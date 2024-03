Der Ginter-Günter-Effekt

Die überraschend gute Freiburger Leistung beim 2:2 gegen die Bayern nach der Liga-Durstrecke zuvor lag auch an zwei Rückkehrern. Durch vorbildliche Arbeitseinstellung ist das SC-Abwehrduo auch für die EM noch nicht abzuschreiben.

"Was für mich total wichtig ist: Christian Günter und Matthias Ginter konnten 90 Minuten spielen und Matze hatte - toi, toi, toi - keine Probleme mit der Achillessehne", betonte Christian Streich einen für ihn zentralen Punkt nach der Partie am Freitag. Tatsächlich standen die beiden Abwehrspieler mit den ähnlichen Nachnamen, die früher schon gemeinsam in der SC-Jugend kickten, zum ersten Mal seit dem 1. Spieltag der laufenden Saison gemeinsam in der Startelf.

Ginter beißt sich durch und will unbedingt zur EM

Das hatte direkt einen klaren Effekt: Die Freiburger Gesamtleistung wurde besser. Ginter stabilisierte als Abwehrchef die letzte Linie, war präsent und stoppte mit gutem Stellungsspiel und beherztem Eingreifen immer wieder gefährliche Bayern-Angriffe. Freiburg hatte zuvor 14 Gegentreffer in fünf Ligaspielen mit nur einem Punkt kassiert.

Dabei fehlte Ginter zweimal, beim 0:3 in Dortmund und beim 3:3 gegen Frankfurt, wegen seiner Achillessehnenbeschwerden, zudem beim 0:0 in der Europa League in Lens. Ein Eingriff an der Ferse mitsamt langer Pause stand im Raum, doch der 51-malige Nationalspieler beißt sich durch, kam im Rückspiel gegen Lens und in Augsburg wieder als Joker und will unbedingt die EM im eigenen Land als Teil des DFB-Kaders erleben.

Für Ginter wäre es das siebte große Turnier

Zusammen mit Olympia 2016 und dem Confederations Cup 2017, wo Ginter mit Deutschland Silber und den Titel holte, wäre es sein siebtes großes Turnier. Während er bei den Weltmeisterschaften 2014, 2018 und 2022 sportliche Nebenrollen hatte, zählte er bei der EM 2021 zum Stammpersonal. Auch wenn er von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Oktober und November 2023 nicht nominiert wurde, ist Ginter noch nicht abzuschreiben. Das hat vor allem mit seiner vorbildlichen Arbeitseinstellung auf dem Platz, sich ohne Rücksicht auf eigene Verluste in die Zweikämpfe und Abschlüsse der Gegner zu werfen, sowie seiner Verlässlichkeit zu tun.

Mehr "Worker" bei Nagelsmann - Chance für Ginter und Günter?

Da Nagelsmann mehr "Worker" für seinen Kader angekündigt hat, darf sich wohl auch der achtmalige Nationalspieler Günter, Kadermitglied bei EM 2021 und WM 2022, noch Resthoffnungen machen. Den Freiburger Kapitän und früheren Dauerbrenner konnte der neue Bundestrainer bisher noch gar nicht berufen. Über ein halbes Jahr fiel Günter wegen eines entzündeten Unterarmbruchs aus - eine sehr komplizierte Leidenszeit mit zwischenzeitlicher Ungewissheit.

Günters Dank an die Unterstützer: "Meine Frau war unglaublich"

Einen sehr besonderen Stellenwert nimmt für Günter vor diesem Hintergrund sein Traumtor zum 1:0 gegen die Bayern beim ersten Startelfauftritt vor heimischem Publikum in dieser Saison ein. "Da gehen einem natürlich noch mal ein paar Gedanken durch den Kopf, das letzte halbe Jahr war extrem schwer für mich. Das war das emotionalste Tor meiner Karriere. Ich bin vielen Leuten sehr dankbar, die mich in der Zeit unterstützt haben. Meine Frau war unglaublich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was sie alles für mich getan hat", erzählte Günter und dankte auch seiner Familie, dem Verein, dem Trainer, Mitspielern und Freunden für den Beistand.

Streich über Vorbild Günter: "Da soll jeder zuhören von den Spielern"

Auf dem Weg zurück sammelte Günter auch Spielpraxis bei der U 23 in der 3. Liga. "Das ist auch bezeichnend, einmal konnte er nicht, weil er krank war, sonst hätte er zwei Spiele in der 2. Mannschaft gemacht. Das war keine Frage für ihn, weil er wusste, ich brauche Spielzeit und in der 1. Mannschaft geht es noch nicht", lobte Streich die Einstellung seiner Nummer 30 und erklärt sie zum allgemeinen Vorbild: "Da soll jeder zuhören von den Spielern, damit sie wissen, was der richtige Weg ist."

Gegen München habe Günter auch deshalb und durch die 60 Minuten beim 1:2 in Augsburg am Spieltag zuvor ein "gutes Spiel" gemacht. "Körperlich war er da, hatte auch wieder ein paar gute Läufe in die Tiefe, das freut mich", so Streich für den es mit Blick auf Günters Leidenszeit auch ein "ganz besonderer Tag" war, an dem der Linksverteidiger auch neben seinem Tor im Zusammenspiel mit seinem kongenialen Partner Vincenzo Grifo immer wieder das Offensivspiel belebte.

Gegen West Ham wartet die nächste Chance sich gegen Topspieler zu zeigen

"Jetzt müssen wir schauen und mit Blick auf seine Werte dosieren, damit wir nicht überpacen und ihn ins Loch reinarbeiten", blickte Streich voraus. Falls Günter und Ginter die Belastung vom Freitag aber in den Tagen danach gut verkraftet haben, ist mit ihnen auch am Donnerstagabend in der Startelf zu rechnen. Da soll es im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales gegen West Ham United schließlich auch ein besonderer Tag für den SC werden. Für das Abwehrduo ist das Kräftemessen mit dem Premier-League-Klub nach dem guten Auftritt gegen Top-Klub Bayern eine weitere gute Chance, sich dem Bundestrainer gegen internationale Topspieler in Erinnerung zu rufen.