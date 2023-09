Der Irvine-Schock und die Folgen für St. Pauli

Länderspielreisen von Jackson Irvine werden beim FC St. Pauli grundsätzlich immer mit gemischten Gefühlen verfolgt. Weil die langen Flüge an dem Australier nie ganz spurlos vorübergehen. Nun hat es den 30-Jährigen sogar richtig am Sprunggelenk erwischt - mit schwerwiegenden Folgen für die Hamburger.

St. Paulis Australier Jackson Irvine (li.) hat sich am Sprunggelenk verletzt. IMAGO/Agencia-MexSport

Zwei Minuten vor dem Ende der Partie in den USA gegen Mexiko (2:2) ist St. Paulis Kapitän Jackson Irvine ohne Fremdeinwirkung umgeknickt, Australiens Nationaltrainer Graham Arnold verkündete umgehend: "Jackson wird für mehrere Wochen verletzt sein."

Die Verantwortlichen seines Arbeitgebers sind im engen Austausch mit den Medizinern des Verbandes, wollen aber noch keine genaue Diagnose veröffentlichen. "Aktuell", sagt Sportchef Andreas Bornemann, "können wir noch keine seriöse Einschätzung zu der Verletzung abgeben. Wir hoffen das Beste für Jackson." Arnolds Aussage hingegen lässt auf eine Bänderverletzung schließen.

Klar ist: Ein längerer Ausfall des Anführers würde St. Pauli in vielerlei Hinsicht hart treffen. Zum einen hat Fabian Hürzeler den Chefstrategen erst kürzlich in den Stand des Unersetzlichen erhoben. Generell, hatte der Trainer erklärt, sei bei ihm niemand gesetzt, außer Irvine und Abwehrchef Eric Smith. Ausgerechnet der Schwede könnte nun derjenige sein, der den Unersetzlichen ersetzen muss. Denn: Erst im August hatte Bornemann zähneknirschend dem Verkauf von Afeez Aremu zum 1. FC Kaiserslautern zugestimmt. Der Sportchef hätte den zweikampfstarken und defensiv denkenden Sechser gern gehalten, der jedoch war unzufrieden mit seinen Spielanteilen, weil er nicht an Irvine vorbeikam. Nun braucht Hürzeler Alternativen - und könnte Smith vorziehen.

Der Weg für Smiths Vorrücken ins Mittelfeld wäre frei

Den Schweden hatte Bornemann im Januar 2021 ursprünglich als Sechser verpflichtet, ehe er von Ex-Trainer Timo Schultz sehr erfolgreich zum zentralen Verteidiger in einer Dreierreihe umfunktioniert wurde. Im Abwehrzentrum aber hätte Hürzeler auch ohne Smith immer noch ausreichend Personal: Adam Dzwigala, Hauke Wahl, David Nemeth und Karol Mets sind vier bewährte Kräfte für drei Positionen, der Weg für Smiths Vorrücken ins Mittelfeld wäre somit frei.

Es warten die Bundesliga-Absteiger

Ein Rückschlag ist Irvines Verletzung dennoch, denn: Im September stehen für die ambitionierten aber durchwachsen gestarteten St. Paulianer unter anderem die Duelle mit den beiden Bundesligaabsteigern Schalke (23.9.) und Hertha BSC (30.9.) an.