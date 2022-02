"Der härteste Spieler, den ich je getroffen habe": Bengals adeln malträtierten Burrow

Keine zwei Minuten fehlten den Cincinnati Bengals für den ganz großen Coup. Die entscheidende Aktion beim Super Bowl zeigte aber überdeutlich, woran es haperte. Joe Burrow machte seiner brüchigen O-Line keinen Vorwurf.

2,41 Sekunden. So lange hielt Burrow im Schnitt den Football bei der 20:23-Niederlage gegen die Los Angeles Rams in der Hand, ehe er versuchte, das Ei an den Mann zu bringen.

Zum Trödeln blieb ihm keine Zeit. Burrow wusste das aus schmerzhafter Vergangenheit - regelmäßig waren die Defensive Ends in dieser Spielzeit über ihn hergefallen. Allein 51 Sacks steckte er in der Regular Season ein, 19 in den Play-offs - ein Negativrekord. Dass das Schicksal der Bengals mit einem "Pressure" von Kraftpaket Aaron Donald besiegelt wurde, passte da optimal ins Bild. Sieben Sacks kassierte Burrow im Spiel der Spiele. Auch das, na klar, ein Negativrekord im Super Bowl.

Selbst das eigene Franchise hatte ein wenig Mitleid mit dem 25-Jährigen. "Er ist ein Kämpfer, einer der härtesten Jungs, die ich je getroffen habe. Einfach nur Respekt an Joe", sagte sein Trainer Zac Taylor. "Er hat uns zu diesem Moment gebracht. Es ist nur schade, dass wir es als Team nicht beenden konnten."

Dabei waren die Bengals so nah dran gewesen - eben auch, weil Burrow zunächst geschützt wurde. Nur einen Sack kassierte er in der ersten Hälfte, mit den Durchbrüchen kam der Zusammenbruch des Teams aus Ohio. 1:35 Minuten vor Schluss brachte Cooper Kupp Los Angeles in Los Angeles mit 23:20 in Front. Ein Field Goal hätte eine Verlängerung erwirkt, doch dann kam eben dieser vierte Versuch, kein Lauf-, sondern ein Passspiel - und D-Zug Donald auf Burrow zugerast.

Ein Fall von unterlassener Hilfeleistung? Tight End C.J. Uzomah entschuldigte sich jedenfalls mehr oder weniger bei Burrow: "Das will man nicht erleben, dass dein Franchise Quarterback so viele Hits bekommt. Das ist ein Schwerpunkt, der auf uns zukommt." Defensive Tackle D.J. Reader nannte Burrow "den härtesten Spieler, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Er beschwert sich nie."

Das tat er auch diesmal nicht. Kein Wort der Kritik über die brüchige O-Line, obwohl er im dritten Viertel sogar eine Knieverletzung davongetragen hatte, weil seine Bodyguards ihrem Job nicht anständig nachgegangen waren. Eine ganze Horde war über den Bengals-Boss hergefallen. Zur Erinnerung: Burrow, gerade mal in seinem zweiten NFL-Jahr, hatte fast die gesamte Rookie-Saison wegen eines Kreuzbandrisses im Knie verpasst.

Stattdessen versuchte der 1,93-Meter-Mann, Optimismus zu verbreiten. "Wir müssen uns davon anheizen lassen", sagte Burrow nach dem Spiel. "Wir werden zumindest feiern, was wir dieses Jahr erreicht haben." Das Team sei jung, das klappe schon noch mal mit dem Super Bowl. Bloß keine Panik, so sein Credo.

Stattdessen tadelte er sich ein wenig selbst, wobei dafür kein so rechter Anlass bestand. Burrow brachte 22 von 33 Pässen für 253 Yards an, warf einen Touchdown-Pass und keine Interception. Trotz dieser anständigen Werte sei er "enttäuscht" über seinen Auftritt, Burrow könne das "besser".

Vielleicht hat er ja in Zukunft auch ein bisschen mehr Zeit für seine Würfe. In der O-Line, so wird wenig überraschend spekuliert, werden in der kommenden Saison einige neue Gesichter zu sehen sein.