Der "jordanische Messi", der Robbens Signature Move kopiert

In seiner Heimat Jordanien ist Musa Suleiman bereits eine "Berühmtheit". Durch seine Auftritte beim Asien-Cup dürfte er über die Landesgrenzen hinaus noch bekannter werden - unter anderem dank seiner Spielweise, die an Arjen Robben erinnert.

Heung-Min Son, Wataru Endo oder Bayerns Min-Jae Kim - keiner der großen asiatischen Stars wird am Samstag (16 Uhr, MEZ) im Endspiel des Asien-Cups auf dem Platz stehen. Generell sind asiatische Legionäre in Europa beim Blick auf die Kader der überraschenden Finalgegner Jordanien und Gastgeber Katar, der als fünftes Land den Titel verteidigen könnte, fast Mangelware. Nur einer verdient sein Geld in Europa: Musa Suleiman.

Infos zum Spiel Die bisherigen vier Länder, die den Asien-Cup verteidigt haben: Südkorea (1956 und 1960), Iran (1968, 1972 und 1976), Saudi-Arabien (1984 und 1988) und Japan (2000 und 2004)

Drittes Endspiel zwischen zwei arabischen Mannschaften

Der 26-Jährige ist seit seinem Wechsel zu Montpellier im vergangenen Sommer der erste Jordanier, der in einer europäischen Top-5-Liga spielt - und ein Volksheld. "Hier in Jordanien ist er eine Berühmtheit, weil er den jordanischen Fußball auf ein Niveau gehoben hat, das wir vorher nicht hatten", erklärte ein junger Fan namens Asid der Marca.

Spätestens seit dem Halbfinale gegen Südkorea dürfte er auch über die Landesgrenzen hinaus einen gestiegenen Bekanntheitsgrad haben. Denn Musa Suleiman stahl Son am Dienstag mit einer Vorlage sowie einem eigenen Treffer die Show und führte sein Land erstmals ins Finale des Asien-Cups. "Ich habe vor einem Monat davon geträumt, dieses Turnier zu gewinnen, und jetzt ist dieser Traum fast Wirklichkeit geworden", sagte Musa Suleiman nach dem Halbfinale.

Als Sinnbild für seine Stärken diente dabei sein eigenes Tor - sein dritter Turniertreffer: Musa Suleiman schnappte sich in der eigenen Hälfte auf der rechten Seite den Ball, zog kurz vor der gegnerischen Strafraumkante in die Mitte und traf abschließend überlegt mit links in die lange Ecke.

Ich denke, er ist Robben sehr ähnlich. Mohammad Elidy

Das vorentscheidende 2:0 erinnerte an zahllose Treffer von Arjen Robben. "Ich denke, er ist Robben sehr ähnlich. Er hat viel Tempo, ist auf dem Flügel sehr geschickt und kann herrlich geschwungene Tore schießen", erläuterte Mohammad Elidy, jordanischer Fußballexperte, im Interview mit Bleacher Report.

Doch die Fans vergleichen ihn nicht mit dem Niederländer, sondern mit Lionel Messi. "Wir haben einen Al Tamari. Er ist so viel besser als Harry (Kane, Anm. d. Red.) und Dele Alli. Tamari Tamari, der jordanische Messi", sangen die Fans von APOEL Nikosia, als Musa Suleiman zwischen 2018 und 2020 für ihren Verein auflief.

Dem Spieler selbst gefällt der dadurch entstandene Spitzname "jordanischer Messi" nicht - doch eben jenem Weltfußballer kann er am Samstag ein wenig nacheifern. 419 Tage nachdem Messi im Lusail Iconic Stadium die WM-Trophäe entgegengenommen hatte, könnte der Außenspieler am gleichen Ort die Trophäe für den Sieger des Asien-Cups in die Höhe recken. Damit hätte er den großen asiatischen Stars wie Son etwas voraus.