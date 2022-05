"Der ideale Verein für mich": Köln verpflichtet Degen

Die österreichische Nationalspielerin Celina Degen wechselt von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Köln. Die Verteidigerin, die auch im Mittelfeld spielen kann, erhält einen Vertrag bis 2024.

Die Kölner Frauen gaben am Dienstagvormittag den Transfer von der 21-jährigen Degen bekannt. Trainer Sascha Glass freut sich über die flexibel einsetzbare Verpflichtung: "Sie kann in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld spielen. Celina ist zweikampfstark, kopfballstark und hat am vergangenen Spieltag ihre Torgefährlichkeit bewiesen, als sie ihr erstes Bundesligator erzielt hat."

Als Argument für den Wechsel sieht Degen den spielerischen Ansatz, den die Kölner Frauen unter Glass verfolgen: "Ich musste nicht lange überlegen, zum FC zu wechseln. Ich hatte direkt das Gefühl, dass der FC der ideale Verein für mich ist. Ich mag es, wenn man die Bälle nicht weit schlägt, sondern sich spielerisch nach vorne arbeitet."

Degen gab ihr Profi-Debüt in der österreichischen Bundesliga beim SK Sturm Graz bereits mit 15 Jahren. Drei Jahre später führte sie die Mannschaft als Kapitänin auf das Feld. Daraufhin folgte im Sommer 2020 der Wechsel nach Hoffenheim. Dort bestritt Degen 13 Partien in der 2. Liga und 14 Spiele in der Bundesliga. Dazu kommen noch drei Einsätze in der Champions League.