"Der hat eine Wahnsinnspower": Auf wen Serbien im Halbfinale gegen Deutschland baut

Am Samstag tritt die DHB-Auswahl bei der U-21-WM gegen Serbien an. Doch wie ist der Halbfinal-Gegner einzuschätzen? Eine Analyse.

Vor der Junioren-WM gehörte Serbien auch aufgrund der Ausfälle zweier zentraler Spieler nicht unbedingt zum engeren Favoritenkreis auf eine Medaille - nun aber steht die Mannschaft von Cheftrainer Djordje Teodorovic im Halbfinale. Als eigenständiges Land war bislang ein zehnter Rang die beste Platzierung für Serbien bei einer U-21-Weltmeisterschaft. Als Serbien-Montenegro stand man 2005 im WM-Finale, verlor dieses aber gegen Dänemark. Dreimal war zudem Jugoslawien zuvor U-21-Weltmeister geworden.

Dass die Serben bis in die Runde der letzten Vier vorgestoßen sind, ist umso überraschender, da ihr Topstar nicht dabei ist: Stefan Dodic. Er war 2022 bei der U-20-EM in Portugal Torschützenkönig und MVP, hatte erheblichen Anteil daran, dass die Serben in der Vorrunde die deutsche Mannschaft mit 33:30 besiegten. Während Deutschland seinerzeit das Halbfinale verpasste, wurde Serbien am Ende Dritter.

Nun fehlt auch noch Zecevic

Mit Milos Tasic fehlt bei der Junioren-WM in Deutschland auch der damals beste Abwehrspieler der U-20-EM. Zudem fielen im Vorfeld mit Brana Mirkovic und Nikola Stamenkovic zwei weitere Distanzschützen im rechten Rückraum aus. Und im Viertelfinale erwischte es nun auch noch Nikola Zecevic, der Rückraumspieler von Partizan Belgrad hat 20/5 Tore im bisherigen Turnier erzielt und war viertbester Torjäger seines Teams. "Als Mannschaft müssen wir die Bedeutung dieses Moments erkennen und daraus Motivation für die letzten beiden Tage des Wettbewerbs schöpfen. Alle Teams sind erschöpft, aber gerade in solchen Situationen wird sich zeigen, wer der wahre Champion ist", so Trainer Djordje Teodorovic in einer Verbandsmitteilung.

"Es ist großartig, dass wir unter den vier besten Mannschaften der Welt sind, aber ich hoffe, dass wir dort nicht stehen bleiben. Wir gehen stark, mit großem Willen und ruhigem Kopf ins Halbfinale", so Kreisläufer Branko Predovic. Serbien war mit klaren Siegen ins Turnier gestartet. Nach dem 41:13 über Chile und einem 38:20 gegen Marokko setzte es zum Vorrundenabschluss ein 29:32 gegen Island. In der Hauptrunde zeigten sich die Serben dann aber wieder abgeklärt, dem 33:26 über Ägypten folgte ein 34:23 über Gastgeber Griechenland und dann der Erfolg im Viertelfinale gegen Färöer.

Viel Lob für Keeper und Kos

"Serbien ist sehr robust und körperlich. Sie hatten heute auch einen sehr guten Torhüter, da müssen wir genauso fokussiert rangehen wie heute, um dann ins Finale einzuziehen", erklärte Moritz Sauter nach dem Viertelfinalsieg gegen Dänemark. Und Justus Fischer fügte an: "Serbien hat einen starken Rückraum, einen unglaublich dynamischen Spieler auf Rückraum links. Da stellen wir uns genauso gut darauf ein wie gegen Dänemark und dann denke ich, dass das auch klappt."

Gemeint ist Milos Kos, der hatte schon bei der EM 2022 als viertbester Gesamt-Torschütze überragt - und steht auch bei der aktuellen WM mit 35 Treffern an der Spitze des team-internen Rankings vor Mateja Dodic (31) und Bosko Stanisavljevic (26). "Der hat eine Wahnsinnspower", so auch das Urteil von Bundestrainer Martin Heuberber über Kos.

Mit einer Quote von 40 Prozent ist Luka Krivokapic einer der besten Torhüter der WM. "Serbien ist sehr robust und körperlich. Sie hatten heute auch einen sehr guten Torhüter, da müssen wir genauso fokussiert rangehen wie heute, um dann ins Finale einzuziehen", warnt auch Moritz Sauter.

Abwehrstark und effektiv

Neben ihm und Kos, der für PPD Zagreb aufläuft und mit 21 Assists bei der WM ebenfalls in dieser Statistik weit oben steht, spielen auch Vukasin Antonijevic (Celje) und Igor Milovanovic (Paris Saint-Germain) für Champions-League-Klubs. Prunkstück ist die Defensive, im Angriff setzt Serbien auf bullige Kreisläufer und sehr wurfstarke Rückraumspieler.

Bundestrainer Martin Heuberger warnt vor der Effektivität der Serben, das für seine 205 Tore gerade einmal 288 Torwürfe benötigte. Die Wurfeffektivität von 71,1 Prozent ist Turnierbestwert aller Mannschaften, Deutschland rangiert mit 65,1 Prozent (206/316) noch im oberen Drittel. Allerdings haben auch nur Schweden (377) und Ägypten (373) häufiger auf das gegnerische Tor geworfen - eine Abweichung, die auch durch die unterschiedlichen Gegner im Turnierverlauf und das Spieltempo zu erklären ist.

Im Viertelfinale der Handball-WM der Junioren schaltete Serbien das Überraschungsteam aus Färöer aus, kam nach einer überzeugenden ersten Halbzeit im zweiten Abschnitt dabei aber noch einmal unter Druck. Deutschland hingegen setzte sich souverän gegen Dänemark durch und gilt auch aufgrund des Heimvorteils als Favorit. David Späth zur Rollenverteilung: "Das mag ich immer nicht so zu sagen. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Aber ich glaube, vor so einer Kulisse ist es schwer uns zu schlagen."