gut", so Mertens, der 2017 vom Wilhelmshavener HV an die Elbe kam.

Auch auf der anderen Seite herrscht langfristig Planungssicherheit: Tim Hornke verlängerte seinen bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2026. "Ich bin sehr froh, zwei weitere Jahre Teil des SC Magdeburg sein zu dürfen und werde alles dafür geben, dass wir auch in Zukunft erfolgreich bleiben", so der Linkshänder, der schon 2010-14 vier Jahre das SCM-Trikot trug, ehe er dann in fünf Jahren beim TBV Lemgo Lippe reifte und 2019 zurückkam.

Auch in den Folgejahren wird Tim Hornke ein Gespann mit dem Schweden Daniel Pettersson bilden, der ebenfalls seinen bereits bis 2024 laufenden Kontrakt vorzeitig um zwei Spielzeiten bis 2026 verlängerte. "Meine Freundin und ich fühlen uns sehr wohl hier in der Stadt und im Verein. Darum mussten wir auch nicht lange überlegen. Nun freue ich mich auf die kommenden Jahre in Magdeburg", so Pettersson.

Rückraum mit Rückkehrer

Im rechten Rückraum zieht es den Niederländer Kay Smits weiter zur SG Flensburg-Handewitt, von den Rhein-Neckar Löwen kehrt hingegen Albin Lagergren zum SC Magdeburg zurück.

"Das Besondere: der erste Schritt ging tatsächlich von Albin selbst aus. Er kam auf uns zu und sagte, dass er gerne nochmal Teil des SC Magdeburg sein will. Diese Eigeninitiative hat mich, hat uns, sehr beeindruckt", betonte SCM-Trainer Bennet Wiegert. "Albin ist ein fantastischer Handballer und seine spielerische Klasse steht außer Frage. Er passt perfekt in unsere Spielphilosophie und wird ab der kommenden Saison ein Weltklasse-Duo mit Omar (Ingi Magnusson, Anm.) im rechten Rückraum bilden."

Für den derzeit verletzten Isländer hatte der SCM nach der Handball-WM im Februar den Kader noch einmal kurzfristig mit Vladan Lipovina (HSG Wetzlar) aufgerüstet. Der Montenegriner besaß nur bis zum Saisonende noch einen gültigen Vertrag und wurde im letzten Heimspiel verabschiedet. Im Juni wurde der Wechsel des rechten Rückraumspielers zu Al Qadsia Kuwait bekannt.

Im zentralen Rückraum wird Felix Claar künftig die Fäden ziehen. Der Schwede kommt vom dänischen Spitzenteam Aalborg und Bennet Wiegert ist überzeugt: "Er ist ein starkes Gesamtpaket, das seine Qualitäten nicht ausschließlich in der Offensive hat, sondern zudem eine intelligente Abwehr spielen kann." Mit Christian O´Sullivan und Gisli Thorgeir Kristjansson verfügen zwei Rechtshänder im Rückraum noch über langfristige Verträge.

Der Isländer hat sogar Ende März noch einmal bis 2028 verlängert. "Ich bin unendlich dankbar für das, was der Verein für mich in dem tiefsten Punkt meiner Karriere getan hat. Sie haben mich unglaublich gut unterstützt. Es war ein emotionaler Moment für mich. Ich bin dankbar und stolz." Allerdings kugelte er sich im Halbfinale der Champions League die Schulter aus. Im Finale kehrte er zurück, hatte seinen Anteil am Titelgewinn - doch nun folgt eine Operation und eine mehrmonatige Ausfallzeit.

Mitte Juli legte der SCM noch einmal personell nach, lotste Janus Dadi Smarason aus Kolstad an die Börde. "Da wir zumindest bis zum Jahreswechsel auf Gisli Kristjansson verzichten müssen, war eine Verstärkung des Kaders sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr notwendig. Mit Janus Smarason konnten wir kurzfristig einen international erfahrenen Spielmacher verpflichten, welcher bereits in der Bundesliga gespielt hat und sich schnell in unser Spielsystem einfügen kann", sagt Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Bennet Wiegert zur Neuverpflichtung.

