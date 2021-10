Der Jahn und die "andere Wahrnehmung": Selimbegovic warnt

Platz zwei nach zehn Spieltagen - beim SSV Jahn Regensburg läuft es rund. Doch Trainer Mersad Selimbegovic warnt.

Regensburg hat mit 19 Punkten nach zehn Partien, nur einer Niederlage und zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen (1/4/0) einen starken Start in die Saison erwischt. Überbewerten will Coach Selimbegovic die ausgezeichnete Situation aber nicht. "Wir dürfen uns nicht sicher fühlen, auch wenn wir nach zehn Spieltagen so viele Punkte gesammelt haben. Es war ein guter Start, mehr nicht", sagte Selimbegovic vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hannover 96.

Auf die Tabelle will der SSV-Trainer nicht schauen, "ich merke nur, dass wir anders wahrgenommen werden, auch medial und von unseren Gegnern". Die Aufgabe wird für den Jahn, der sich mit Tabellenplatz zwei "in einer ungewöhnlichen Position" befindet, daher nicht leichter, ausruhen können sich die Oberpfälzer auf dem bisher geleisteten nicht. "Es geht ruck zuck", warnt Selimbegovic, es könnte auch schnell in die andere Richtung gehen.

Es geht nicht darum, irgendetwas zu verteidigen. Vielmehr wollen wir jeden Punkt, der möglich ist, möglichst schnell holen. Mersad Selimbegovic

Allerdings hebt der Jahn-Trainer hervor, dass sein Team derzeit äußerst stabil daherkommt. Es ist "sehr schwer, gegen uns zu gewinnen. Das ist die Basis für uns, dass wir es dem Gegner schwer machen, gegen uns zu spielen." Und Selimbegovic richtet den Blick nach vorne. Und da geht es für ihn "nicht darum, irgendetwas zu verteidigen. Vielmehr wollen wir jeden Punkt, der möglich ist, möglichst schnell holen."

Kapitän Gimber ist wieder dabei

Gegen Hannover kann der Jahn die nächsten Zähler einsammeln, für Regensburg wird es "eine Herausforderung, unser Spiel durchzuziehen". Gut für Selimbegovic, dass er im Mittelfeld wieder auf Kapitän Benedikt Gimber bauen kann, der beim 1:1 im Topspiel in Paderborn krankheitsbedingt passen musste.