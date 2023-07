Der HSV trauert um Udo Bandow

Hamburg trauert um einen großen HSVer. Von 1996 bis 2007 war Udo Bandow Vorsitzender des Aufsichtsrates und dirigierte seinen Verein in eine zwischenzeitliche Renaissance. Der Banker aber war noch weit mehr: ein großer Hanseat. Im Kreise seiner Familie ist er im Alter von 91 Jahren verstorben.

In Bandows Amtszeit fielen viele mutige und wegweisende Entscheidungen, er führte und hielt das ungleiche Duo Dietmar Beiersdorfer als Sportchef und Bernd Hoffmann als Vorstandsvorsitzender zusammen, unter ihrer Regie wurde der einstige Europapokalsieger in den 2000er Jahren nochmal zum Dauergast im internationalen Geschäft.

Mitten in der ersten großen Krise unter diesem Duo, im Februar 2007, trat er im Alter von 75 Jahren von seinem Amt zurück. Weil ihm der damalige HSV-Mannschaftsarzt Dr. Gerold Schwartz nach einer schweren Herz-Operation dazu geraten hatte. Bandow galt stets als vorausschauend, mit einem feinen Gespür für die jeweiligen Situationen.

Starke Persönlichkeit im Verein, der Wirtschaft und der Hansestadt

Zu seinem Abschied sagte er: "Ich mache mir schon lange sehr große Sorgen um meinen HSV." Sein Verein fing sich zwar noch einmal, spätestens ab 2009 aber versank er in einer Abwärtsspirale, die bis in die 2. Liga führte. Ein Grund: Seit Bandow hatten die Hamburger an der Spitze des Kontrollgremiums nie wieder eine derart starke Persönlichkeit, die sowohl im Verein als auch in der Wirtschaft und der gesamten Hansestadt große Bedeutung hatte.

Bandow war Präsident der Hanseatischen Wertpapierbörse, war als enger Freund von Klubidol Uwe Seeler viele Jahre Vorsitzender von dessen Stiftung. Der HSV würdigte seine Verdienste mit der Ehrennadel in Gold und einer Verewigung im "Walk of Fame" am Uwe-Seeler-Fuß vor dem Volksparkstadion.

Wenn Udo Bandow sich einer Sache verschrieb, dann komplett. Und wenn er seine Partner auswählte, dann für immer. HSV-Statement

Am Dienstag nahm der Verein mit bewegenden Worten Abschied. "Treue und Verbundenheit waren ihm stets wichtig. Wenn Udo Bandow sich einer Sache verschrieb, dann komplett. Und wenn er seine Partner auswählte, dann für immer. So hielt er es im Privaten mit Ehefrau Margret, beruflich mit der Hamburger Vereins- und Westbank und bezüglich seiner großen Leidenschaft Fußball mit dem Hamburger Sport-Verein. Mit Udo Bandow geht ein großes Stück Hamburger Banken- und Kaufmann-Geschichte. Und mindestens ebenso viel HSV-Historie und Liebe."