Der Havertz-Abschluss: "Einfach seine Nummer wählen"

Kai Havertz - ein Spieler, bei dem es sich lohnt, gut zuzuschauen, wenn er Fußball spielt. Und darauf zu achten, was er sagt. Ein junger Mann für wichtige Tore. Und mehr.

Falls Thomas Tuchel die gleiche Herangehensweise wählen sollte wie viele Trainer, und falls die jüngsten Eindrücke des überraschenden 1:4 gegen Brentford nicht zu sehr ins Gewicht fallen soltten, dann wird auch der deutsche Coach des FC Chelsea seine Elf von Partie zu Partie nach den folgenden Kriterien aufstellen: Wen habe ich zur Verfügung? Wer ist gesetzt? Auf welcher Position ist der Spieler besonders wertvoll?

Kann er bei Kai Havertz zu Frage 1 einen grünen Haken setzen, folgt dieser auch bei Frage 2, vor allem in solch einem wichtigen Match wie dem Viertelfinalhinspiel der Champions League an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Real Madrid. Frage 3 dürfte Tuchel dann etwas mehr Kopfschmerzen bereiten, denn Havertz ist das, was man getrost als Offensivallrounder bezeichnen darf - und das macht ihn speziell für einen Mann wie Tuchel so wertvoll. Erst recht, da dieser Coach in verschiedenen Systemen agieren lässt und Havertz sie aufgrund seiner Qualität in Verbindung mit seiner Spielintelligenz auf mehreren Positionen mit Leben und Klasse füllt.

Der frühere Leverkusener, der schon als 17-Jähriger in der Bundesliga glänzte und mit einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro im Sommer 2020 zum bislang teuersten deutschen Export avancierte, kann vorne buchstäblich alles spielen: Neuner, auch in der falschen Variante, Zehner, Achter, Flügel. "Kai verfügt über herausragende technische Fertigkeiten, auch in engen Situationen keinen Ball zu verlieren. Und am Ende kommt auch fast immer etwas Gutes dabei heraus. Er spielt sehr intelligent mit einer fußballerischen Leichtigkeit." Diese Sätze könnten heute von Tuchel stammen. Gesagt hat sie jedoch Roger Schmidt vor etwas mehr als fünf Jahren. Damals trainierte der heutige PSV- und künftige Benfica-Coach noch Bayer Leverkusen und eben den Abiturienten Havertz.

Havertz kann von jeder Position aus torgefährlich werden

Er, der damals im Deutsch- und Sport-Leistungskurs unterwegs war, ist mittlerweile Nationalspieler, Champions-League-Sieger, Klubweltmeister und eben Stammkraft beim FC Chelsea, speziell in den wichtigen Matches. Weil er dort die Tore erzielt. Im Finale der Königsklasse, im Endspiel der globalen Vereinsmeisterschaft sogar per Elfmeter, Mut hat er also auch noch. Siegtore. Oder wie es "Sky"-Kommentator Joachim Hebel neulich formulierte: "Wann immer Chelsea ein wichtiges Tor braucht, einfach die Nummer von Kai Havertz wählen."

Meistens geht der gebürtige Aachener auch dran. Das ist kein Zufall, denn er hat die Gabe, sich so schlau in den Räumen zu bewegen, dass er von jeder Position aus torgefährlich werden kann. Viele sehnen sich nach dem Havard-Abschluss, doch der Havertz-Abschluss steht der Elite-Auszeichnung in den USA im fußballerischen Vergleich in nichts nach. Ob mit seinem starken Linken oder auch mal mit rechts oder - wie neulich in der Nationalmannschaft gegen Israel - gerne auch per Kopf nach einer Ecke. Da haben Technik und Präzision ein Date. Havertz erinnert in seiner Spielweise etwas an Michael Ballack. Schleichend (nicht langsam, sondern beobachtend, wobei ihm das an weniger guten Tagen auch schon als Phlegma ausgelegt wurde), um dann im richtigen Moment am richtigen Ort aufzutauchen. Und so häufig wie er dies tut, ist es eben kein Wunder, dass er auch trifft, wenn er entsprechend bedient wird.

Für Tuchel ist er, auch weil Timo Werner und Romelu Lukaku die Aufgabe nicht zu seiner Zufriedenheit ausfüllen, mittlerweile öfter als Neuner eine Option, als man das zu Beginn vermuten durfte. Doch im 3-2-4-1 gibt er ebenso einen torgefährlichen halbrechten Zehner ab wie im 4-3-3 einen Achter oder auch Flügelstürmer. Allerdings ist er als Neuner naturgemäß besonders nah an der Kiste, der Kai. Passt also.

Havertz auch bei Flick Neuner? Nicht verwegen

Für Hansi Flick, so verriet es der Bundestrainer vor dem Match in Amsterdam gegen die Niederlande neulich, war Havertz als Neuner kein Gedanke wert, denn er setzt da aktuell auf Werner, Havertz war Zehner, interpretierte diese Rolle aber auch sehr variabel.

Kai Havertz kam im September 2020 von Leverkusen zum FC Chelsea. Getty Images

Allerdings hat Flick so viele Offensivoptionen, wenn alle fit sind, dass die Idee, Havertz auch in der Nationalmannschaft mal als Neuner zu bringen, nicht verwegen ist. So bliebe er, der nicht torungefährlicher ist als Werner, im Team und in der offensiven Dreierreihe hinter dem Stürmer wäre Platz für jemand anderen.

Wo er wohl nun gegen Real Madrid auflaufen wird? Im Vorjahr entschied Chelsea dieses Duell unterm Strich für sich (1:1, 2:0). Im Rückspiel bereitete Havertz das 1:0 durch Werner vor.

Havertz wird wahrscheinlich auch diesmal auf jeder Position eine gute Figur machen, er ist selbstkritisch, reflektiert und demütig. Denn noch einen Profi zu finden, der im Interview nach dem Champions-League-Finale, das er gerade entschieden hat, an seine Eltern und Großeltern denkt und ihnen dafür dankt, wie sie seinen Kindheitstraum begleitet haben, wird schwierig.

Oder auch mal klar im TV festzuhalten, dass es gerade schlimmere Schicksale auf der Welt gibt als das eines Fußballers, der nicht genau weiß, wie und ob es beim FC Chelsea angesichts der ungeklärten Eigentümerlage und des Krieges in der Ukraine weitergeht. Auch das: perfekte Havertz-Abschlüsse.