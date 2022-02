Der HSV im Pokal bei Göttingen 05: "Hrubesch lief rum wie ein Eistänzer"

Spiele gegen Profiteams, für Amateure oft Highlights der Vereinsgeschichte. In besonderen Spielen an besonderen Tagen kann auf dem Rasen dann auch Überraschendes passieren: So wie 1982, als Amateuroberligist SC Göttingen 05 im Viertelfinale des DFB-Pokals das damalige europäische Top-Team Hamburger SV an den Rand einer Niederlage brachte - und einen kleinen Jungen mit gemischten Gefühlen zurückließ.

Heute zeige man dem HSV, wo der Barthel den Most holt, neckt ihn sein Vater schon beim Frühstück. Der Junge ist nervös, hat im Vorfeld nächtelang nicht schlafen können. Nicht, weil er glaubt, an dem Gerede des Alten sei etwas dran, sondern weil seine Helden kommen. All diese überlebensgroßen Namen, die er bislang nur aus dem Sportstudio, dem kicker kennt, sind heute in seiner Stadt. Um 12 Uhr ist es soweit, er schultert die HSV-Fahne und verlässt das Haus.

Göttingen, 20. Februar 1982. Je näher er dem Jahnstadion kommt, desto dichter ballt sich die Blechlawine, desto weniger geht noch auf den Straßen. Tausende sind mit ihm auf dem Weg, Atemwolken quellen aus 25.000 Mündern. "Sturm aufs Stadion: Das Chaos droht", ahnt der Print-Boulevard und befürchtet "Bambule berüchtigter HSV-Fans", die ein Sonderaufgebot der Polizei mit "giftig knurrenden Schäferhunden" im Zaun halten soll.

Obwohl die Sonne scheint, obwohl der Himmel blau ist wie das Blau im Wappen seines Herzensvereins "war es bitterkalt", wie sich Markus Wahle, damals 12 Jahre alt, erinnert. Es ist nicht irgendein Team, das der SC 05 da empfängt, es gibt zu diesem Zeitpunkt kaum ein besseres in Europa: Der Hamburger SV ist Tabellenführer der Bundesliga, Beckenbauer und Magath fehlen der Mannschaft von Trainer Happel und Manager Netzer zwar an diesem Tag verletzungsbedingt, aber da stehen ja noch Stein, Jacobs, Kaltz und Hrubesch in der Anfangsformation. Ein Jahr später wird diese Elf auf dem Gipfel Europas stehen, gewinnt den Europapokal der Landesmeister, doch an diesem Tag gilt es erstmal, den SC Göttingen 05 abzufertigen. Der spielt in der Amateuroberliga Nord - Kanonenfutter also.

"So, du kleiner Idiot, hier hast du dein Autogramm"

Wahle, damals großer HSV-Fan, ist heute Pressesprecher der "05er". Es sind Geschichten wie seine, die daran erinnern, was Fußball sein konnte, die darauf verweisen, welche emotionale Wucht er inzwischen vielleicht verloren hat. "Ich war riesiger Manni-Kaltz-Fan", sagt Wahle und hat nicht vergessen, dass ihn sein Idol an diesem Tag enttäuscht hatte. "Es gab damals im kicker Autogramm-Adressen, ich hatte ihn angeschrieben, aber er hat nie geantwortet. Dann habe ich mir gedacht, ich weiß ja, wo der Bus hält, hole ich sie mir eben vor Ort." Tatsächlich steht Wahle bereit, als der HSV ankommt. Kaltz steigt aus dem Bus, der kleine Markus dackelt die paar Meter zum Stadion hinter ihm her, Kaltz aber reagiert nicht. Erst direkt vor dem Kabinentrakt dreht er sich um: "So, du kleiner Idiot, hier hast du dein Autogramm, aber dann verpiss‘ dich", sagt er. "Mach dir nichts draus, der ist manchmal so", tröstet Uli Stein den Jungen. "Hat mich natürlich irritiert, aber im Nachhinein hab' ich mich natürlich trotzdem gefreut", sagt Wahle.

Diese persönliche Erfahrung soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass der HSV an diesem Tag einen ordentlichen Eindruck hinterlässt. Die Spieler hätten sich "während und nach dem Spiel uns gegenüber absolut fair und respektvoll verhalten. Da war keiner abgehoben", so die Erinnerung des verletzten Achim Pilz, der in der Runde zuvor mit zwei Treffern gegen Bocholt dafür sorgt, dass Göttingen überhaupt das Viertelfinale bucht. Aber: "Die haben uns wenig ernstgenommen, haben gedacht, sie werden uns mal eben abräumen", sagt Mittelfeldmann Ulrich Thorke, der zum Beinahe-Held der "05er" an diesem Tag avancieren wird.

