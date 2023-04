Der Goalgetter geht: Platzek verlässt Bocholt im Sommer

Regionalligist 1. FC Bocholt muss im Sommer zwei weitere Leistungsträger ziehen lassen: Neben Florian Abel wird auch Torjäger Marcel Platzek den Verein verlassen.

Der 1. FC Bocholt wird in der kommenden Saison sowohl auf die Dienste von Stürmer Marcel Platzek (32) als auch Mittelfeldspieler Florian Abel (33) verzichten müssen. Damit stehen, nach André Bugla und Kevin Grund, zwei weitere Sommer-Abgänge von bisherigen Stammspielern fest. Sowohl Platzek als auch Abel lagen nach Vereinsangaben Angebote zur Vertragsverlängerung seitens des 1. FC Bocholt vor, sie entschieden sich aber dagegen.

Marcel Platzek kam 2021 von Rot-Weiss Essen zum 1. FC Bocholt, erzielte in bisher 57 Spielen für den FCB stolze 51 Tore und legte zwölf weitere Treffer auf. In der Spielzeit 21/22 wurde der Stürmer mit insgesamt 39 Treffern bester Torschütze aller fünften deutschen Ligen - und knackte damit auch einen Oberliga-Rekord. Florian Abel hingegen kam bereits 2018 von TuRu Düsseldorf an den Bocholter Hünting. Er bestritt bis zum heutigen Tag 122 Spiele im Trikot der "Schwatten", in denen ihm acht Tore und 25 Vorlagen gelangen.

"Eine bittere Nachricht"

"Für uns und die Fans ist das eine bittere Nachricht", wird Kaderplaner Christopher Schorch in der Pressemeldung des 1. FC Bocholt zitiert, "sie gehörten zu den Aufstiegshelden im vergangenen Jahr und sind absolute Identifikationsfiguren. Trotzdem kann ich ihre unterschiedlichen persönlichen Beweggründe verstehen und akzeptiere ihre Entscheidung." Wohin es die beiden zieht, wurde noch nicht bekannt.

Für die Westmünsterländer steht im Sommer ein Umbruch bevor: So hat der Verein bei der Abgabe der Lizenzunterlagen nicht nur das gut 110 Kilometer entfernte Stadion der Sportfreunde Lotte als Heimspielstätte gemeldet, auch wird Marcus John, zuletzt Sportlicher Leiter und Interimstrainer in Personalunion, den Verein nach der laufenden Spielzeit verlassen. Mit dem Abgang bisheriger Teamstützen wird die Aufgabe für Ex-Profi Schorch noch anspruchsvoller. Und auch der Klassenerhalt ist noch nicht in trockenen Tüchern.