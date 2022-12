Das brasilianische Fußball-Idol Pelé ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Weltweit ist die Anteilnahme groß. Die Reaktionen ...

Franz Beckenbauer (Weltmeister 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef)

"Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: für den Fußball, für seine Familie, für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist. Ich ging 1977 in die USA. Da ich unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, o Rei!"

Oliver Kahn (Vize-Weltmeister 2002)

"Pelé ist eine Persönlichkeit aus über 1000 Toren - und noch viel mehr: Er hat Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert und begeistert, auf und außerhalb des Spielfelds. Selbst Menschen, die ihn nie live spielen gesehen haben, wissen um seine einzigartige Magie. Pelé ist einer der wenigen Unsterblichen unserer Zeit."

Robert Lewandowski (Polen)

"Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fußball verliert einen Helden."

Cafu (Weltmeister 1994 und 2002):

"Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass «man zum ewigen Leben geboren wird, indem man stirbt". Wir werden die ganze Ewigkeit haben, um im Haus des Vaters zusammen zu sein. Bis eines Tages, Pelé."

Sergio Ramos (Weltmeister 2010)

"Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen. Der Fußball wird sich immer an dich erinnern. Ruhe in Frieden Pelé."

Die Fußballwelt hat ihren Größten verloren. Wolfgang Overath

Toni Schumacher (Vize-Weltmeister 1982 und 1986)

"Pelé war das Idol gleich zweier Generationen von Fußballern. Für uns Jugendspieler war er ein Gott, mit einem Ruf wie Donnerhall. Weltmeister mit 17 und mit 30 - das wird wohl auf ewig unerreicht bleiben. Niemand verkörperte wie er den Stil des Fußballs in seiner Heimat. Bis heute gilt: wer in Brasilien die 10 trägt, trägt Pelés Nummer - das ist eine Auszeichnung ebenso wie eine Verpflichtung. Und es waren nicht viele, die dieser Verpflichtung nachkommen konnten. Über fast zwei Jahrzehnte schon gar nicht. Die Fußball-Welt hat einen unsterblichen Fußballer verloren. Und einen großartigen Menschen, eine Persönlichkeit, der mit seiner Ausstrahlung jedes TV-Studio ganz alleine füllte. Er hinterlässt eine Lücke, die nicht zu schließen ist."

Wolfgang Overath (Weltmeister 1974)

"Ich hatte das große Glück, einige Male mit Pelé gemeinsam auf dem Rasen stehen zu können. 1968 verloren wir mit einer FIFA-Auswahl vor über 90 000 Zuschauern im Maracana-Stadion mit 1:2 gegen Brasilien. Mit Pelé in der Mannschaft, die zwei Jahre später den dritten WM-Titel an den Zuckerhut holte. 1977 spielten wir zusammen in einer Weltauswahl, die den japanischen Nationalspieler Kunishige Kamamoto verabschiedete. Egal auf welchem Platz - Pelé war immer der Größte, ein Superstar. Begegnungen mit Pelé waren ein Genuss - fußballerisch und menschlich. Was den Sport angeht: Trotz Messi und Maradona war und bleibt er der beste Fußballer aller Zeiten für mich. Pelé konnte einfach alles und sein Ehrgeiz war nie zu stillen. Er machte die Nummer 10 im Fußball groß, jeder von uns wollte diese Nummer tragen. Und ich war als junger Profi beim 1. FC Köln stolz darauf, sie zu bekommen - Pelés Nummer! Wir haben uns im Laufe der Jahre immer mal wieder getroffen und angefreundet. War Pelé in Deutschland, dann telefonierten wir oder er kam zu Besuch. Der 1. FC Köln machte ihn 2007 zum Ehrenmitglied, eine Auszeichnung, über die er sich freute wie ein Kind. Ich bin froh und stolz, ihn gekannt zu haben, den Fußballer Pelé, ebenso aber den Menschen. Den Star, dem jegliche Arroganz fremd war, der für jeden ein Lächeln übrig hatte. Die Fußballwelt hat ihren Größten verloren."

Zico (71-maliger brasilianischer Nationalspieler)

"Adeus, König Edson Arantes do Nascimento. Unser Pele hat uns heute verlassen. Die ewige Nummer 10 war und bleibt für immer eines der größten Idole des Weltfußballs, eine Inspiration für alle Generationen. Es wird für immer in unseren Herzen sein!"

Mesut Özil (Weltmeister 2014)

Ich bin sicher, dass der 'Heaven FC' mit Maradona und Pele auf ewig unbesiegbar sein wird."

Kylian Mbappe (Weltmeister 2018, Vize-Weltmeister 2022)

"Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird niemals vergessen werden. RIP König."

Lionel Messi (Weltmeister 2022)

"Ruhe in Frieden, Pelé."

Neymar (gemeinsam mit Pelé Rekordtorschütze der Selecao)

"Vor Pele war die 10 nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pele war Fußball nur ein Sport. Pele hat alles verändert. Er machte Fußball zu Kunst, zu Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen eine Stimme, und vor allem: Er hat Brasilien sichtbar gemacht. Fußball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht! Er ist gegangen, aber seine Magie wird bleiben. Pele ist EWIG!!"

Gerson (Weltmeister mit Pele 1970)

"Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur. Ich hatte die Ehre, mit Pele und auch gegen ihn zu spielen. Ein wahres Genie, unter den wenigen, die ich getroffen habe. Er hat die Welt mit seinem einzigartigen Fußball verzaubert, war all der Auszeichnungen und Trophäen würdig, die er während seiner brillanten und beispiellosen Karriere im Sport gewonnen hat. Sein grandioses Werk, seine sensationellen Tore, seine großartige Vision des Spiels werden für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Von Herzen, Pele, danke für alles, was du für den brasilianischen und den Weltfußball getan hast. Möge der König in Frieden ruhen und möge Gott seine Freunde, seine Familie und seine Millionen von Fans trösten."

Romario (Weltmeister von 1994)

"Heute verabschiedet sich Brasilien von einem seiner berühmtesten Söhne: Pele, dem König des Fußballs. Der zum Athleten des Jahrhunderts gewählte Edson Arantes do Nascimento ließ die Welt vor seinem Talent verneigen und brachte den brasilianischen Fußball zum Altar der Götter."

Cristiano Ronaldo (Europameister 2016)

"Mein tiefstes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento. Ein bloßes 'Adeus' vom ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die gesamte Fußballwelt erfasst. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz von gestern, heute, für immer. Die Zuneigung, die er mir immer zeigte, war in jedem Moment, den wir teilten, gegenseitig, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird in jedem von uns Fußballliebhabern für immer weiterleben. Ruhe in Frieden, König Pele."