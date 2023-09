Der Jugendkurs in Deisenhofen trägt mit Verzögerung Früchte

In seinen bisherigen beiden Spielen im September hat sich der FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd von einer viel besseren Seite als zu Beginn der Saison gezeigt. Für Trainer Andreas Pummer logisch, denn die vielen Talente der Münchner brauchten eine gewisse Anlaufzeit.

3:0 und 5:0 lauteten die letzten Ergebnisse des FC Deisenhofen, der seine Torausbeute nach sieben Treffern in den ersten acht Spielen somit innerhalb von 180 Minuten verdoppeln konnte. Endlich - mag man sich beim Verein aus dem Münchner Süden gedacht haben. Schließlich waren die Wochen zuvor von hohem Aufwand mit (zu) wenig Ertrag geprägt, wie Trainer Andreas Pummer bilanziert: "Wenn man den Saisonstart reflektiert, haben wir in allen Spielen - bis auf die in Pipinsried und gegen Gundelfingen - spielerisch überzeugt. Wir sind mit dem Sieg in Ismaning auch gut gestartet, wussten aber um unser schwieriges Auftaktprogramm, das dazu inklusive Pokal noch in vier englische Wochen gepresst war. Wenn du dir da eine Schwächephase erlaubst, bist du natürlich gleich mit den Punkten hinten dran. Nach unserem ganz schwachen Spiel gegen Gundelfingen haben wir uns dann allerdings gefangen, die individuellen Fehler reduziert und an Stabilität gewonnen. Die Chancenverwertung war jedoch weiterhin nicht gut - so hatten wir zum Beispiel gegen Landsberg mindestens genauso gute Chancen und waren teilweise spielbestimmend, verlieren aber 1:4. Negativer Höhepunkt in dieser Hinsicht war das Remis gegen Nördlingen, als wir eine Vielzahl von Hochkaräter vergeben und der Gegner mit eineinhalb Chancen ein 1:1 mitnimmt."

Eigener Nachwuchs als Vereinsphilosophie

Ganz unerwartet trifft die eigene Abschlussschwäche den FCD allerdings nicht - schließlich setzt man bewusst auf ein Konzept mit vielen jungen und somit noch unerfahrenen Spielern. "Wir haben vor der Saison 14 Spieler aus der A-Jugend in die erste Mannschaft hochgezogen - die gilt es natürlich erst zu integrieren und an unseren Spielstil zu gewöhnen. Generell ist dieser Weg unsere Vereinsphilosophie, da wir viel Arbeit in die Jugend investieren und dort sowohl in der A- als auch B-Jugend mit der Bayernliga in der zweithöchsten Klasse spielen. Somit kommen immer wieder junge und talentierte Spieler nach, die wir fördern möchten, indem wir ihnen Spielzeit gewährleisten", beschreibt Pummer den Deisenhofer Weg.

Führt jener Weg einmal nicht direkt in die Stammformation der Bayernliga-Elf, fallen die Talente weich - denn der Unterbau, in Form der zweiten Mannschaft, spielt nur zwei Ligen tiefer in der Bezirksliga. "Das ist extrem wichtig - die Entwicklung eines jungen Spielers geht eben nicht von heute auf morgen. Manchmal gilt es in der Zweiten Spielzeit zu sammeln, um unsere wertvolle Jugendarbeit am Ende dennoch anbringen zu können", sieht der 41-Jährige die Herrenmannschaften des Vereins gut verzahnt.

Sieg gegen Kottern als Reifeprüfung

Vielleicht ist es auch diese Verzahnung, die bei der Bayernligamannschaft zuletzt die eigenen Rädchen besser ineinandergreifen lässt - mit zehn Zählern aus den vergangenen vier Begegnungen hat sich das Team ins gesicherte Mittelfeld geschoben. "Die Mannschaft hat sich langsam gefunden", bestätigt der Trainer den Eindruck der letzten Wochen und lobt die Entwicklung seiner jungen Truppe: "Pipinsried als Absteiger aus der Regionalliga hat uns noch körperlich die Grenzen aufgezeigt - mittlerweile sind wir selbst giftig in den Zweikämpfen und haben obendrein an Abschlussstärke dazugewonnen. Das ist ein Prozess, und wir sind da derzeit auf einem sehr guten Weg."

Zu spüren bekam die gute Form des FC Deisenhofen mit dem TSV Kottern zuletzt eines der Spitzenteams der Bayernliga Süd. Obwohl die Allgäuer mit sieben Siegen in Serie im Gepäck in Richtung Landeshauptstadt reisten, musste der TSV eine deutliche, auch in der Höhe verdiente Niederlage hinnehmen, wie Pummer befindet: "Für uns war es mit der Führung in der 3. Minute natürlich ein Start nach Maß. Das Tor hat uns beflügelt und wir waren von Beginn an gut in der Partie. Wir konnten anschließend sogar das 2:0 nachlegen und haben auf der anderen Seite bis zur Pause nur eine Halbchance nach einem Standard zugelassen. Nichtsdestotrotz wussten wir um die Torgefährlichkeit des besten Sturms der Liga und wollten daher unbedingt das dritte Tor nachlegen. Erfreulicherweise ist uns dies nach gut 70 Minuten gelungen, sodass wir das Spiel mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient für uns entscheiden konnten."

Sechsmal München in einer "geilen Liga"

Eine ähnlich geschlossene Leistung ist am kommenden Wochenende gefragt, wenn am Samstag eines der sechs Münchner Stadtderbys auf die Deisenhofer wartet. "Mit den vielen Duellen in der Nachbarschaft und kurzen Anreisen ist die Bayernliga Süd natürlich eine absolut geile Liga für uns", ordnet Pummer die Liga und die anstehende Partie gegen die Zweitvertretung der Münchner Löwen ein, "bestenfalls können wir nahtlos an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Sechzig ist ein Gegner, der uns in der Vergangenheit nicht gut gelegen ist. Wir sind also gewarnt und wissen, dass wir höchste Konzentration und Effektivität brauchen, um die Punkte in Deisenhofen zu behalten."

Gelingt dieses Unterfangen, ist man beim FCD auf bestem Wege auch das dritte Saisonziel zu erreichen: Neben attraktivem Fußball und dem Einbinden von Talenten strebt die Pummer-Elf nämlich einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an.