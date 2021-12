Der größte Kleine: Wie Stephen Curry zum Gesicht der NBA wurde

Ist das noch Kunst oder einfach normal? Über Stephen Curry (33), den spektakulärsten Spieler der NBA.

"They do have a timeout, decide not to use it… Curry, way downtown… BANG, BANG! Oh, what a shot from Curry!"

Zum Glück war immer wieder mal was kaputt, manchmal weniger und manchmal viel zu viel. "Die Sache mit dem Knöchel", sagt Stephen Curry rückblickend, "war ein wahrer Segen."

2011 passierte diese "Sache", wenn auch nicht zum ersten Mal, aber jetzt eben so, dass Currys Knöchel ohne eine Operation kaum noch zu retten war. Zwei eher unauffällige Jahre hatte der kleine Point Guard vom Davidson College bis dato in der NBA verbracht, immer wieder verbunden mit Verletzungssorgen an der gleichen Stelle. "Es ist eine Geschichte, die fast meine ganze Karriere zum Scheitern gebracht hat", sagte Curry mal bei ESPN. "Aber sie hat mir auch die Ressourcen gegeben, die ich brauche, um alles zu schaffen."

Der "Segen", von dem Curry sprach, trägt den Namen Brandon Payne, den Curry bei der Reha nach seiner ersten OP 2011 zufällig in Charlotte kennenlernte. Payne arbeitete dort mit anderen NBA-Spielern zusammen und half nun auch Curry.

Zusammen veränderten beide den Basketball für immer.

"Curry, waaay downtown… BAAAANG! Steph Curry from just inside halfcourt!"

Payne erkannte früh, dass Curry mit seiner Größe (1,91 Meter) und schlaksigen Statur in der NBA ganz andere Probleme als nur verstauchte Knöchel bekommen würde. Als College-Scharfschütze hatte der damals 23-Jährige auf sich aufmerksam gemacht und mit einem Rookie-Rekord für Dreier auch bei den "Großen" erste Spuren hinterlassen. Nun ging es darum, den nächsten Schritt zu finden - und möglichst alles anders zu machen.

Ray Allen hatte, als Curry selbst schon NBA-Profi war, den Allzeit-Rekord von Reggie Miller gebrochen und insgesamt 2973 Dreier verwandelt, 84 Prozent davon hatten ihm seine Mitspieler aufgelegt. Curry und Payne bastelten an einem anderen Weg. Das Duo trainierte außerhalb der Saison daran, Currys Dribbling zu perfektionieren, damit sich der kleine Point Guard seine eigenen Würfe kreieren konnte und nicht auf Mitspieler angewiesen war.

Für 44 Millionen Dollar unterschrieb Curry 2012 einen Vierjahresvertrag bei den Golden State Warriors, die, wie jedes andere Team, keine Ahnung hatten, damit eines der größten Schnäppchen der Ligageschichte gemacht zu haben. Am Ende dieses Vertrags würde Curry sich als zweimaliger MVP, Scoring-Champion und Meister längst einen Platz in der Hall of Fame gesichert haben.

"Curry, behind the back, puts up a three… BANG! Steph Curry again, he's got 44!"

Payne spielte allerlei Szenarien mit Curry durch, ließ ihn selten mehrfach von der gleichen Stelle werfen und erfand Code-Wörter, die Curry auswendig lernte, um an gewisse Stellen des Courts zu gelangen.

Außerdem sollte Curry Muskelmasse draufpacken, stärker werden und konditionell herausragen. "Man braucht eine gute Kondition", sagte er selbst ein paar Jahre später. "Man muss im Laufe des Spiels stärker werden. Man muss für ein langes Spiel gebaut sein."

Sogar New York feiert den Moment, als Stephen Curry offiziell der beste Dreier-Schütze der NBA wurde. NBAE via Getty Images

Genau das wurde Curry, spätestens 2014 mit der Ankunft von Steve Kerr als Warriors-Coach. Kerr war in den 90er Jahren an der Seite von Michael Jordan selbst einer der besten Distanzschützen der Liga gewesen und nun dafür verantwortlich, die letzten 15 Prozent aus Curry herauszukitzeln.

