Der "Joker" der Premier League, den die Bundesliga nicht hat

Die Premier League feiert sich für ihren neuen TV-Rekordvertrag. Der war aber nur möglich, weil sie einen "Joker" zog - den die Bundesliga nicht mehr ziehen kann.

Mitte 2024 wird die DFL ihre nationalen Medienrechte für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 verkaufen, und besonders optimistisch ist die Stimmung nicht. Insider rechnen damit, dass die 36 Erst- und Zweitligisten eher weniger einnehmen werden als die 1,1 Milliarden Euro, die der aktuelle Vertrag pro Saison garantiert. Umso schmerzhafter bleibt der Blick nach England.

Am Montagabend verkündete die Premier League "den größten Sportmedienrechte-Deal, den es jemals im Vereinigten Königreich gab". Umgerechnet rund 7,8 Milliarden Euro und damit etwa 1,95 Milliarden Euro pro Saison zahlen die Pay-TV-Sender "Sky Sports" und "TNT Sports" im Zeitraum von 2025/26 bis 2028/29 an die Liga.

Podcast Die U 17 als Vorbild für die Nationalelf? (mit Joti Chatzialexiou) UEFA-Boss Aleksander Ceferin kritisiert indirekt die Winter-WM, Kracherlose im FA Cup und die U-17-Weltmeister sind zurück in Deutschland. Der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, Joti Chatzialexiou, spricht im Interview über den Erfolg und die Folgen. alle Folgen

Der gegenwärtige TV-Vertrag, den die Premier League 2018 abgeschlossen und 2021 dank der britischen Regierung zu identischen Konditionen bis 2025 verlängert hatte, hatte nach stetigen Zuwächsen zuvor noch einen signifikanten Rückgang um rund zehn Prozent bedeutet. Nun zementierte sie ihre finanzielle Vormachtstellung in der Fußballwelt mit einer Steigerung um rund vier Prozent. Wie hat die Premier League das hinbekommen?

Die Spiele am Samstagnachmittag laufen weiterhin nicht im TV

Entscheidend war ein "Joker", den andere Ligen wie die Bundesliga nicht mehr ziehen können. Die Premier League veräußerte bei der neuesten Ausschreibung Spiele, die zuvor überhaupt nicht live im Fernsehen übertragen worden waren. So sicherte sich "Sky Sports" unter anderem die Sonntagsspiele um 15 Uhr (MEZ), außerdem werden erstmals alle Partien des letzten Spieltags parallel gezeigt. Damit bleiben nur noch die 16-Uhr-Spiele am Samstag, von denen es noch nie Live-Bilder in England gab, unangetastet und als weiterer "Joker" für künftige Verträge in der Hinterhand.

Das bedeutet zwar einerseits, dass die Liga die vielen Milliarden einnimmt, obwohl weiterhin in jeder Saison über 100 Spiele gar nicht live im TV zu sehen sind. Andererseits fiel der Zuwachs der veräußerten Live-Spiele gegenüber dem vorherigen Deal mit rund 35 Prozent weitaus höher aus als der Zuwachs der Einnahmen - pro Spiel ist der Wert des neuen TV-Vertrags also eigentlich gesunken. Schon 2018 war die Zahl der Live-Spiele pro Jahr von 168 auf 200 erhöht worden.

Insgesamt hat "Sky Sports" ab 2025 mindestens 215 Begegnungen pro Saison im Programm, während "TNT Sports" auf 52 kommt - die bei den Trainern unbeliebten Spiele am Samstagmittag sowie zwei Spieltage unter der Woche. "Amazon Prime", das derzeit noch 20 Partien pro Spielzeit überträgt, mischt künftig nicht mehr mit, auch weil sich die Liga entschied, die fünf englischen Wochen nicht mehr länger zu verkaufen.

Während die Bundesligisten bei ihrem neuen Vertrag auch darauf hoffen, dass womöglich einer der vier großen US-Player Paramount, Netflix, Amazon oder Apple einsteigt, spielen diese in der lukrativsten Liga der Welt erst mal gar keine Rolle mehr.