Der Heinevetter-Transfer zahlt sich für Eisenach schon jetzt aus

Es war der Transfer-Paukenschlag der vergangenen Woche. Torhüter Silvio Heinevetter wechselt zurück in seine Heimat und schließt sich dem ThSV Eisenach im Sommer an.

"Rostbratwurst statt Maultaschen. Schwarzbier statt Cider", erklärte Silvio Heinevetter angesichts seines Wechsels im Sommer auf Instagram. "Nach zwei großartigen Jahren in Stuttgart gehe ich dort hin, wo die Liebe zum Handball angefangen hat und wo ich mich am wohlsten fühle: Nach Hause."

"Ich freue mich auf meine neue Herausforderung beim ThSV Eisenach ab Sommer dieses Jahres", so Silvio Heinevetter weiter. Der Torhüter fügt an: "Wie sagt man so schön: Zu Hause schmeckt’s noch immer am besten!"

"Es war ein überragender Andrang der Medien. Ein Wahnsinn, was auf unseren Social-Media-Kanälen los war", erklärte Eisenachs Manager Rene Witte zu den Nachwirkungen der Verpflichtung beim Streaminganbieter Dyn. "Viele Sponsoren haben sich gefreut, ich habe in den nächsten Tagen viele Gespräche und wir freuen uns einen Thüringer Junge nach Hause zu holen."

"Natürlich haben sportliche Beweggründe eine wichtige Rolle gespielt, aber auch die Heimatnähe", sagt Heinevetter, der im gerade mal rund 40 Minuten von Eisenach entfernen Bad Langensalza geboren wurde, gegenüber handball-world.

Darum kennt er auch die Thüringer Rostbratwurst als Spezialität der Region bestens. Auch das spielte eine Rolle bei seinem Wechsel, wie er mit einem Augenzwinkern sagt: "Ganz unwichtig ist die Bratwurst nicht."

Heinevetter schon im April in Eisenach

Bis zum Sommer, betonen beide, dass man sich auf den jeweiligen Klub konzentrieren wolle, auch wenn Heinevetter im April schon ein erstes Mal in der Werner-Aßmann-Halle zu Besuch ist und dann ein letztes Mal in die Gästekabine gehen muss. "Jetzt gilt die Aufmerksamkeit der Rückrunde und mit Heinevetter beschäftigen wir uns danach", so Rene Witte.

"Ich werde bis zum Sommer keine Gedanken an Eisenach verschwenden und bis Saisonende nicht mal mit einem halben Auge zum ThSV schauen", sagte Heinevetter der Bild am Sonntag und ergänzte: "Ich bin Profi genug, um das ausblenden zu können."