Kerr ging weg vom Pick-and-Roll-lastigen Spiel seines Vorgängers Mark Jackson und setzte auf eine größere Starting Five, um Curry mehr Würfe zu ermöglichen. "Er hat mir einen Spielstil eröffnet, der mir sehr entgegenkommt, bei dem ich die Möglichkeit habe, am Ball zu sein oder vom Ball weg, um mir selbst und meinen Mitspielern Chancen zu eröffnen", erklärt Curry.

"Crossover, stepback, three pointer - BANG!"

Was keiner vorhersah, war der Beginn einer Dynastie, die mit Basketball begeisterte wie vielleicht kein anderes Team zuvor. Die Warriors wurden unter Kerr zur größten Attraktion der Liga, weil Curry mit Klay Thompson einen kongenialen Partner im Backcourt hatte und Draymond Green für den verletzten David Lee das Defensivspiel neu prägte. "Er findet immer einen Weg, den richtigen Pass zu spielen oder einen Screen zu setzen", lobt Curry den Spieler, der ihm mindestens jeden vierten Dreier auflegt - so viele kein anderer.

Curry stellte fortan eine Bestmarke nach der anderen auf und war spätestens 2016 auf dem Olymp angekommen, als er seinen eigenen Rekord für verwandelte Dreier in einer Saison brach - von 286 auf unfassbare 402. Curry kombinierte Kunst und Wissenschaft, Dribbelstärke und Genauigkeit, Stärke und Kondition. Er traf aus dem Stand, von der Mittellinie, aus der Ecke, aus dem Lauf, auf einem Bein.

Den Stil der Warriors hatte es so noch nie gegeben, Curry nahm sich durchschnittlich mindestens zehn Dreier pro Spiel und verwandelte beinahe jeden zweiten. "Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll", sagte Kerr über die Jahre immer wieder, weil er ja nicht wusste, was er sonst sagen sollte. "Es ist nach jedem Spiel das gleiche, einfach völliges Staunen."

Während LeBron James noch immer als bester Spieler der Liga galt, wurde Curry die größte Show und gleichzeitig LeBrons größter Rivale. Viermal standen sich Currys Warriors und LeBrons Cleveland Cavaliers zwischen 2015 und 2018 in den Finals gegenüber, dreimal gewann Golden State - und verschenkte 2016 eine 3:1-Führung.

"Ahead to Curry, Curry sets, fires, puts it up… BANG! STEPH CURRY! From way downtown!"

Warriors-Spiele sind inzwischen schon Stunden vor Tip-Off bestens besucht, weil Curry selbst beim Aufwärmen schon von der Tribüne trifft, aus dem Sitzen oder vom anderen Korb aus. Bei keinem Spieler musste Kommentator-Ikone Mike Breen so oft "Bang" schreien wie bei Curry.

Wenige Tage ist es nun her, dass der heute 33-Jährige den Allzeit-Rekord von Ray Allen passierte und wieder mal alle vom Hocker riss, selbst eingefleischte Knicks-Fans im Madison Square Garden.

"Die Leute haben ihn mit mir und Reggie verglichen, mit anderen früheren Schützen, großen Schützen in der NBA", meint Allen, der selbst jubelte und Curry sofort umarmte. "Aber er, und das habe ich schon oft gesagt, er bewegt sich wirklich in einer ganz eigenen Liga. Er ist in der Lage, so zu spielen, wie er spielt, und den Ball so zu werfen, wie er ihn wirft. ... Es gibt wirklich nichts, was irgendjemand tun kann, um ihn daran zu hindern, den Korb zu treffen."

Rekord gebrochen: Stephen Curry kann die Tränen nicht zurückhalten. NBAE via Getty Images

Curry hat das Unnormale normal gemacht, und es wäre fast beleidigend, ihn später mal nur als "besten Werfer der NBA-Geschichte" zu bezeichnen, er ist längst das Gesicht der Liga, vorbei an LeBron James oder Kevin Durant oder Giannis Antetokounmpo. "Ich glaube, die Leute verstehen nicht, wie groß sein Motor ist", sagte LeBron einmal und gratulierte Curry via Twitter zum Rekord. "Er hört nie auf, sich zu bewegen."

Und wird auch nie aufhören zu begeistern.

"Curry, double team… BANG! Huh hoh, what a shot from Curry!"