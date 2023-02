Der große Wert des kleinen Ligapokals: ManUnited träumt von "neuer Ära"

"Das ist die erste Trophäe": Nach dem Triumph im Ligapokal wähnt sich Manchester United am Anfang von etwas Großem. Trainer Erik ten Hag begrüßte einen passenden Kabinengast.

Es mag eine maßlose Übertreibung sein, aber vielleicht zeigt der 14. August 2022 am besten, was Erik ten Hag mit Manchester United angestellt hat. Am Tag zuvor hatte der neue Trainer auch sein zweites Spiel im Amt verloren, mit 0:4 beim FC Brentford. Ten Hag strich daraufhin den freien Sonntag und ordnete stattdessen einen 13,8-Kilometer-Lauf an - jene Distanz hatten die Brentford-Profis zurückgelegt. Noch bemerkenswerter aber war etwas anderes: Ten Hag lief mit.

Disziplin und Miteinander: Dafür steht der Rangnick-Nachfolger, der ManUnited nahezu im Alleingang wiederbelebt hat. Am Sonntag gewann ten Hag gleich den ersten Titel, den er gewinnen konnte. Und auch wenn es nur der oft so belächelte Ligapokal war: Für die Red Devils fühlt er sich gerade wie die Meisterschaft an.

Ten Hag: "Wir stehen immer noch am Anfang"

"Das ist der Beginn einer neuen Ära", prophezeite Torhüter David de Gea und fasste die Gemütslage nach dem 2:0-Sieg über Newcastle United präzise zusammen. Just, da der Klub zum Verkauf steht, scheint er wieder zu sich gefunden zu haben. Der erste Titel seit dem Europa-League-Triumph unter José Mourinho 2017 soll nur der Anfang gewesen sein.

"Die Stimmung im Verein ist im Moment positiv. Das wird uns Selbstvertrauen geben, aber wir müssen kämpfen und Opfer bringen. Wenn wir das tun, sind weitere Erfolge möglich", sagte ten Hag am Sonntag. "Wir stehen immer noch am Anfang, Manchester United wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört, und das heißt, Trophäen zu gewinnen. Das ist die erste."

Im FA Cup geht es am Mittwoch gegen West Ham ums Viertelfinale, in der Europa League nach dem Triumph über den FC Barcelona ab der kommenden Woche gegen Real Betis. Und in der Premier League spricht sehr viel für die Champions-League-Qualifikation.

Ten Hag schwärmt von "der Kabine" - und lässt Ferguson mit rein

Aus Spielern, die in der vergangenen Saison abgeschrieben waren (Luke Shaw) oder gar laut über einen Wechsel nachdachten (Marcus Rashford), und kostspieligen Neuzugängen, die diesmal wirklich einschlugen (1:0-Torschütze Casemiro, Lisandro Martinez), hat ten Hag ein funktionierendes Team geformt, in dem jeder zu wissen scheint, was zu tun ist. Dass Cristiano Ronaldo nicht mehr dazugehört, half wohl zusätzlich. "Es ist eine gute Kabine", schwärmt ten Hag. "Wenn es schwierig wird, helfen sie sich gegenseitig. Das ist das Beste, was ein Trainer bekommen kann."

Nach dem Triumph am Sonntag ließ ten Hag auch Sir Alex Ferguson in ebenjene Kabine; es gibt auch Bilder einer herzlichen Umarmung zwischen dem 53- und dem 81-jährigen Fußballlehrer, den man lange nicht mehr so strahlen sah wie seit ten Hags Übernahme. "Er freut sich sehr für den Verein", so ten Hag. "Im Fußball geht es nur ums Gewinnen, und das hat er so oft gezeigt."

Seinen Spielern gewährte der Niederländer immerhin "24 Stunden, um glücklich zu sein", Zufriedenheit aber keine Sekunde: Denn sie "führt zu Faulheit und damit gewinnt man keine Titel".