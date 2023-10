Der Glaube brachte Mauersberger den Spaß am Fußball zurück

Einst hat Christian Mauersberger in den U-Nationalmannschaften mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Serge Gnabry zusammengespielt, dann aber den Spaß am Fußball verloren. Durch den Glauben kam die Freude zurück und bei den Stuttgarter Kickers hat Mauersberger entscheidenden Anteil am aktuellen Erfolg.

Man sieht Christian Mauersberger die Freude am Fußball an. Auch wenn in Spielen seiner Stuttgarter Kickers mal nicht alles gelingt, wie vergangenen Samstag beim 0:0 gegen den FSV Frankfurt. "Das war ein brutal intensives Kampfspiel. Wir hatten genug Chancen auf Tore, aber am Ende auch bisschen Glück. Einerseits haben wir uns nicht belohnt, aber es ist auch eine Qualität die Null zu halten und wenigstens einen Punkt zu holen."

Damit blieben die Kickers bereits zum siebten Mal in dieser Saison ohne Gegentor, das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen und stehen weiter auf Tabellenplatz zwei der Regionalliga Südwest. Großen Anteil daran hat Mauersberger, der als neuer Spieler bei den Blauen genauso schnell angekommen ist, wie der Aufsteiger in der 4. Liga. Nach einer Verletzung in der Vorbereitung kam der 28-Jährige im ersten Spiel bei Kickers Offenbach von der Bank, hatte aber in der Entstehung des 1:0-Siegtreffers entscheidende Anteile.

Seit dem 2. Spieltag steht der vom SGV Freiberg gekommene Neuzugang, abgesehen von einer Gelbsperre in Bahlingen, immer in der Startelf und hat bereits fünf Tore und drei Vorlagen beigesteuert - mehr als in der gesamten vergangenen Saison. "Das zeigt, dass das Drumherum passt und der Schritt genau der Richtige war. Man merkt, dass hier über die vergangenen Jahre etwas entstanden ist. Die Jungs laufen nicht für ihren Arbeitskollegen, sondern für ihren Kumpel, mit dem sie schon länger zusammenspielen. Das macht extrem Spaß." Den hatte der Offensivspieler nicht immer, auch wenn er früh seinen Traum lebte.

Fußball war meine Identität, ich habe alles dafür gemacht. Aber mit 18 in dieses Haifischbecken zu kommen, wo nur das Leistungsprinzip zählt, war nochmal etwas anderes. Christian Mauersberger über die Anfangsjahre

Im Alter von zwölf Jahren wechselt der in Hessen geborene und im Erzgebirge aufgewachsene Mauersberger in die Jugend des Chemnitzer FC, gilt als eines der vielversprechendsten Talente Deutschlands und durchläuft die U-Nationalmannschaften des DFB. Hier spielt er unter anderem zusammen mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Serge Gnabry. Doch während die Teamkollegen nach und nach Richtung Bundesliga abbiegen, bleibt "Mau" in der 3. Liga. "Das hat mich mental schon fertig gemacht. Ich war immer an der Grenze, aber habe den Durchbruch nie ganz geschafft. Durch solche Situationen bin ich an den Punkt gekommen, dass ich ein bisschen den Spaß am Fußball verloren habe und ausbrechen wollte", sagt Mauersberger, der mit 23 Jahren nach 43 Drittliga-Spielen für den CFC und den FSV Zwickau seine Profikarriere vorerst beendet. "Fußball war meine Identität, ich habe alles dafür gemacht. Aber mit 18 in dieses Haifischbecken zu kommen, wo nur das Leistungsprinzip zählt, war nochmal etwas anderes. Deshalb habe ich nach einem größeren Sinn des Lebens gesucht."

Den findet Mauersberger im christlichen Glauben, absolviert ein Praktikum in einer Kirchengemeinde und beginnt 2020 ein Theologiestudium. "Die Bibel und der Glaube interessieren mich. Ich merke aber auch, wie wichtig das Thema im Leistungssport sein kann, Leute zu unterstützen, die die Freude am Sport verlieren, weil der Leistungsdruck im Vordergrund steht. Da gilt es eine andere Perspektive draufzulegen, denn es gibt einen Gott, der jeden so annimmt, wie man ist." Diese Erkenntnis gibt Mauersberger als eines von sieben Gründungsmitgliedern des Vereins "Fußball mit Vision" an andere sowie vor allem jüngere Spieler weiter - und bringt ihm selbst den Spaß am Fußball wieder zurück. "Seither spiele ich frei von diesem Leistungsgedanken und kann das vielleicht anders einordnen." Über den 1. FC Rielasingen-Arlen, mit dem er von der Verbands- in die Oberliga aufsteigt, geht es zum SGV Freiberg, wo der Aufstieg in die Regionalliga gelingt. In diesem Sommer folgt der Wechsel auf die Waldau.

Hier fällt der gelernte Zehner, der seit einigen Jahren überwiegend als Linksaußen zum Einsatz kommt, direkt auf - nicht nur aufgrund seiner wasserstoffblond-gefärbten Haare. Oft, so auch zuletzt gegen den FSV Frankfurt, zieht Mauersberger Sprints nach hinten, um in der Defensive zu helfen. Offensiv entstehen viele gefährliche Situationen über seine linke Seite. "Mir kommt unsere Spielweise mit dem Pressing zugute. Dadurch haben wir viele Ballgewinne und der Weg zum Tor ist nicht so weit."

Der Traum von der 3. Liga

Dabei sticht Mauersberger in den Statistiken heraus. Neben effizientem Abschluss und hoher Vorbereiterqualität verfügt er über ein starkes Nachsetzen mit durchschnittlich vier Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte pro 90 Minuten sowie mit 57 Prozent über die Regionalliga-übergreifend mit Abstand höchste Effizienz im Offensivzweikampf (Quelle: createfootball). "Ich bin richtig glücklich, nochmal auf diesem Niveau zu spielen, weil ich eigentlich schon damit abgeschlossen hatte. Aber durch die Reife würde ich sagen, dass ich auch vom Kopf her jetzt nochmal meine beste Leistung abrufen kann", sagt Mauersberger, für den es im Idealfall nochmal einen Schritt weitergeht. "Wir haben es zwar alle noch nicht in den Mund genommen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, mit den Kickers in die 3. Liga aufzusteigen, wäre das ein absoluter Traum."

Unabhängig davon, wohin die Reise geht: Am Samstag (14 Uhr) wird Christian Mauersberger auch im Stadtderby und Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart II wieder mit großer Freude auf dem Fußballplatz stehen.