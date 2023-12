"Der Kabinentrakt ist Opa-Kino": Fortuna Köln und das Dilemma mit dem Jean-Löring-Sportpark

Der SC Fortuna und die Stadt Köln arbeiten an einer Lösung für den in die Jahre gekommenen Jean-Löring-Sportpark. Ein Umbau steht im Raum.

Eingang zur in die Jahre gekommenen Turnhalle im Jean-Löring-Sportpark. IMAGO/Herbert Bucco

Für den SC Fortuna Köln ist es ein alljährliches Dilemma. Sobald im November die Temperaturen fallen und die Regenschauer zunehmen, kann der Regionalligist nicht mehr auf dem Rasenplatz im heimischen Jean-Löring-Sportpark trainieren. Die Fläche verfügt über keine brauchbare Drainage und würde sich nach einer intensiven Einheit in eine Matschwüste verwandeln. Seit rund drei Wochen ist deshalb kein Training auf Naturrasen mehr möglich - wovon die Vorbereitung auf die letzten Spiele gegen den SV Rödinghausen (1:3) und den 1. FC Köln II (3:3) sicher nicht profitierte.

Als Alternative hat die Fortuna direkt daneben einen in die Jahre gekommenen Kunstrasenplatz - den sich die Profis allerdings mit fast 30 Jugend- und Frauen-Teams teilt. Im Sommer führte dies zu einer Zerreißprobe innerhalb des Klubs. Die erste Frauen-Mannschaft, ebenfalls gut unterwegs in der Regionalliga, drängte auf mehr Trainingszeiten auf dem Kunstrasen - und setzte sich nach einem teils öffentlich ausgetragenen Zoff mit dem Vereinsvorstand letztlich durch.

Zumindest langfristig ist für derlei Probleme beim SC Fortuna nun eine Lösung in Sicht. Denn die Verwaltung der Stadt Köln hat den Plan eines Architekturbüros veröffentlicht, wie der Jean-Löring-Sportpark neben dem Südstadion in Zukunft aussehen soll. "Alle Bedarfe der einzelnen Nutzer können im Rahmen der Neukonzeption und Sanierung des Sportparks umgesetzt werden", sagt Sportamtsleiter Gregor Timmer.

Probleme mit Silberfischchen und Legionellen

Geplant ist der Bau von drei neuen Kunstrasenplätzen, mehrerer Kleinfelder, einer Tiefgarage sowie einer neuen Sechsfach-Sporthalle inklusive Geschäftsstelle der Fortuna. Die Gesamtkosten sollen 100 Millionen Euro betragen, die Fertigstellung des neuen Sportparks könnte bis 2032 erfolgen.

"Hier hat es hineingeregnet, wir hatten Probleme mit Silberfischchen und Legionellen, die sanitären Anlagen sind von 1979, der Kabinentrakt ist Opa-Kino", hatte Vereinspräsident Hanns-Jörg Westendorf zuletzt von der derzeitigen Sporthalle sowie den Umkleidekabinen berichtet. Der Umbau des gesamten Sportparks wird bereits seit 2015 diskutiert. "Hier sind acht Jahre vertan worden. Gleichwohl ist es ein Schritt nach vorne", so Westendorf. Im nächsten Schritt soll ein Architekten-Wettbewerb für den neuen Sportpark ausgerufen werden.

Bis dahin hofft Westendorf auf einen in Eigenregie gebauten Kunstrasenplatz als Übergangslösung - entweder beim benachbarten Amateurklub Arminia 09 oder anstelle des Aschenplatzes im Jean-Löring-Sportpark. Weitere Gespräche soll es noch vor Weihnachten geben. Mit dem Neubau der gesamten Anlage würde die Naturrasen-Trainingsfläche am Südstadion wegfallen. Langfristig würden die Profis deshalb zum Trainieren auf eine Anlage in den Stadtteil Longerich im Norden der Stadt umziehen.