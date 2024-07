Der Handball-Kalender für die Spielzeit 2024/25

Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus. Die Handballfans dürfen sich in der kommenden Saison auf eine Reihe spektakulärer Top-Ereignisse freuen. Den Auftakt macht Olympia in Paris. Der Blick auf die Termine im Handball bis zum Ende der kommenden Saison.

Hinweis: Anwurfzeiten der einzelnen Spiele finden Sie über das Menü im jeweiligen Wettbewerb. Wer weder einen Termin noch eine wichtige News verpassen will, sollte unser Handball Briefing abonnieren.

Olympische Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August)

Zwischen Eiffelturm, Stade de France und Versailles plant Frankreichs Hauptstadt ein sportliches Spektakel der Superlative. Nach den traurigen Bildern von den leeren Rängen bei den Corona-Sommerspielen 2021 in Tokio wollen diesmal Millionen Fans dabei sein. Die Eröffnungsfeier auf der Seine soll Hunderttausende entlang des Flusses begeistern. Paris ist nach 1900 und 1924 zum dritten Mal Olympia-Gastgeber.

An 16 Wettkampftagen fallen 329 Medaillen-Entscheidungen. Mehr als 400 Athletinnen und Athleten aus Deutschland werden dabei sein, darunter die Basketball-Weltmeister um Dennis Schröder. Erfolge sollen im Deutschen Haus gefeiert werden, das in einem Rugbystadion im Pariser Südwesten eingerichtet wird. In Tokio hatte das deutsche Team seine schlechteste Medaillenausbeute seit der Wiedervereinigung erzielt - das soll diesmal wieder besser werden.

Handball: Supercup von HBF und HBL (31. August)

Erstmals in der Geschichte des Handball Super Cup werden im PSD Bank Dome in Düsseldorf am 31. August 2024 zwei Titel von zwei Handball-Bundesligen ausgespielt - HBL und HBF tragen ihren Supercup gemeinsam aus.

Pokalsieger TuS Metzingen fordert den Deutschen Meister HB Ludwigsburg bei den Frauen, bei den Männern wird sich Doublegewinner SC Magdeburg mit Vizemeister Füchse Berlin messen.

Handball-Klub-WM (30. September bis 06. Oktober)

Die Topteams des internationalen Vereinshandballs werden in Ägypten den Titel auskämpfen. Der SC Magdeburg hat als Titelverteidiger sein Ticket in der Tasche. Mit Al Ahly Kairo, Zamalek Kairo, Al Khaleej Club Saihat, Handball Taubate, der FC Barcelona und auch Paris St. Germain als Wildcard-Teilnehmer stehen schon sechs weitere Mannschaften fest. Offen sind noch die Teilnehmer aus Ozeanien sowie aus Nordamerika/Karibik.

Handball: EM der Frauen in Österreich, Schweiz, Ungarn (28. November bis 15. Dezember)

Zum ersten Mal wird eine Frauen-Europameisterschaft mit 24 Mannschaften ausgetragen. Die Vorrundengruppen werden in Basel, Innsbruck und Debrecen ausgespielt. Die ungarische Stadt wird auch Gastgeber einer Hauptrundengruppe sein. Ab der zweiten Turnierphase bis zum Finalwochenende wird auch Wien Spielort sein. Neben den drei Gastgebernationen ist bislang nur Titelverteidiger Norwegen qualifiziert.

Handball: WM der Männer in Dänemark, Kroatien und Norwegen (14. Januar bis 02. Februar)

Die Handball-WM der Männer findet erneut in drei Austragungsländern statt. Die 32 Mannschaften teilen sich auf zwei Turnierhälften auf. Deutschland wird seine Gruppenspiele in Dänemark bestreiten und siedelt dann ab der K.o.-Runde nach Norwegen um.

» Der Spielplan für die Handball-WM 2025

Handball: Final4 DHB-Pokal Frauen in Stuttgart (01. bis 02. März)

In der Stuttgarter Porsche-Arena wird der Titel im DHB-Pokal vergeben. In der vergangenen Saison konnte sich die TuS Metzingen den Triumph holen.

Handball: Final4 um den DHB-Pokal Männer in Köln (12. bis 13. April)

Zum dritten Mal wird in Köln der Titel im DHB-Pokal ausgespielt. Die Teilnehmer an der Endrunde werden bereits Mitte Dezember (18./19.12.) ausgespielt.

Handball: EHF Finals European League in Hamburg (24. bis 25. Mai)

Die Barclays Arena Hamburg wird Ende Mai die vier stärksten Mannschaften des zweithöchsten Vereinswettbewerbs empfangen. Hamburg hat durchaus Erfahrung in der Ausrichtung von Finalturnieren, von 1994-2022 ermittelte die Handball-Bundesliga ihren Pokalsieger in der Hansestadt, von 2003 bis zum Schluss dann auch in der Barclays Arena.

"Unsere Arena und das erfahrene Arena-Team bieten die perfekte Bühne für dieses hochkarätige Event, und wir freuen uns darauf, den Spielern, Mannschaften und Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten", wird Steve Schwenkglenks, Geschäftsführer der Barclays Arena in Hamburg in einer EHF-Mitteilung zitiert. Aus der Bundesliga werden die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel, die MT Melsungen und der VfL Gummersbach in der EHF European League starten

Handball: Final4 Champions League Männer in Köln (14. bis 15. Juni)

Seit 2010 wird der Titel in der EHF Champions League der Männer in Köln ausgespielt. In der noch bis März andauernden Gruppenphase werden der SC Magdeburg und die Füchse Berlin aus der Bundesliga starten.

chs, dpa, red

Der Handball Kalender für 2024/25