Zum 50. Geburtstag des VW Golf begeben wir uns auf eine EM-Zeitreise mit Europameister Horst Hrubesch. Teil II: der zweite Sieg 1980 in Italien.

1980 schoss Horst Hrubesch in Rom die deutsche Mannschaft gegen Belgien mit zwei Toren zum zweiten EM-Titel. Das erste Tor fiel schon nach zehn Minuten nach einem Pass von Bernd Schuster auf Hrubesch, der den Ball mit der Brust fein annahm und mit rechts abzog: keine Chance für Jean-Marie Pfaff im belgischen Kasten, Tor für Deutschland! Die Belgier glichen zwischenzeitlich per Elfmeter durch René Vandereycken aus, doch in der 89. Spielminute war es erneut Hrubesch, das "Kopfballungeheuer", der nach einer Ecke von Karl-Heinz-Rummenigge den Siegtreffer zum 2:1 erzielte und so Deutschland zu seinem zweiten Europameistertitel köpfte. "Hrubesch: Der größte Fisch, den ich jemals fing", zitierte der kicker damals den passionierten Angler. Es waren seine ersten beiden Länderspieltore - und das gleich auf der ganz großen Bühne. Im Rahmen der "Golf EM Zeitreise" blickt der heutige Frauen-Bundestrainer auf das Turnier zurück.



Mit einem VW Golf II Madison aus den 80er Jahren kurvt Hrubesch in seiner Heimat nördlich von Hamburg durch die engen Landstraßen. Kurz den Spiegel eingestellt, das Radio aufgedreht, und los geht die wilde Fahrt. "Ach, herrlich, wie der noch schnurrt", schwärmt Hrubesch, der schon zu Spielerzeiten einen ähnlichen Golf fuhr. Frau, Kinder, Hunde: Alle fuhren damals mit.

Immer wieder wird er von den Menschen am Straßenrand gegrüßt. Der Blondschopf gilt gerade in dieser Gegend als lebende Legende, was natürlich auch an seinen glorreichen Erfolgen mit dem HSV in den 80ern liegt - allen voran dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1983. Er selbst würde sich nicht als Legende bezeichnen, dafür ist der 73-Jährige viel zu bescheiden. Wer aber Deutschland fast im Alleingang zu einem EM-Titel schießt, kann sich wohl kaum gegen eine solche Betitelung wehren. Als "Il Bisonte" - das Bison, und "Il Mastodon" - das Mammut, rühmten ihn damals die italienischen Zeitungen. Der kicker verglich ihn gar mit dem Ungeheuer von Loch Ness, das "in den Lücken der belgischen Abwehr aufgetaucht war, um Angst und Schrecken zu verbreiten". Der Matchwinner erinnert sich noch gut an die magische Finalnacht von Rom, in welcher er nach dem Spiel im Stadion zurückgelassen wurde und anschließend im Hotel die Rede des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt verpasste. "Aber den kannte ich ja schon aus Hamburger Zeiten", merkt Hrubesch lächelnd an. Es wurde eine lange, feucht-fröhliche Siegesnacht. Der kicker schrieb damals über die EM-Helden: "Sie saßen in einem Nebenraum des Holiday Inn, aßen, tranken und sangen. Horst Hrubesch dirigierte mit seiner silbernen Essgabel, Assistent Erich Ribbeck fielen immer wieder neue Strophen ein, die von den Spielern im Refrain nachgeträllert wurden." Das EM-Erfolgsrezept von damals? "Wir haben daran geglaubt und wollten unbedingt Europameister werden", schildert Hrubesch und ergänzt: "Du schaffst so was nicht allein - es geht nur im Team."

Mit Blick auf die EM 2024 glaubt Hrubesch an einen ähnlichen Mannschaftsgeist: "Wenn alle mit anpacken und bereit sind, den letzten Schritt zu gehen, dann sind wir genau da, wo wir eigentlich hinwollen." Die EM-Zeitreise mit dem Trainer-Urgestein nähert sich dem Ende, er bringt den Golf II an einem See zum Stehen: "Bei der Bremse muss man ganz schön durchdrücken!" Hrubesch blickt aufs Wasser, hier ist das Angeln verboten. Aber bald geht es wieder zum Hochseefischen nach Norwegen, seine große Leidenschaft - neben dem Fußball natürlich. Er hat sogar einmal ein Buch über das Angeln geschrieben. Es hieß "Dorschangeln vom Boot und an den Küsten" und erschien am 1. Januar 1980 - ein halbes Jahr später wurde Deutschland mit EM-Held Hrubesch Europameister.