"Der Junge braucht das": Kampl betont Werners Bedeutung für RB

Leipzig befindet sich weiter auf Erfolgskurs - und hat das auch Timo Werner zu verdanken, bei dem der Knoten in Gladbach endlich platzte.

13 der letzten 14 Pflichtspiele haben die Leipziger gewonnen. Timo Werners Anteil an dieser tollen Serie war jedoch überschaubar - zumindest in puncto Tore. Das änderte sich in Gladbach grundlegend. Dort war es nämlich der Nationalstürmer, der als Joker den 1:0-Siegtreffer besorgte und damit seine Torflaute beendete. Zuvor hatte der 27-Jährige letztmals am 15. April beim 3:2 gegen Augsburg getroffen.

"Ich freue mich sehr für Timo", sagte RB-Trainer Marco Rose nach Abpfiff bei "Sky" und verwies darauf, dass Werner derzeit "keine einfache Phase" habe. Umso schöner sei es daher, dass "er sich heute mit einem Tor belohnt hat. Ich hoffe, dass ihm das Vertrauen gibt und er weiter dranbleibt."

Kampl freut sich sehr für Werner

Weitaus euphorischer klang das bei Kevin Kampl. "Natürlich war es für ihn in den letzten Wochen nicht ganz einfach", merkte der Kapitän zunächst an und stellte klar: "Es ist nie einfach, wenn du wenig Spielzeit bekommst. Umso wichtiger ist es dann, der Mannschaft zu helfen, wenn du reinkommst."

Genau das tat Werner in Gladbach dann auch, er hat sich schlussendlich selbst und die Mannschaft mit einem Tor belohnt. "Ich freue mich extrem für Timo. Wir verstehen uns sehr gut, stehen uns sehr nah - der Junge braucht das." Dass Werner aus seinem Formtief kommt, sei nicht nur ganz wichtig für den Spieler, sondern auch "für uns als Mannschaft", betonte Kampl und stellte klar: "Wir sind auf Timos Qualitäten angewiesen, denn er hat Qualitäten, die nicht jeder hat."

Das sind Topspiele, dafür spielen wir alle Fußball Kevin Kampl mit Blick auf die Duelle gegen Bayern und ManCity

Nicht nur Werner verfügt über Qualität, das trifft auf die Sachsen insgesamt zu. Das liegt Kampl zufolge vor allem am Zusammenhalt. "Wir sind ganz eng beieinander", sagte der 32-Jährige und betonte: "Deswegen gewinnen wir die Spiele. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie die Spiele zieht."

Der 1:0-Arbeitssieg dürfte RB für die anstehenden Aufgaben weiteres Selbstvertrauen gegeben haben - und die haben es in sich. Am Mittwoch geht es in der ersten Pokalrunde zum SV Wehen Wiesbaden (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker), ehe die Heim-Kracher gegen den FC Bayern München in der Bundesliga (Samstag, 30. September, 18.30 Uhr) und gegen Manchester City in der Champions League (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr) anstehen.

Kampl freut sich darauf. "Wenn man sieht, wie wir im Moment beieinander sind. Dann freut man sich auf die Spiele gegen Bayern und City", meinte der Slowene und fügte an: "Das sind Topspiele, dafür spielen wir alle Fußball."