Zudem wurde auch der Vertrag von Abwehrspezialist Piotr Chrapkowski (35) um eine weitere Spielzeit verlängert. "Chrapek benötigt keine Eingewöhnungszeit, kennt unsere Abläufe und konnte zuletzt im Champions-League-Final4 seine Klasse in der Defensive unter Beweis stellen", so Wiegert.

Nationalspieler Philipp Weber hat sich jüngst erst bis 2028 an den Klub gebunden. "Für mich war es klar, dass der SCM meine Zukunft und mein Zuhause bleiben sollen", so Philipp Weber, der 2003 in die Jugend des SCM wechselte und auch dort sein Bundesligadebüt gab. Über die Stationen Leipzig und Wetzlar kam Philipp Weber 2021 zurück. Auch Michael Damgaard wird noch mindestens bis 2024 für den Klub auflaufen.

Abschied von Marko Bezjak

Bei Spielmacher Marko Bezjak herrscht seit Anfang Februar Klarheit über den Abschied. Das Ende einer Ära des 36-Jahre alten Slowenen war angesichts der Verpflichtung von Felix Claar absehbar. "Jeder SCM-Fan wird diese erfolgreiche Zeit des Vereins sicher auch immer mit der Trikotnummer 25 verbinden. Mit seiner immensen Erfahrung und seiner lockeren Art ist Bezo für jede Mannschaft ein echter Gewinn - spielerisch und vor allem menschlich", so Wiegert über den Slowenen, der ab dem Sommer für den RK Nexe Nasice aufläuft.

Bezjaks Trikot mit der Nummer 25 wurde nun durch die Aufnahme in die Hall of Fame unter das Hallendach gezogen, damit wird sich auch Sergey Hernandez von seiner Stammtrikotnummer auf Vereinsebene verabschieden müssen. Im Nationaltrikot hat der Keeper die Nummer 61. Für Bezjak hingegen gab es in Köln beim Final4 der Champions League, als er im Halbfinale nach der Verletzung von Gisli Kristjansson auch in der Offensive noch einmal seine Klasse zeigte, einen perfekten Abschied mit der europäischen Krone.

Am Kreis hat Lucas Meister noch einen Vertrag bis 2024, der von Magnus Saugstrup läuft sogar bis 2026. Zum Jahreswechsel ging Moritz Preuss bereits zum SC DHfK Leipzig. "Der vorzeitige Wechsel erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch des Spielers, dem wir mit Blick auf das bereits bestätigte Laufzeitende zum 30.06.2023 entsprochen haben und Moritz keine Steine in den Weg legen wollen. Moritz ist ein toller Typ", so Wiegert, der dann aufgrund der Verletzung von Magnus Saugstrup schnell Oscar Bergendahl aus Stuttgart loseiste und mit einem Vertrag bis 2025 an den Klub binden konnte.

"Nach dem Ausfall von Magnus Saugstrup war es unsere Verpflichtung, alle möglichen Ressourcen zu aktivieren, um eine bestmögliche Verstärkung für unser Team zu organisieren", so SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt und Wiegert ist sich sicher: "Oscar wird vor allem unsere Abwehr verstärken und uns im Angriff mehr Flexibilität verleihen."

Kader des SC Magdeburg für die Spielzeit 2023/24

Zugänge im Sommer 2023:

• Albin Lagergren (Rhein-Neckar Löwen)

• Felix Claar (Aalborg Håndbold/DEN)

• Sergey Hernandez Ferrer (Benfica Lissabon/POR)

• Oscar Bergendahl (TVB Stuttgart, bereits seit 10.02.2023)

• Janus Dadi Smarason (Kolstad Handball/NOR)



Abgänge im Sommer 2023:

• Kay Smits (SG Flensburg-Handewitt)

• Moritz Preuss (SC DHfK Leipzig, zum 01.01.23 vorgezogen)

• Mike Jensen (Benfica Lissabon/POR)

• Marko Bezjak (RK Nexe Nasice/CRO)

• Elias Ruddat (TuS Vinnhorst)

• Vladan Lipovina (Al Qadsia Kuwait/KUW)