Menschen sitzen in den Bäumen rund um die Stadionwälle, auf dem Dach der Vereinsgaststätte, das Fernsehen ist da, viel Presse, noch mehr Kameras. Der junge Markus sieht aus dem Hamburger Block einen mutig auftretenden Underdog, Göttingen hat die ersten dicken Chancen, dann aber scheint alles seinen Gang zu gehen: Minute 36, Flanke von Flanken-Gott Manfred Kaltz, Eigentor von Bernhard Schröder. Führung für den HSV.

Held vs. Nachbar

Die Sonne hat eine dünne Schicht des bretthart gefrorenen Bodens aufgetaut, es ist holprig, seifig, "Hrubesch lief rum wie ein Eistänzer", sagt Wahle. Der HSV kommt trotz Führung nicht ins Spiel. "Sie haben über den Platz gemeckert, haben sich untereinander Vorwürfe gemacht", erinnert sich Thorke, "sie wollten uns von oben herab bespielen." Aber haben damit die Rechnung ohne die Göttinger gemacht, die, obwohl so viele echte wie unechte Augen auf sie gerichtet sind, den Fokus nicht verlieren: Angriff über links, die Hereingabe landet bei Soziologie-Student Thorke, der den Ball im Schlittern mitnimmt und über Stein ins lange Eck chippt - 1:1 der Pausenstand.

Und nach Wiederanpfiff wird Göppingen noch frecher: Ein abgefälschter Freistoß landet erneut bei Thorke, Jakobs kommt angerauscht und fährt ihm in die Beine, doch der Ball ist schon an Stein vorbei in die Maschen gespitzelt - 2:1 in Minute 58. Im übervollen Jahnstadion spielen sich wilde Szenen ab, fremde Menschen liegen sich in den Armen. "Ich dachte, die Zuschauer reißen das Stadion ein", erinnert sich der damalige "05er"-Kapitän Detlef Wolter. Der junge Markus hingegen versteht die Welt nicht mehr - seine Helden liegen zurück, gegen die Nachbarn von nebenan. "Mir sind auf der Tribüne die Tränen gekommen", sagt er.

Nur Minuten fehlen zur Sensation. Doch dann kommt der zuvor eingewechselte HSV-Youngster Thomas von Heesen, legt erst das 2:2 für Bastrup und das 3:2 für Milewski auf, trifft dann noch selbst zum 4:2-Sieg der Hamburger. "Es ist eigentlich ganz gut, dass wir ausgeschieden sind, denn für das Halbfinale hätten wir ohnehin keinen Termin frei gehabt", nimmt es Keeper Heinz-Peter Meyn im Anschluss mit Humor. Trainer Helmut Wiegandt merkt auf der Pressekonferenz augenzwinkernd an, dass ihm ein Sieg gegen die Hamburger Star-Truppe fast schon peinlich gewesen wäre.

Kurz vor Sportstudio

Einer hatte jedenfalls seinen großen Auftritt: Zwei Tore - beide dazu noch mit seinem schwachen rechten Fuß, "es war schon das Highlight meiner Karriere", sagt Thorke. Ein noch größerer Auftritt bleibt ihm verwehrt: "Rolf Töpperwien hatte sich schon nach mir erkundigt. Wenn wir gewonnen hätten, wäre ich am Abend im Sportstudio gelandet." Die Verlierer fühlen sich fast wie Sieger, die Sieger eher wie Verlierer - so auch der 12-jährige Markus, der ein paar Tage lang zu knabbern hat an diesem Geschehen: "Es war nicht das, was man sich vorgestellt hat, wenn die großen Idole kommen", sagt Wahle heute.

Für die Hamburger sollte eine Runde später beim 1. FC Nürnberg Schluss sein, DFB-Pokal-Sieger werden die Bayern, die den Club im Finale nach 0:2 noch mit 4:2 besiegen. Hrubesch, Magath und Kaltz werden eineinhalb Jahren später in Madrid Vize-Weltmeister, bei den "05ern" aus Göttingen beginnt - im größeren Bild betrachtet - der sportliche Abstieg, der sie nach zwischenzeitlicher Insolvenz und Neugründungen inzwischen in die Landesliga geführt hat.

"Es war bis heute das Sportereignis in der Region schlechthin", sagt Wahle über diesen Tag im Februar, an dem sich die Wege der beiden Vereine kreuzen. Seine HSV-Liebe hat daran übrigens keinen Schaden genommen, "sie ist eher noch gewachsen über die Jahre", sagt er. "Auch wenn es manchmal schwer fällt."