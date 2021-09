Noch immer wissen fünf Premier-League-Trainer nicht, ob sie ihre brasilianischen Spieler am Wochenende einsetzen können. Das Verständnis hält sich in Grenzen.

Aufgrund der Corona-Situation hatten fünf Klubs ihre brasilianischen Spieler nicht für die zurückliegenden Länderspiele freigegeben. Aufgrund geltender Bestimmungen hätten sie sich nach der Rückkehr aus Brasilien in eine zehntägige Isolation begeben müssen.

Nach den FIFA-Regularien dürfen die Spieler nun für fünf Tage nach Ende der jeweiligen Abstellungsperiode gesperrt werden, wenn der nationale Verband - in diesem Fall der brasilianische - die FIFA darum bittet. Findet sich keine Lösung, sind die betroffenen Akteure bis Mittwoch gesperrt.

Der gesunde Menschenverstand scheint nicht mehr so gesund zu sein. Ole Gunnar Solskjaer

"Es ist eine Lose-lose-Situation für alle - Nationalmannschaften, Spieler, Klubs. Es ist eine Farce", befand Manchester United Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der bei der Rückkehr von Cristiano Ronaldo gegen Newcastle wohl ohne Mittelfeldspieler Fred auskommen muss. "Die Spieler wollen ja spielen, aber wir alle wissen, in welcher Situation wir uns in den letzten eineinhalb Jahren mit der Pandemie befanden." Er sei enttäuscht von der ganzen Sache, meinte der Norweger: "Wir haben hart daran gearbeitet, einen Weg zu finden, am Ende sind alle Entscheidungen gegen die Spieler gegangen. Der gesunde Menschenverstand scheint nicht mehr so gesund zu sein."

Tuchel: "Es ergibt keinen Sinn" - Guardiola: "Es ist verrückt"

Thomas Tuchel, dem der Ausfall von Verteidiger Thiago Silva droht, sieht die Sache ähnlich. "Ich verstehe es nicht, denn es ergibt keinen Sinn, von welcher Seite aus man es betrachtet. Ergibt es Sinn für Brasilien? Nein. Ergibt es Sinn für uns? Nein", sagte der Chelsea-Coach, dessen Team am Samstag Aston Villa erwartet. "Wenn wir ihn hingeschickt hätten, hätte er danach zehn Tage in einem Hotelzimmer gesessen und nicht trainieren können."

Pep Guardiola hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er Torhüter Ederson und Angreifer Gabriel Jesus in Leicester am Samstag noch einsetzen kann. "Wir werden bis morgen warten und dann sehen, ob sie spielen dürfen oder nicht", sagte der ManCity-Coach am Freitag. Er verstehe die Situation nicht, weil er nicht wisse, was die Klubs überhaupt hätten tun sollen. "Die argentinischen Spieler durften reisen, aber sie durften das Spiel nicht spielen. Und nun wollen die Brasilianer die Spieler sperren lassen, die gar nicht reisen konnten. Sie durften da nicht spielen und sie dürfen hier nicht spielen. Es ist verrückt", rätselte Guardiola.

Brasilien hat alle drei Spiele gewonnen, aber trotzdem gibt es eine Beschwerde bei der FIFA und uns wird gesagt, wir dürften die Spieler nicht einsetzen. Jürgen Klopp

Auch Jürgen Klopp betonte: "Wir sollten nicht vergessen, dass die Nationalspieler diese Spiele spielen wollten. Die Klubs wollten sie auch lassen, aber es war einfach unmöglich (wegen der zehntägigen Quarantäne, d.Red.)." Roberto Firmino hätte der Reds-Coach aufgrund einer Verletzung ohnehin nicht einsetzen können. Alisson und Fabinho fehlen Stand jetzt aber, genau wie Raphinha bei Gegner Leeds. "Brasilien hat alle drei Spiele gewonnen, aber trotzdem gibt es eine Beschwerde bei der FIFA und uns wird gesagt, wir dürften die Spieler nicht einsetzen", haderte Klopp.

Mexiko lenkt ein - Spurs-Südamerikaner umgehen in Kroatien die Quarantäne

Ob der brasilianische Verband noch einlenkt? Der mexikanische Verband zog eine ähnliche Beschwerde am Freitag jedenfalls zurück. Angreifer Raul Jimenez darf damit am Wochenende gegen Watford für die Wolverhampton Wanderers auflaufen. Die drei südamerikanischen Spieler der Tottenham Hotspur Giovani Lo Celso, Cristian Romero (Argentinien) und Davinson Sanchez (Kolumbien), die in der WM-Quali zum Einsatz kamen, sind derweil nach Kroatien gereist, umgehen so die Isolation in England und können sich mit Spurs-Trainern immerhin fit halten. Nach zehn Tagen können sie dann wieder zum Team stoßen.