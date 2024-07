"Der große Wurf bleibt versagt" - "Die Maske der Ohnmacht gegen ein frisches Gesicht getauscht"

Die Niederlande und die Türkei komplettierten am Dienstagabend das Viertelfinale der EM. Das schreiben die internationalen Medien zum 3:0 von Oranje gegen Rumänien und zum 2:1-Sieg der Türkei gegen Österreich.

Niederlande - Rumänien 3:0 (1:0)

Niederlande:

Voetbal International: "Ronald Koeman gibt den Niederländern wieder Halt"

de Volkskrant: "Oranje steht nach dem Sieg gegen Rumänien im Viertelfinale, doch die Chancenverwertung bleibt ein Knackpunkt. Die niederländische Mannschaft hat die Maske der Ohnmacht gegen ein frisches, errötendes Gesicht getauscht."

AD: "Viel zu lange blieb es in München spannend, doch am Dienstagabend erreichten die Niederlande verdientermaßen das Viertelfinale der Europameisterschaft. Die niederländische Mannschaft war um ein Vielfaches stärker als Rumänien, was einmal mehr Cody Gakpo und dem eingewechselten Donyell Malen zu verdanken war."

De Telegraaf: "Dominante Niederlande besiegen Rumänien dank der überragenden Gakpo und Malen und stehen im Viertelfinale der Europameisterschaft."

Rumänien:

Prosport.ro: "Sie haben uns ausgeschlossen, aber wie schön haben wir doch geträumt!"

gsp.ro: "Kopf hoch, Jungs, es war eine tolle Reise!"

adevarul.ro: "Kommt nach Hause, aber hoch erhobenen Hauptes. Die Unsrigen haben bewundernswert gekämpft."

Österreich - Türkei 1:2 (0:1)

Österreich:

Kronen-Zeitung: "1:2! Türkei beendet Österreichs EM-"Sommermärchen". Der Traum von Historischem ist ausgeträumt - Österreich ist im Achtelfinale der EM 2024 gegen die Türkei ausgeschieden!"

Kleine Zeitung: "Der große Wurf, er blieb der österreichischen Nationalmannschaft versagt, es hat nicht sollen sein. Das neue, von Ralf Rangnick geformte Team musste sich im ersten Spiel der K.-o.-Phase, im Achtelfinale der Euro 2024 der Türkei 1:2 geschlagen geben und musste sich damit vom Turnier verabschieden. Nach einem 0:2-Rückstand versuchten die Österreicher in den letzten 20 Minuten der Partie alles, drängten den Gegner völlig zurück, aber der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Aus, vorbei."

Kurier: "Bitteres Aus im EM-Achtelfinale: Österreich scheitert an der Türkei. Der historische Einzug in ein EM-Viertelfinale bleibt dem ÖFB-Team nach hartem Kampf verwehrt. Die Türkei siegt mit 2:1 und trifft nun auf die Niederlande."

Standard: "Der Erfolgslauf von Österreichs Fußball-Nationalteam bei der EM in Deutschland ist im Achtelfinale jäh zu Ende gegangen. Die favorisierte ÖFB-Auswahl musste sich der Türkei am Dienstagabend in Leipzig nach frühem Rückstand mit 1:2 (0:1) geschlagen geben."

Salzburger Nachrichten: "Aus der Traum!"

Türkei:

CNN Türk: "Merih Demiral hat EM-Geschichte geschrieben."

TRT Spor: "Warte Berlin, unsere Jungs kommen! Wir sind im Viertelfinale ..."

Fanatik: "Holt die Fahnen raus #unserejungs."

Ntv Spor: "Die Nationalmannschaft erreichte in der Nacht von Merih Demiral das Viertelfinale."