Der HSV patzt wieder und spielt nicht aufstiegsreif

Bis in die Schlussminute hinein hat der Hamburger SV in Wiesbaden intensiv mit dem nächsten Desaster geflirtet. Am Ende gab es zwar ein 1:1 und nicht die dritte Pleite gegen einen Aufsteiger, und dennoch steht seit Samstagnachmittag ein kümmerliches Pünktchen von neun möglichen Zählern nach drei Reisen zu Neulingen - das ist nicht ansatzweise aufstiegsreif.

Sebastian Schonlau munterte Pechvogel Laszlo Benes auf. IMAGO/Eibner