Der Handballer des Jahres und Publikumsliebling: Gisli Kristjansson

Gisli Kristjansson ist "Handballer des Jahres" 2023. Es war gleich ein doppeltes Novum: Es wurde nicht nur zum ersten Mal ein Isländer geehrt, sondern auch erstmals ein Spieler des SC Magdeburg. Und es war nicht die einzige Auszeichnung für den Rückraumspieler des SC Magdeburg bei den German Handball Awards.

"Das ist eine große Ehre und ich bin sehr stolz. Natürlich bin das nicht nur ich, dahinter steht die Mannschaft und das Trainerteam. Aber natürlich ist das schon etwas Besonderes", freut sich Kristjansson über die Auszeichnung als "Handballer des Jahres".

Der Isländer zeigte sich jedoch gewohnt zurückhalten - und hob die Bedeutung des Teams hervor: "Letztes Jahr haben wir eine überragende Saison gehabt. Wir sind einfach eine tolle Mannschaft."

Im vergangenen Jahr wurde Kristjansson mit dem SC Magdeburg Deutscher Vizemeister und erhielt die Auszeichnung zum MVP der Saison 2022/23. Seinen größten Erfolg feierte er Magdeburger in der Champions League: Trotz der im Halbfinale zugezogenen Schulterverletzung spielte der 24-Jährige im Finale und hatte mit sechs Toren einen großen Anteil am Sieg des SCM. Im Anschluss wurde er zum MVP des Turniers erklärt.

Die Wahl zum Handballer des Jahres, die seit 1978 von der Fachzeitschrift Handballwoche ausgetragen wird, fand in diesem Jahr zum ersten Mal im Rahmen der German Handball Awards statt. Chefredakteur Olaf Bruchmann betonte: "Wir haben das Spielfeld vergrößert und uns erstmals dem German Handball Award angeschlossen. Darüber sind wir sehr stolz und haben damit einfach eine größere Aufmerksamkeit bekommen für diesen sehr traditionsreichen Preis."

Neben Kristjansson waren in Julian Köster, Juri Knorr sowie Andreas Wolff und Titelverteidiger Johannes Golla vier deutsche Nationalspieler nominiert; hinzu kamen die Dänen Mathias Gidsel und Hans Lindberg von den Füchsen Berlin. Das Voting der Handball-Fans fiel jedoch klar zugunsten von Kristjansson aus.

Gleich zwei Auszeichnungen für Kristjansson

Und es war nicht die einzige Abstimmung, die der Isländer bei den German Handball Awards gewann: Neben dem Titel "Handballer des Jahres 2023" wurde Kristjansson zum Publikumsliebling gewählt - wie auch schon im Jahr 2022.

"Ich finde das liegt vielleicht am meisten an der Freude, Handball zu spielen bei mir", versuchte Kristjansson, eine Erklärung zu finden. "Ich versuche einfach jedes Mal maximal zu genießen, Handball zu spielen"

Dabei lobt er auch die Magdeburger Atmosphäre. "Die Magdeburger Fans sind natürlich einzigartig und großartig. Es gibt keine bessere Stimmung in der Getec-Arena als bei einem Spiel wie gegen die Füchse. Da war die Hölle los heute. Die Zuschauer spielen definitiv eine sehr große Rolle in unserem Spiel, einfach fantastisch", erklärt der Isländer bei der Übergabe der Auszeichnung am Sonntagabend nach dem Magdeburger Sieg gegen die Füchse Berlin.

Und Kristjansson hat noch nicht genug: "Wir wollen die deutsche Meisterschaft wieder holen, Champions League verteidigen und natürlich auch den Pokal holen. Das ist das Ziel und dann schauen wir, wie es weitergeht."