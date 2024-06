Der Handball-Zeitplan für Olympia bei ARD und ZDF

ARD und ZDF übertragen im Wechsel von den Olympischen Spielen aus Paris. Das hat auch Auswirkungen auf die olympischen Handballturniere, mit dem Umzug zur K.O.-Runde nach Lille wechseln die beiden öffentlich-rechtlichen Sender den Übertragungsrhythmus. Wir geben einen ersten Überblick.

"Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ein rundum volles Olympia-Programm zur besten Sendezeit freuen - aufgrund der Teilnahme zahlreicher deutscher Ballsport-Teams an den Spielen in Paris ist der Highlight-Kalender diesmal besonders prall gefüllt. An den ZDF-Olympia-Tagen berichten wir von morgens bis Mitternacht aus Frankreichs Hauptstadt", so ZDF-Sportchef Yorck Plus.

"Rund um die Uhr finden die Sportfans bei uns in der ZDFmediathek und auf ZDFheute zudem ein geradezu olympisches Online-Angebot inklusive zusätzlicher Livestreams. Und für die schnelle Info zwischendurch gibt es die Highlights und News plattformgerecht aufbereitet auf unseren Social-Media-Kanälen bei TikTok und Instagram", erläutert Polus die Strategie des Mainzer Senders.

Gemeinsames Studio von ARD und ZDF

Auftakt für die ARD-Übertragungen aus Paris ist die offizielle Eröffnungsfeier am Freitag, 26. Juli ab 18:00 Uhr, bei der die Olympioniken auf Booten über die Seine zum Trocadero gebracht werden. Aus dem gemeinsamen ARD/ZDF-Sendestudio auf dem Place de l'Alma präsentieren Esther Sedlaczek und Alexander Bommes alle Olympia-Übertragungen im Ersten. Aus dem Deutschen Haus wird zudem Lea Wagner kommentieren. Das ZDF setzt im sportstudio live auf Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein als Moderatoren.

"ZDF und ARD senden täglich wechselnd aus einem Studio in Paris. Dieses Studio wurde gemeinsam entwickelt und wird dennoch durch die individuelle Nutzung unterscheidbar sein", erläutert ZDF-Olympia-Programmchefin Anke Scholten.

"Unser ARD-Team fängt dabei nicht nur live die Magie der vielfältigen Olympischen Disziplinen und große Medaillen-Momente ein, sondern beleuchtet in Dokumentationen auch investigativ die Hintergründe dieses Sport-Großereignisses. Technisch ist Olympia eine Mammut-Aufgabe, die wir Hand in Hand mit dem ZDF meistern - indem wir im National Broadcast Center in Mainz wertvolle Synergien schaffen", so NDR-Intendant Joachim Knuth.

Handballspiele in voller Länge nur im Livestream

"Es wird während der Spiele häufig die Situation geben, dass in mehreren Sportarten gleichzeitig Entscheidungen fallen. Auch deshalb bieten wir zusätzlich zum umfangreichen Programm im Fernsehen noch 1500 Stunden in bis zu zehn parallelen Livestreams an jedem Olympia-Tag an, dank derer online verschiedene Wettbewerbe intensiv verfolgt werden können", führt Scholten aus und ergänzt: "Kurzum: Olympia findet im ZDF jeden Tag statt - nicht nur an den acht Olympia-Tagen im linearen Fernsehen, sondern durchgehend in der Mediathek und auf unseren Social-Media-Plattformen."

"Wir wollen mit unserem breiten Olympia-Portfolio alle Menschen in Deutschland erreichen. Besonders stolz sind wir deshalb auch auf den neuen Multistreamplayer, den wir eigens für dieses Event entwickelt haben. Er soll in der ARD Mediathek allen Nutzerinnen und Nutzern einen hohen Komfort und die größte Auswahlmöglichkeit bieten, um die vielen spannenden parallelen Ereignisse möglichst umfassend live im Stream verfolgen zu können", erklärt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl.

Es scheint klar zu sein, dass die Länderspiele der deutschen Handballer und Handballerinnen nicht komplett und in voller Länge im linearen TV zu sehen sein werden. "Bei Olympia ist es selbstverständlich, auch mal die Berichterstattung vom Fußball oder Handball zu unterbrechen, weil es beispielsweise beim Judo, Breaking oder Segeln um Medaillen geht. Die Wettbewerbe sind weitgehend gleichberechtigt - und wir als Programmmacherinnen und Programmmacher versuchen, allen Sportarten und damit den unterschiedlichen Interessen der Zuschauerinnen und Zuschauer gerecht zu werden", erläutert Scholten.

