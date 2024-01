"Der HSV ist mein Leben": Jatta verlängert seinen Vertrag

Bakery Jatta hat seinen Vertrag beim Hamburger SV verlängert. Das gab der Zweitligist am Sonntag bekannt.

Im Sommer wäre sein alter Vertrag ausgelaufen, doch nun herrscht Klarheit: Bakery Jatta bleibt über das Saisonende hinaus in Hamburg und hat einen neuen Kontrakt bis Juni 2029 unterzeichnet - also um fünf weitere Jahre, wie schon zuletzt 2018. In der laufenden Saison überzeugte der schnelle Flügelspieler mit je drei Toren und Vorlagen in 16 Zweitliga-Spielen. Hinzukommen drei Tore in drei DFB-Pokal-Partien.

"Bakery ist in der Mannschaft ein sehr wichtiger Faktor, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine", wird Claus Costa, Direktor Profifußball bei den Rothosen, in einer Mitteilung zitiert. "Mit seiner Art Fußball zu spielen und den HSV zu leben, hat er sich zu einem wichtigen Spieler des Teams entwickelt und hat sich den Respekt sowie die Zuneigung der Fans erarbeitet und redlich verdient."

Ich gehöre zum HSV und der HSV gehört zu mir. Bakery Jatta

Jatta war 2015 von Gambia nach Deutschland gekommen. Anfang 2016 trainierte er erstmals mit den Profis und unterzeichnete wenige Monate später einen Profivertrag. Seitdem hat der Offensivmann 191 Pflichtspiele für den HSV bestritten und dabei 27 Tore erzielt.

Zuletzt hatten sich die Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit gezogen. Jatta soll nicht nur das Angebot des HSV, sondern auch Offerten aus der Bundesliga vorgelegen haben. "'Baka' hat sich trotz anderer und lukrativer Angebote für den HSV entschieden. Das unterstreicht seinen Charakter und seine Verbundenheit", sagt HSV-Vorstand Jonas Boldt.

Schon im Herbst hatte Jatta durchblicken lassen, am liebsten in der Hansestadt bleiben zu wollen. "Der HSV ist mein Leben und Hamburg mittlerweile meine Heimat", bestätigte er auch jetzt nochmal nach vollzogener Verlängerung. "Ich gehöre zum HSV und der HSV gehört zu mir, daher habe ich mich entschieden, meinen Vertrag langfristig zu verlängern."

Beim HSV ist die Jatta-Verlängerung nicht die einzige Personalentscheidung, die am Sonntag verkündet wurde. Der Zweitligist gab zuvor schon die Ausleihe von Augsburgs Masaya Okugawa bekannt.