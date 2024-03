Der HSV verfehlt sein großes Ziel

Die geplante und letztlich auch vollzogene Rechtformänderung von einer AG in eine KGaA hatte der Hamburger SV lange vorbereitet - das Ziel, künftig weitere Anteile verkaufen zu können, aber wurde verfehlt. Das ist ein Dämpfer, mit dem die Bosse nicht gerechnet hatten.

Die Verantwortlichen hatten während ihrer Wortbeiträge auf der Mitgliederversammlung in Wilhelmsburg intensiv für die vorbereitete Änderung der Rechtsform und die Öffnung für weitere Anteilsverkäufe geworben. "Nur wer unsere Werte teilt, wird ein Teil des HSV", hatte der Vize-Präsident des HSV e.V. und Aufsichtsratsboss Michael Papenfuß erklärt. "Niemand möchte Anteile verscherbeln", wurde durch Supporters-Boss Sven Freese versichert, und Finanzvorstand Eric Huwer kündigte an: "Wenn wir mit einem Ja für den Antrag stimmen, sind wir so nah wie noch nie an einem schuldenfreien HSV."

Die Mitglieder stimmten letztlich für ein "ja, aber". Denn: Die Änderung der Rechtsform und die Möglichkeit, weitere Anteile als die seit der Ausgliederung 2014 genehmigten 24,9 Prozent veräußern zu können, wurden in zwei Anträgen behandelt. Die Abstimmung über den Ersten fand eine klare Mehrheit, beim zweiten hingegen wurde die nötige Dreiviertelmehrheit unter den 443 Mitgliedern verfehlt, vor allem die Fraktion der "Ultras" hatte sich dagegen gestemmt. Das Ergebnis: Nur 62,4 Prozent stimmten für die Möglichkeit, weitere Anteile zu verkaufen.

Mitglieder durchkreuzen die Pläne der Bosse

Das bedeutet: Die Gewichtung der Investoren wird künftig in einer KGaA abgebildet, operativer Einfluss, etwa in Form einer Hauptversammlung, wie es bislang in der AG möglich war, kann nicht genommen werden. Dass durch das Abstimmungsergebnis beim zweiten Antrag kein frisches Kapital besorgt werden kann, heißt: Die Mitglieder haben am Samstag ihre Rechte gestärkt und die Pläne der Bosse durchkreuzt.

Immerhin: Die 30 Millionen an Klaus-Michael Kühne muss der HSV nicht zurückzahlen. Der Milliardär hatte noch im alten Jahr ein Wandel-Darlehen gewährt, dieses Fremdkapital wandelt sich nun in Eigenkapital um. Diese Umwandlung war bereits mit der Abstimmung zur Änderung der Rechtsform verknüpft. Kühne hält nun 21,4 Prozent der Anteile. Der Plan, künftig 50 Prozent der Anteile veräußern zu können, ist aber nicht aufgegangen und hat unter anderem zur Folge, dass etwa das 20 Millionen-Darlehen für die Stadion-Sanierung zurückgezahlt werden muss.

"Das hat uns natürlich nicht gefallen"

Aufsichtsratsboss Papenfuß nahm den Verlauf zähneknirschend hin. "Das war eine demokratische Abstimmung. Die anwesenden Mitglieder haben dem ersten Antrag mit sehr breiter Zustimmung ein Ja gegeben. Der zweite Teil war zu zwei Dritteln positiv, ein Drittel war dagegen. Das hat uns natürlich nicht gefallen, aber das ist Demokratie. Wir fragen uns natürlich dann auch, was wir in der Aufklärung und in der Beantwortung dieser Themen hätten besser machen können." Sein Ziel ist ein weiterer Anlauf.