Startschuss mit Podcast um 6 Uhr

Bereits um 6:00 Uhr morgens kann man sich in der ARD Audiothek mit dem "Sportschau Olympia Podcast - das Morgen-Update" auf den Olympia-Tag einstimmen. Das "Olympia-Update" in der ARD Mediathek, auf sportschau.de und in der Sportschau-App ist ein digitales Video-Format, das im Laufe des olympischen Wettkampftags anwächst. Die ARD Mediathek wartet außerdem mit einem breiten Doku-Angebot auf.

"sportstudio live" ist an den acht ZDF-Olympia-Tagen von 7.30 Uhr bis Mitternacht auf Sendung. Zusätzlich gibt es ein umfassendes Olympia-Angebot in der ZDFmediathek. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der ARD werden bis zu zehn parallele Livestreams pro Tag realisiert. Die ARD hat unterschiedliche Anfangszeiten zwischen 7.15 Uhr und 09.05 Uhr.

Die ARD setzt bei seinen Übertragungen vom Handball auf NDR-Reporter Hendrik Deichmann, hat für die Audioformate auch noch MDR-Reporter Thorsten vom Wege vor Ort. Das ZDF-Team für die Handballpartien besteht aus Christoph Hamm und Gari Paubandt.

Der Zeitplan für Olympia bei ARD und ZDF

Donnerstag, 25.07.

Frauen: Deutschland - Südkorea (ZDF, Zusammenfassung)

Freitag, 26.07.

Eröffnungsfeier (ARD, ab 19.30 Uhr, Tom Bartels und Friederike Hofmann)

Samstag, 27.07.

Männer: Deutschland - Schweden (ARD, ab 19.00 Uhr, teilweise Rugby, Fechten, Schwimmen)

Sonntag, 28.07.

Frauen: Schweden - Deutschland (ZDF, 14.00 Uhr, teilweise Mountainbike und Bogenschießen)

Montag, 29.07.

Männer: Japan - Deutschland (ARD, ab 09.00 Uhr, teilweise Schießen, Judo)

Dienstag, 30.07.

Frauen: Deutschland - Slowenien (ZDF, 9.00 Uhr, teilweise Ruden, Schießen)

Mittwoch, 31.07.

Männer: Kroatien - Deutschland (ARD, ab 11-00 Uhr, teilweise Rudern, Wasserspringen, Schwimmen, Bogenschießen)

Donnerstag, 01.08.

Frauen: Deutschland - Dänemark (ZDF, 19.00 Uhr, teilweise Basketball 3x3, Bogenschießen, Fechten, Golf, Reiten, (Beach-)Volleyball, Schwimmen)

Freitag, 02.08.2024

Männer: Deutschland - Spanien (ARD, ab 16.00 Uhr, teilweise Kanuslalom, Bogenschießen)

Samstag, 03.08.

Frauen: Norwegen - Deutschland (ZDF, 19.00 Uhr, teilweise Leichtathletik, Schwimmen, Fußball, Hockey, Badminton, Boxen, Fechten)

Sonntag, 04.08.

Männer: Deutschland - Slowenien (ARD, ab 14.00 Uhr, teilweise Radfahren, Tischtennis, Bogenschießen, Turnen)

Dienstag, 06.08.2024

Frauen: Viertelfinale (ARD, ab 09.05 Uhr, ab 13.30 Uhr, ab 17.30 Uhr und ab 21.30 Uhr, teilweise Kanu, Rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis, Leichtathletik, Basketball)

Mittwoch, 07.08.

Männer: Viertelfinale (ZDF, ab 09.30 Uhr und 13.30 Uhr, teilweise Kanu, Wasserspringen, Tischtennis, Leichtathletik, Bahnrad

Donnerstag, 08.08.

Frauen: Halbfinale (ARD, ab 16.30 Uhr und ab 21.30 Uhr, teilweise Bahnrad, Fußball, Beachvolleyball, Hockey, Leichtathletik)

Freitag, 09.08.

Männer: Halbfinale (ZDF, ab 16.30 Uhr und ab 21.30 Uhr, teilweise Volleyball, Tischtennis, Beachvolleyball)

Samstag, 10.08.

Frauen: Spiel um Medaillen (ARD, ab 10.00 Uhr und ab 15.00 Uhr, teilweise Marathon, Wasserspringen, Moderner Fünfkampf, Tischtennis, Kanu, Rhythmische Sportgymnastik)

Sonntag, 11.08.

Männer: Spiel um Medaillen (ZDF, ab 09.00 Uhr und ab 13.30 Uhr, teilweise Marathon, Bahrad, Volleyball, Wasserball)

Schlussfeier (ZDF ab 20 Uhr, Nils Kaben)